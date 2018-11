Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ee1feea4-88d6-479d-998a-53cb6394cc30","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Óriási csalódottságot váltott ki a Blizzard nagysikerű játéka, a Diablo új, kifejezetten mobilokra szánt változata. Annyira, hogy a visszajelzések miatt már a készítőknek is magyarázkodniuk kellett. ","shortLead":"Óriási csalódottságot váltott ki a Blizzard nagysikerű játéka, a Diablo új, kifejezetten mobilokra szánt változata...","id":"20181105_diablo_immortal_mobil_jatek_android_ios_blizzard_entertainment","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee1feea4-88d6-479d-998a-53cb6394cc30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8c2608d-87d0-4077-b012-491bad8517c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20181105_diablo_immortal_mobil_jatek_android_ios_blizzard_entertainment","timestamp":"2018. november. 05. 14:03","title":"Még meg sem jelent, de már most ezrek húzzák a szájukat az új Diablo játék miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6841ca5d-f9d7-40b0-9bb3-1c8ed6910e22","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Folytatódott a kiskereskedelem növekedése.","shortLead":"Folytatódott a kiskereskedelem növekedése.","id":"20181107_Meg_tobbet_vasaroltak_a_magyarok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6841ca5d-f9d7-40b0-9bb3-1c8ed6910e22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2bad569-f2c4-40f6-b863-90eabcb5ddda","keywords":null,"link":"/kkv/20181107_Meg_tobbet_vasaroltak_a_magyarok","timestamp":"2018. november. 07. 09:06","title":"Még többet vásároltak a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7c7050c-6ed2-4fcb-9f89-10a40da8453b","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Novemberben kell megvenni a karácsonyi ajándékot. Legalábbis ezt tanácsolja az Idealo nevű internetes ár-összehasonlító cég Franciaországban.","shortLead":"Novemberben kell megvenni a karácsonyi ajándékot. Legalábbis ezt tanácsolja az Idealo nevű internetes ár-összehasonlító...","id":"20181106_Penz_Macron_muszlimok_mi_mozgatja_a_milliardos_karacsonyi_jatekpiacot_a_franciaknal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7c7050c-6ed2-4fcb-9f89-10a40da8453b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f94bd497-3356-4f35-a8fa-059a87c84d36","keywords":null,"link":"/kkv/20181106_Penz_Macron_muszlimok_mi_mozgatja_a_milliardos_karacsonyi_jatekpiacot_a_franciaknal","timestamp":"2018. november. 06. 12:08","title":"Pénz, Macron, muszlimok: mi mozgatja a milliárdos karácsonyi játékpiacot a franciáknál?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f77e984c-663f-4d9e-aff1-536a15f45fea","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"A republikánusok és a demokraták is sikeresnek minősíthetik majd magukat a félidős kongresszusi választás után, amelyen mindketten szenvedtek fájó vereségeket és arattak biztató győzelmeket. Így együttműködésre vannak ítélve, ami Donald Trump elnöknek nehezére eshet.","shortLead":"A republikánusok és a demokraták is sikeresnek minősíthetik majd magukat a félidős kongresszusi választás után, amelyen...","id":"20181107_egypartrendszet_amerika_felidos_valasztasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f77e984c-663f-4d9e-aff1-536a15f45fea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"294e82ee-4b49-4dbb-a9b9-281384f65555","keywords":null,"link":"/vilag/20181107_egypartrendszet_amerika_felidos_valasztasok","timestamp":"2018. november. 07. 10:40","title":"Véget ért az egypártrendszer Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ea479fb-fa48-4609-97de-e80c8f077f01","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mert mi mást, ha nem bevándorlóországot akar csinálni Magyarországból.","shortLead":"Mert mi mást, ha nem bevándorlóországot akar csinálni Magyarországból.","id":"20181106_kovacs_zoltan_kormanyszovivo_guy_verhofstadt_bevandorlas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ea479fb-fa48-4609-97de-e80c8f077f01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3217994-698a-40d2-868d-1f7cbc3e7630","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_kovacs_zoltan_kormanyszovivo_guy_verhofstadt_bevandorlas","timestamp":"2018. november. 06. 16:26","title":"Kovács Zoltán megint megtalálta Guy Verhofstadtot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efd70aec-8050-4b4d-a602-0cb36ee65adc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Sportautók helyett békák álltak a rajtvonalhoz.","shortLead":"Sportautók helyett békák álltak a rajtvonalhoz.","id":"20181106_Az_ev_legfurcsabb_gyorsulasi_versenye_zajlott_Ausztraliaban__fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=efd70aec-8050-4b4d-a602-0cb36ee65adc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1be0f921-ed6f-4429-a215-7a25e2a307d9","keywords":null,"link":"/elet/20181106_Az_ev_legfurcsabb_gyorsulasi_versenye_zajlott_Ausztraliaban__fotok","timestamp":"2018. november. 06. 17:41","title":"Az év legfurcsább gyorsulási versenye zajlott Ausztráliában – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"762c6d15-e11f-4be8-b5e3-fd0547ac41c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az érdekképviseletek Budapest belvárosában tiltakoznak a béren kívüli juttatások megadóztatása ellen.","shortLead":"Az érdekképviseletek Budapest belvárosában tiltakoznak a béren kívüli juttatások megadóztatása ellen.","id":"20181106_tuntetnek_a_cafeteriaert_a_szakszervezetek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=762c6d15-e11f-4be8-b5e3-fd0547ac41c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05ac11de-d219-4f45-9a63-432a4c809e5d","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_tuntetnek_a_cafeteriaert_a_szakszervezetek","timestamp":"2018. november. 06. 15:03","title":"Tüntettek a cafetériáért a szakszervezetek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27a0df2b-2d6a-4da0-a3dc-b74e6832a89d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Ha megszavazzák, a Közigazgatási Felsőbíróság elnökét március végéig megválaszthatják.","shortLead":"Ha megszavazzák, a Közigazgatási Felsőbíróság elnökét március végéig megválaszthatják.","id":"20181106_Benyujtottak_a_kozigazgatasi_birosagokrol_szolo_torvenyjavaslatot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27a0df2b-2d6a-4da0-a3dc-b74e6832a89d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0b0c1af-abc6-4268-8db0-34c444bf9e34","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_Benyujtottak_a_kozigazgatasi_birosagokrol_szolo_torvenyjavaslatot","timestamp":"2018. november. 06. 16:58","title":"Benyújtották a közigazgatási bíróságokról szóló törvényjavaslatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]