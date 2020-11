A Heves Megyei Közgyűlés volt alelnöke fogja üzemeltetni az új trieszti kereskedőházat. Másfél év után a kikötővásárlást is majdnem sikerült már lezárni. Közben Orbán Viktor újra szemet vetett a szlovéniai Koperre.

Bényi Szabolcs cégének, a BPA Invest Kft.-nek sikerült elnyernie az olaszországi Trieszt kikötővárosban nyitandó kereskedőház üzemeltetéséről szóló 95,4 ezer eurós megbízást. Bényi jelenleg az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából Egerben ellenőrzi és koordinálja az állami támogatás elköltését a Szentmarjay Tibor Stadion rekonstrukciójára. Fővárosi lakos, de van hevesi múltja: 2016 tavaszától a megyei közgyűlés kormányzati kapcsolatokért is felelős alelnöke volt – vagyis politikai tisztséget töltött be. A posztra a fideszes elnök és alelnök jelölte, a közgyűlés fideszes többsége pedig megválasztotta. A helyi ellenzék attól tartott, egyéb elfoglaltságai mellett nem lesz ideje alelnökösködni. Ekkoriban ugyanis a Magyar Evezős Szövetség elnöke is volt.

Triesztben nemcsak kereskedőháza lesz Magyarországnak, hanem kikötője és logisztikai központja is – legalábbis úgy tűnik, hogy a lassan másfél éve húzódó adásvétel végre révbe ér. A kikötői koncessziót birtokló olasz cégre ugyanis bejegyezték, hogy tulajdonosa átruházza tulajdonrészét a kikötői beruházásért felelős magyar projektcégre, az Adria Port Zrt-re. Bár ez a tranzakció sem teljesült még: ismeretlen, még igazolandó feltételhez kötve felfüggesztés hatálya alatt áll.

A cikk teljes terjedelmében az e heti HVG Gazdaság rovatában, illetve online a hvg360-on olvasható.