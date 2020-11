Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"59371346-270c-443b-b865-07a432a696ca","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"86 halálos áldozata volt a négy évvel ezelőtti merényletnek.","shortLead":"86 halálos áldozata volt a négy évvel ezelőtti merényletnek.","id":"20201110_nizza_gazolas_terror","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59371346-270c-443b-b865-07a432a696ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"700d0d2d-a631-4ccf-a275-27f48b3f8b11","keywords":null,"link":"/vilag/20201110_nizza_gazolas_terror","timestamp":"2020. november. 10. 19:13","title":"Nyolcan állnak bíróság elé a 2016-os nizzai terrortámadás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"926e11bc-1219-4b38-adf6-ff371557d6e0","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az EBH feladatait az ombudsman veszi át, ha elfogadják a módosítást, döntéseket hozhat és bírságot is kiszabhat.","shortLead":"Az EBH feladatait az ombudsman veszi át, ha elfogadják a módosítást, döntéseket hozhat és bírságot is kiszabhat.","id":"20201110_A_KDNPs_bizottsagi_elnok_szerint_hatekonyabban_ervenyesul_az_egyenlo_banasmod_ha_megszuntetik_az_arra_vigyazo_hatosagot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=926e11bc-1219-4b38-adf6-ff371557d6e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"565bacb4-626d-42fa-b482-69f951d9692b","keywords":null,"link":"/itthon/20201110_A_KDNPs_bizottsagi_elnok_szerint_hatekonyabban_ervenyesul_az_egyenlo_banasmod_ha_megszuntetik_az_arra_vigyazo_hatosagot","timestamp":"2020. november. 10. 15:40","title":"A KDNP-s bizottsági elnök szerint hatékonyabban érvényesül az egyenlő bánásmód, ha megszüntetik az arra vigyázó hatóságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b432d055-16b7-4ded-88e0-0b5bdaa53fbc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A NUR Travel a koronavírus miatti változásokra reagál, a közeljövőben főleg belföldi vagy autóval elérhető utazásokra építenek.","shortLead":"A NUR Travel a koronavírus miatti változásokra reagál, a közeljövőben főleg belföldi vagy autóval elérhető utazásokra...","id":"20201110_neckermann_bezaras_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b432d055-16b7-4ded-88e0-0b5bdaa53fbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ef2168a-47c2-40cb-a9f8-b505fd76ee21","keywords":null,"link":"/kkv/20201110_neckermann_bezaras_koronavirus","timestamp":"2020. november. 10. 18:12","title":"Több irodáját is bezárja az egyik legnagyobb magyar utazási iroda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bd72076-1957-400b-a5a3-8f10a81e5c66","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sikorsky S-76B típusú helikoptert a 2016-os elnökválasztási kampányban is használta a volt amerikai elnök. A becslések szerint 1,5 millió dollárt (vagyis nagyjából 455 millió forintot) is megérhet.","shortLead":"A Sikorsky S-76B típusú helikoptert a 2016-os elnökválasztási kampányban is használta a volt amerikai elnök...","id":"20201109_donald_trump_helikopter_sikorsky_s76b_elnokvalasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8bd72076-1957-400b-a5a3-8f10a81e5c66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0127f7fe-e75d-40b7-a3e5-8716cdc66738","keywords":null,"link":"/tudomany/20201109_donald_trump_helikopter_sikorsky_s76b_elnokvalasztas","timestamp":"2020. november. 09. 17:27","title":"Árulják Trump helikopterét, bődületes pénzt érhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e720425d-6680-4e7f-b6b5-c900d28af9be","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Miután törölték a törökországi gyárépítési terveket, a Volkswagen jelentős fejlesztés hajt végre a pozsonyi üzemében.","shortLead":"Miután törölték a törökországi gyárépítési terveket, a Volkswagen jelentős fejlesztés hajt végre a pozsonyi üzemében.","id":"20201109_Torokorszag_helyett_Szlovakiaban_kolt_el_egymilliard_eurot_a_Volkswagen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e720425d-6680-4e7f-b6b5-c900d28af9be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b892cd95-3a49-4a93-8696-cc73cf2d1733","keywords":null,"link":"/cegauto/20201109_Torokorszag_helyett_Szlovakiaban_kolt_el_egymilliard_eurot_a_Volkswagen","timestamp":"2020. november. 09. 16:11","title":"Törökország helyett Szlovákiában költ el egymilliárd eurót a Volkswagen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34b5e72a-eb4a-4d53-83b9-fd0829ab2f6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szingapúri kutatók egy olyan eljárást fejlesztettek ki, amely egy vonalkód és egy mobilos alkalmazás párosításának segítségével csomagoláson keresztül megmondja, romlott-e a hús, ami a fólia alatt van.","shortLead":"Szingapúri kutatók egy olyan eljárást fejlesztettek ki, amely egy vonalkód és egy mobilos alkalmazás párosításának...","id":"20201110_mesterseges_intelligencia_romlott_hus_elektronikus_orr_alkalmazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=34b5e72a-eb4a-4d53-83b9-fd0829ab2f6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b961c00-e3be-467d-b52c-b4b912688fe6","keywords":null,"link":"/tudomany/20201110_mesterseges_intelligencia_romlott_hus_elektronikus_orr_alkalmazas","timestamp":"2020. november. 10. 19:03","title":"Ha ez a fejlesztés elterjed, ön sem vesz többé romlott húst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ee43ab2-2b59-46da-a59c-eadb1628f7ec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EBH-t az alapvető jogok biztosának hivatalába olvasztanák. Az indítványt Vejkey Imre KDNP-s képviselő terjesztette be.","shortLead":"Az EBH-t az alapvető jogok biztosának hivatalába olvasztanák. Az indítványt Vejkey Imre KDNP-s képviselő terjesztette...","id":"20201109_kdnp_javaslat_egyenlo_banasmod_hatosag_ebh","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ee43ab2-2b59-46da-a59c-eadb1628f7ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"176c8361-9bf3-43c8-96f2-97056aa55c65","keywords":null,"link":"/itthon/20201109_kdnp_javaslat_egyenlo_banasmod_hatosag_ebh","timestamp":"2020. november. 09. 21:44","title":"Egy KDNP-s javaslat alapján megszüntetnék az Egyenlő Bánásmód Hatóságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b1039ff-40e9-4267-a35e-4e73d64d4120","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Apja halálával hivatalosan is átveheti a Samsung-birodalom irányítását Li Dzse Jong, aki vádemelésekkel néz szembe, de elindíthatja a cégcsoport alkalmazkodását az új kihívásokhoz.","shortLead":"Apja halálával hivatalosan is átveheti a Samsung-birodalom irányítását Li Dzse Jong, aki vádemelésekkel néz szembe, de...","id":"202045__samsung__orokles__bonyolult_tulajdonlas__harmadik_generacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b1039ff-40e9-4267-a35e-4e73d64d4120&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ec5aaac-f6ab-4675-8812-a96201930e40","keywords":null,"link":"/360/202045__samsung__orokles__bonyolult_tulajdonlas__harmadik_generacio","timestamp":"2020. november. 09. 15:00","title":"Meghalt a király, éljen a király: börtönviselt utód kormányozhatja a Samsungot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]