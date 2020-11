Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"60b36db8-e379-4674-93b3-2a094b277c34","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Elhalasztották az abortuszt ellehetetlenítő alkotmánybírósági határozat kihirdetését, ami ezzel nem emelkedett jogerőre. Feltehetően a heves tiltakozások késztették erre a döntésre a kormányt – írja a The Guardian.","shortLead":"Elhalasztották az abortuszt ellehetetlenítő alkotmánybírósági határozat kihirdetését, ami ezzel nem emelkedett...","id":"20201103_abortusztorveny_abortusztilalom_lengyelorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60b36db8-e379-4674-93b3-2a094b277c34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"972da15f-51a7-4407-8d28-edee81be4bed","keywords":null,"link":"/vilag/20201103_abortusztorveny_abortusztilalom_lengyelorszag","timestamp":"2020. november. 03. 19:40","title":"Visszavonulót fúj a lengyel kormány az abortusztilalom ügyében?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58d3ed37-6fbf-4147-a8b0-36ce43a91ffe","c_author":"","category":"itthon","description":"A polgármester szerint előfordulhat, hogy valaki tünetmentes, de hordozza a koronavírust, ezért fontos a mintavétel.","shortLead":"A polgármester szerint előfordulhat, hogy valaki tünetmentes, de hordozza a koronavírust, ezért fontos a mintavétel.","id":"20201104_Ingyenesen_tesztelik_a_dravaszerdahelyieket_ha_kerik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58d3ed37-6fbf-4147-a8b0-36ce43a91ffe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"549fb00f-7a4f-4397-9354-26bbc325ed79","keywords":null,"link":"/itthon/20201104_Ingyenesen_tesztelik_a_dravaszerdahelyieket_ha_kerik","timestamp":"2020. november. 04. 21:28","title":"Ingyenesen tesztelik a drávaszerdahelyieket, ha kérik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"945dabad-cbf7-4a93-baab-6e08e95067b3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a Karmelita kolostorban tartott eligazítást helyi védelmi bizottságok vezetőinek.","shortLead":"A miniszterelnök a Karmelita kolostorban tartott eligazítást helyi védelmi bizottságok vezetőinek.","id":"20201103_orban_viktor_intezkedesek_szigor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=945dabad-cbf7-4a93-baab-6e08e95067b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb677b3d-e218-4627-b18e-051a39461529","keywords":null,"link":"/itthon/20201103_orban_viktor_intezkedesek_szigor","timestamp":"2020. november. 03. 21:41","title":"Az intézkedések legszigorúbb végrehajtására kérte Orbán a megyei illetékeseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c688fdd-7da4-45d2-a91a-b9bb85d0b150","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egy kormányváltás sem tudná már visszacsinálni annak az ezermilliárdos állami vagyonnak a kimenekítését, amelyet Orbán Viktorék tucatnyi egyetemi és egyéb alapítványnak juttattak. Ezzel akár évtizedeken át finanszírozni tudják saját szellemi hátországukat – írja e heti számában a HVG.","shortLead":"Egy kormányváltás sem tudná már visszacsinálni annak az ezermilliárdos állami vagyonnak a kimenekítését, amelyet Orbán...","id":"20201104_egyetemek_alapitvanyok_hatorszag_orban_fidesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c688fdd-7da4-45d2-a91a-b9bb85d0b150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"befc576d-f033-4fe4-a686-81f15a193ebc","keywords":null,"link":"/itthon/20201104_egyetemek_alapitvanyok_hatorszag_orban_fidesz","timestamp":"2020. november. 04. 12:49","title":"Szintet lépett a Fidesz, alapítványokkal betonozza be a holdudvarát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65c29e18-76ba-4eca-a573-29304ce684da","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A jegyeket pedig visszaváltják. ","shortLead":"A jegyeket pedig visszaváltják. ","id":"20201105_Az_Orkeny_Szinhaz_matol_nem_fogad_nezoket_helyette_streameli_az_eloadasokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65c29e18-76ba-4eca-a573-29304ce684da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d22166b-8173-48d3-ba55-7e5eb836bd45","keywords":null,"link":"/elet/20201105_Az_Orkeny_Szinhaz_matol_nem_fogad_nezoket_helyette_streameli_az_eloadasokat","timestamp":"2020. november. 05. 14:59","title":"Az Örkény Színház mától nem fogad nézőket, helyette streameli az előadásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f8c962f-264e-406d-9911-6285fc2113fb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezek voltak az amerikai választások színes momentumai.","shortLead":"Ezek voltak az amerikai választások színes momentumai.","id":"20201104_Minikoncert_szavazo_olebek_es_tanc__igy_is_lehet_valasztast_rendezni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f8c962f-264e-406d-9911-6285fc2113fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91229092-ce70-402f-993b-094f9c7c0b2f","keywords":null,"link":"/elet/20201104_Minikoncert_szavazo_olebek_es_tanc__igy_is_lehet_valasztast_rendezni","timestamp":"2020. november. 04. 12:03","title":"Minikoncert, szavazó ölebek és tánc – így is lehet választást tartani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"244a8f82-f616-427c-a3e7-76f90486ec0b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különleges drónhadsereget állíthat üzembe, pontosabban hadrendbe Kína. Az eszközök más csapatok kivonására, katonai célpontok megsemmisítésére készülnek, önmaguk beáldozásával.","shortLead":"Különleges drónhadsereget állíthat üzembe, pontosabban hadrendbe Kína. Az eszközök más csapatok kivonására, katonai...","id":"20201105_katonai_dronok_drontamadas_kina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=244a8f82-f616-427c-a3e7-76f90486ec0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c238957-6e8b-42ab-8aff-8aab807e3454","keywords":null,"link":"/tudomany/20201105_katonai_dronok_drontamadas_kina","timestamp":"2020. november. 05. 09:03","title":"Öngyilkos drónokat tesztel Kína: repülnek, majd berobbannak – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73224c6d-d4d9-4a63-a169-f3989e24a73f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Közel 60 ezer embert és 40 ezer oldalnyi iratot ellenőriztek a nagyszabású akció során.","shortLead":"Közel 60 ezer embert és 40 ezer oldalnyi iratot ellenőriztek a nagyszabású akció során.","id":"20201104_Gyermekkereskedo_aldozat_Europol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73224c6d-d4d9-4a63-a169-f3989e24a73f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee81193e-8280-4ce8-b7c6-b0b0fbbd4909","keywords":null,"link":"/vilag/20201104_Gyermekkereskedo_aldozat_Europol","timestamp":"2020. november. 04. 20:41","title":"Több száz gyermekkereskedőre csaptak le Európa-szerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]