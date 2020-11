Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b427772f-243b-4174-922b-a36b580dff13","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hosszú jelentésben elemezték a nyári választást, amióta szinte minden nap hatalmas tömeg tüntet az országban. A vizsgálatot vezető jogprofesszort be sem engedték az országba.","shortLead":"Hosszú jelentésben elemezték a nyári választást, amióta szinte minden nap hatalmas tömeg tüntet az országban...","id":"20201103_ebesz_belarusz_elnokvalasztas_csalas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b427772f-243b-4174-922b-a36b580dff13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a89494a8-b1aa-4d92-bd47-4ea0d9f6c60f","keywords":null,"link":"/vilag/20201103_ebesz_belarusz_elnokvalasztas_csalas","timestamp":"2020. november. 03. 19:05","title":"Az EBESZ már biztos benne, hogy elcsalták a belarusz elnökválasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"411569b9-94da-4cbf-994e-09c3fb11d68f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus leküzdésével jelentkező antitestek az esetek nagy részében a szervezetet segítik. Azonban olyan pácienseket is találtak már, akiknél ennek ellenkezője történt, az antitestek a szervezettel szálltak harcba.","shortLead":"A koronavírus leküzdésével jelentkező antitestek az esetek nagy részében a szervezetet segítik. Azonban olyan...","id":"20201104_koronavirus_covid_19_antitest_autoantitest_autoellenanyag_autoimmun_betegseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=411569b9-94da-4cbf-994e-09c3fb11d68f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c85956ce-ced5-42c4-ba0d-76b7159e6dad","keywords":null,"link":"/tudomany/20201104_koronavirus_covid_19_antitest_autoantitest_autoellenanyag_autoimmun_betegseg","timestamp":"2020. november. 04. 08:03","title":"Új koronavírus-jelenség: vannak, akiknél az antitestek tévedésből a szervezetet támadják meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Így a tervezett a 12 helyszín helyett csupán egy lenne. Az okot aligha kell magyarázni.","shortLead":"Így a tervezett a 12 helyszín helyett csupán egy lenne. Az okot aligha kell magyarázni.","id":"20201103_uefa_foci_eb_2021_oroszorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9f7248e-a76c-41b7-b1f8-d38cbed88ba7","keywords":null,"link":"/vilag/20201103_uefa_foci_eb_2021_oroszorszag","timestamp":"2020. november. 03. 05:16","title":"Az UEFA állítólag Oroszországba vinné a foci-Eb összes meccsét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33661c75-53e5-4a01-b33b-d30c4b5051d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egészségügyi szakértő hiányolta például a tesztek számának növelését.\r

\r

","shortLead":"Az egészségügyi szakértő hiányolta például a tesztek számának növelését.\r

\r

","id":"20201103_koronavirus_kunetz_zsombor_jarvanyvedelmi_intezkedesek_orban_viktor_alibi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33661c75-53e5-4a01-b33b-d30c4b5051d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b93ce2d9-5f2b-41b5-9977-af8f0068cef4","keywords":null,"link":"/itthon/20201103_koronavirus_kunetz_zsombor_jarvanyvedelmi_intezkedesek_orban_viktor_alibi","timestamp":"2020. november. 03. 21:55","title":"Kunetz Zsombor: Alibi és látszatintézkedés, amikkel előállt a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7747438d-3294-448e-8719-c533d3b4e7fb","c_author":"Dezső András","category":"cegauto","description":"A rendőrség még hétfőn tett közzé egy hírt és egy fotót arról, hogy 236 km/h-s sebességgel mértek be egy autót. Csakhogy a hírről és a képről is kiderült, hogy hamis. Az ügyben vizsgálat indult.","shortLead":"A rendőrség még hétfőn tett közzé egy hírt és egy fotót arról, hogy 236 km/h-s sebességgel mértek be egy autót...","id":"20201104_Vizsgalat_indult_a_rendorseg_honlapjan_megjelent_hamis_traffipaxos_foto_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7747438d-3294-448e-8719-c533d3b4e7fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08138557-7153-4bbf-8227-c6130d2c24e8","keywords":null,"link":"/cegauto/20201104_Vizsgalat_indult_a_rendorseg_honlapjan_megjelent_hamis_traffipaxos_foto_miatt","timestamp":"2020. november. 04. 10:51","title":"Vizsgálat indult a rendőrség honlapján megjelent hamis traffipaxos fotó miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5792a15d-33a4-42af-8518-633757843311","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A demokrata földindulás elmaradt, és az utolsó szavazat megszerzéséig küzd majd egymással Donald Trump és Joe Biden. Az indulatok már most forrnak, és a szekértáborok közti konfliktus csak nagyobb lesz, ha a 2000-es elnökválasztáshoz hasonlóan ismét a legfelső bíróságig jutó jogi háború dönt a Fehér Ház birtoklásáról.","shortLead":"A demokrata földindulás elmaradt, és az utolsó szavazat megszerzéséig küzd majd egymással Donald Trump és Joe Biden...","id":"20201104_Trump_megint_behuzhatja_Biden_meg_kapaszkodik_a_remenybe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5792a15d-33a4-42af-8518-633757843311&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db1c19df-a267-45c1-b439-e3021c9c890d","keywords":null,"link":"/360/20201104_Trump_megint_behuzhatja_Biden_meg_kapaszkodik_a_remenybe","timestamp":"2020. november. 04. 11:00","title":"Trump megint behúzhatja, Biden még kapaszkodik a reménybe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60b36db8-e379-4674-93b3-2a094b277c34","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Elhalasztották az abortuszt ellehetetlenítő alkotmánybírósági határozat kihirdetését, ami ezzel nem emelkedett jogerőre. Feltehetően a heves tiltakozások késztették erre a döntésre a kormányt – írja a The Guardian.","shortLead":"Elhalasztották az abortuszt ellehetetlenítő alkotmánybírósági határozat kihirdetését, ami ezzel nem emelkedett...","id":"20201103_abortusztorveny_abortusztilalom_lengyelorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=60b36db8-e379-4674-93b3-2a094b277c34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"972da15f-51a7-4407-8d28-edee81be4bed","keywords":null,"link":"/vilag/20201103_abortusztorveny_abortusztilalom_lengyelorszag","timestamp":"2020. november. 03. 19:40","title":"Visszavonulót fúj a lengyel kormány az abortusztilalom ügyében?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56117e85-74c7-430d-933f-2b8aecb1be83","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit koronavírus-statisztikát megbolondító Excel-ügy után újabb kellemetlen hibára bukkantak: 7230 embernél rosszul szabta meg a program a karanténban maradás határidejét.","shortLead":"A brit koronavírus-statisztikát megbolondító Excel-ügy után újabb kellemetlen hibára bukkantak: 7230 embernél rosszul...","id":"20201104_koronavirus_jarvany_karanten_szoftverhiba_bug","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56117e85-74c7-430d-933f-2b8aecb1be83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b18b1411-00e9-49d4-b24c-f094f0bb1de5","keywords":null,"link":"/tudomany/20201104_koronavirus_jarvany_karanten_szoftverhiba_bug","timestamp":"2020. november. 04. 10:13","title":"2455 embert túl hamar engedtek ki a karanténból, 4775 brit pedig otthonában ragadt egy szoftverhiba miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]