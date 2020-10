Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d1d3b256-2380-4a4f-9949-08f3f74dcf55","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Borka-Szász Tamás október 16-án lépett ki az önkormányzatból és a Demokratikus Koalícióból, miután a rendőség áramlopási ügy miatt indított nyomozást ismeretlen tettes ellen.","shortLead":"Borka-Szász Tamás október 16-án lépett ki az önkormányzatból és a Demokratikus Koalícióból, miután a rendőség...","id":"20201028_erzsebetvaros_borka_szasz_tamas_rendorseg_aramlopas_idokozi_valasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1d3b256-2380-4a4f-9949-08f3f74dcf55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d394225-970c-4cc8-b44a-395e89b24fdf","keywords":null,"link":"/itthon/20201028_erzsebetvaros_borka_szasz_tamas_rendorseg_aramlopas_idokozi_valasztas","timestamp":"2020. október. 28. 12:01","title":"Januárban szavaznak az áramlopási ügy miatt lemondott erzsébetvárosi képviselő utódáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f7d468a-a534-4a23-9c71-09a2fe62ec9a","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A múltba visszamutató új külsővel, kicsit jobb kamerával és picit nagyobb sebességgel érkeztek meg az új iPhone-ok, melyeknél már nincs a dobozban sem töltő, sem fülhallgató. De cserébe legalább drágábbak – legalábbis Magyarországon. Teszt.","shortLead":"A múltba visszamutató új külsővel, kicsit jobb kamerával és picit nagyobb sebességgel érkeztek meg az új iPhone-ok...","id":"20201028_apple_iphone_12_es_12_pro_teszt_velemeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f7d468a-a534-4a23-9c71-09a2fe62ec9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d29f77e-72dd-4a45-85d1-e06f2ebcc0b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20201028_apple_iphone_12_es_12_pro_teszt_velemeny","timestamp":"2020. október. 28. 17:00","title":"2020 talán legjobban várt mobiljai: teszten az iPhone 12 és 12 Pro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94178702-daf7-4d69-a234-76c9d037cca8","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Covid–19 egészségügyi hatása smafu ahhoz képest, amekkora károkat okozhat a gazdaságban és a politikában – mondta napjaink egyik legnépszerűbb történésze a Die Welt-nek.","shortLead":"A Covid–19 egészségügyi hatása smafu ahhoz képest, amekkora károkat okozhat a gazdaságban és a politikában – mondta...","id":"20201029_Harari_A_Nagy_Testver_most_kezd_el_mindenkit_figyelni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=94178702-daf7-4d69-a234-76c9d037cca8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"239aad48-fbd9-420e-9fbe-54bd4e505390","keywords":null,"link":"/360/20201029_Harari_A_Nagy_Testver_most_kezd_el_mindenkit_figyelni","timestamp":"2020. október. 29. 07:32","title":"Harari: A Nagy Testvér most kezd el mindenkit figyelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2094a54-d5e7-4b0d-84d6-cbd294274b32","c_author":"HVG Állásbörze","category":"kkv","description":"A járvány ellenére is lesz ősszel állásbörze Magyarországon.","shortLead":"A járvány ellenére is lesz ősszel állásbörze Magyarországon.","id":"20201028_Jon_az_elso_magyar_online_allasborze","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2094a54-d5e7-4b0d-84d6-cbd294274b32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6c56d92-62b7-4f19-b978-5bb99d1b91ed","keywords":null,"link":"/kkv/20201028_Jon_az_elso_magyar_online_allasborze","timestamp":"2020. október. 28. 11:15","title":"Jön az év első magyar online állásbörzéje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44537714-8ff9-457b-ae26-f2dd5a410c56","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Pozitív lett Vidnyánszky Attilának, a Nemzeti Színház vezérigazgatójának koronavírustesztje kedden – közölte a Nemzeti Színház az MTI-vel.","shortLead":"Pozitív lett Vidnyánszky Attilának, a Nemzeti Színház vezérigazgatójának koronavírustesztje kedden – közölte a Nemzeti...","id":"20201027_Vidnyanszky_Attila_koronavirusos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44537714-8ff9-457b-ae26-f2dd5a410c56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a85f01e-780a-4770-aff0-01fff6a9938e","keywords":null,"link":"/kultura/20201027_Vidnyanszky_Attila_koronavirusos","timestamp":"2020. október. 27. 16:23","title":"Vidnyánszky Attila koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80f7f6aa-14bf-42de-8fcf-08941880a473","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azok pedig, mondta a házelnök, akik nem akarnak gyermeket vállalni, az önfelszámolás útjára lépnek.","shortLead":"Azok pedig, mondta a házelnök, akik nem akarnak gyermeket vállalni, az önfelszámolás útjára lépnek.","id":"20201028_kover_laszlo_csalad","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80f7f6aa-14bf-42de-8fcf-08941880a473&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cec05877-32b4-47a2-985c-5c730e431c52","keywords":null,"link":"/itthon/20201028_kover_laszlo_csalad","timestamp":"2020. október. 28. 05:23","title":"Kövér László: A világ azoké, akik teleszülik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A támadók egy biztonságpolitikai konferencia résztvevőit akarták meghackelni, köztük államok vezetőit. Néhány esetben sikerrel is jártak, de az érintettek nagy részét sikerült megóvniuk.","shortLead":"A támadók egy biztonságpolitikai konferencia résztvevőit akarták meghackelni, köztük államok vezetőit. Néhány esetben...","id":"20201029_microsoft_irani_hackerek_hackertamadas_konferencia_phosphorus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de8a1de1-0218-4185-a227-adc7b8c4d25b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201029_microsoft_irani_hackerek_hackertamadas_konferencia_phosphorus","timestamp":"2020. október. 29. 12:05","title":"Komoly hackercsapatot állított le a Microsoft, 100 ismert embertől akartak adatokat lopni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97b13ca8-ab48-41aa-bd1b-b7bcb9d1c86e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Három CNG-tartályban összesen 17,3 kilogramm sűrített földgázt képes tárolni az új német kompakt.","shortLead":"Három CNG-tartályban összesen 17,3 kilogramm sűrített földgázt képes tárolni az új német kompakt.","id":"20201028_itt_a_gazuzemu_uj_vw_golf_tgi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97b13ca8-ab48-41aa-bd1b-b7bcb9d1c86e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9713c041-9444-4ced-8789-ec2b591bcca8","keywords":null,"link":"/cegauto/20201028_itt_a_gazuzemu_uj_vw_golf_tgi","timestamp":"2020. október. 28. 06:41","title":"Itt a gázüzemű új VW Golf TGI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]