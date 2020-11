Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"db1baa16-1884-40d3-a3ed-3a75da3fc051","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Történelmi tablónak is beillő életrajzi film készült a XX. század egyik legellentmondásosabb pályáját befutó cseh gyógynövényszakértőről.","shortLead":"Történelmi tablónak is beillő életrajzi film készült a XX. század egyik legellentmondásosabb pályáját befutó cseh...","id":"202044_film__gyogyito_hatalom_sarlatan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db1baa16-1884-40d3-a3ed-3a75da3fc051&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee71bc28-1947-4923-9ba8-67af8e2b5806","keywords":null,"link":"/360/202044_film__gyogyito_hatalom_sarlatan","timestamp":"2020. november. 02. 16:00","title":"A nácikat és a kommunistákat is kiszolgálta a leghíresebb cseh természetgyógyász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d836059-40c3-45b4-8511-e4e70f90d987","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Erről maga az énekesnő beszélt egy interjúban. ","shortLead":"Erről maga az énekesnő beszélt egy interjúban. ","id":"20201104_Beyonce_mehek_Vogue_interju","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d836059-40c3-45b4-8511-e4e70f90d987&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cb0b229-211a-4207-92cc-d08e976bf0bf","keywords":null,"link":"/elet/20201104_Beyonce_mehek_Vogue_interju","timestamp":"2020. november. 04. 11:37","title":"Beyoncénak több mint 80 ezer méhe van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b02ad24-0fda-414a-b6ee-3497d92d9bd3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két rövid videó jelent meg a neten arról az autóról, amely igen komoly tempónál kapott defektet egy mexikói autópályán.","shortLead":"Két rövid videó jelent meg a neten arról az autóról, amely igen komoly tempónál kapott defektet egy mexikói autópályán.","id":"20201103_300as_temponal_kapott_defektet_a_Porsche_az_autopalyan__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b02ad24-0fda-414a-b6ee-3497d92d9bd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"497f814d-4565-4938-8466-1f7924144703","keywords":null,"link":"/cegauto/20201103_300as_temponal_kapott_defektet_a_Porsche_az_autopalyan__video","timestamp":"2020. november. 04. 04:21","title":"300-as tempónál kapott defektet a Porsche az autópályán – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff19f822-9b51-4642-aed2-dc5b9d9af42d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az Izland elleni sorsdöntő Európa-bajnoki pótselejtező döntőjére és a két Nemzetek Ligája meccsre a szövetségi kapitány 27 játékossal készül.","shortLead":"Az Izland elleni sorsdöntő Európa-bajnoki pótselejtező döntőjére és a két Nemzetek Ligája meccsre a szövetségi kapitány...","id":"20201102_izland_eurpa_bajnoksag_potselejtezo_rossi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff19f822-9b51-4642-aed2-dc5b9d9af42d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeadf1b9-d109-4748-b605-0af509c4ae0e","keywords":null,"link":"/sport/20201102_izland_eurpa_bajnoksag_potselejtezo_rossi","timestamp":"2020. november. 02. 16:45","title":"Rossi: Kleinheisler visszakerült a keretbe, Szoboszlai gyalog is hazajönne játszani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9faa0ba-98f6-4a14-a0e4-f78d3106189a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Túlterheltségre panaszkodnak az orvosok és a mentősök is.","shortLead":"Túlterheltségre panaszkodnak az orvosok és a mentősök is.","id":"20201102_egeszsegugyi_dolgozok_rtl","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9faa0ba-98f6-4a14-a0e4-f78d3106189a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffac41d1-db81-4ec2-a6e2-d637ed8b05c2","keywords":null,"link":"/itthon/20201102_egeszsegugyi_dolgozok_rtl","timestamp":"2020. november. 02. 20:58","title":"A tartalékaik végére értek az egészségügyi dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c9c5247-75a1-4f90-b99f-5254b41eb8a5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az egész Egyesült Királyságban itt a legrosszabb a vírushelyzet.","shortLead":"Az egész Egyesült Királyságban itt a legrosszabb a vírushelyzet.","id":"20201103_liverpool_koronavirus_teszteles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c9c5247-75a1-4f90-b99f-5254b41eb8a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aba1f88-ce06-4747-97b1-cd62f61417b5","keywords":null,"link":"/vilag/20201103_liverpool_koronavirus_teszteles","timestamp":"2020. november. 03. 17:19","title":"Liverpool összes lakóját le akarják tesztelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60b36db8-e379-4674-93b3-2a094b277c34","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Elhalasztották az abortuszt ellehetetlenítő alkotmánybírósági határozat kihirdetését, ami ezzel nem emelkedett jogerőre. Feltehetően a heves tiltakozások késztették erre a döntésre a kormányt – írja a The Guardian.","shortLead":"Elhalasztották az abortuszt ellehetetlenítő alkotmánybírósági határozat kihirdetését, ami ezzel nem emelkedett...","id":"20201103_abortusztorveny_abortusztilalom_lengyelorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=60b36db8-e379-4674-93b3-2a094b277c34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"972da15f-51a7-4407-8d28-edee81be4bed","keywords":null,"link":"/vilag/20201103_abortusztorveny_abortusztilalom_lengyelorszag","timestamp":"2020. november. 03. 19:40","title":"Visszavonulót fúj a lengyel kormány az abortusztilalom ügyében?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Így a tervezett a 12 helyszín helyett csupán egy lenne. Az okot aligha kell magyarázni.","shortLead":"Így a tervezett a 12 helyszín helyett csupán egy lenne. Az okot aligha kell magyarázni.","id":"20201103_uefa_foci_eb_2021_oroszorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9f7248e-a76c-41b7-b1f8-d38cbed88ba7","keywords":null,"link":"/vilag/20201103_uefa_foci_eb_2021_oroszorszag","timestamp":"2020. november. 03. 05:16","title":"Az UEFA állítólag Oroszországba vinné a foci-Eb összes meccsét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]