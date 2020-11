Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b2477ba6-59cd-4307-a809-9987d1260a62","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két súlyos karambol történt és két gyalogosot ütöttek el kedd este és szerda reggel között. Az egyik helyszínről a gázoló segítségnyújtás nélkül elhajtott.","shortLead":"Két súlyos karambol történt és két gyalogosot ütöttek el kedd este és szerda reggel között. Az egyik helyszínről...","id":"20201111_halalos_baleset_karambol_gyalogosgazolas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2477ba6-59cd-4307-a809-9987d1260a62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff310fc1-41f6-483a-ada9-42873d231de3","keywords":null,"link":"/cegauto/20201111_halalos_baleset_karambol_gyalogosgazolas","timestamp":"2020. november. 11. 09:59","title":"Négy halálos baleset történt néhány óra alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b92a644-117a-434c-ab7f-985a885551ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Másfélszeresére emelkedett a koronavírusos fertőzésszám egy hét alatt, egyedül Csongrád-Csanád megyében tapasztaltak csökkenést. Az influenza elleni oltónyagból még rendeltek, illetve gyártják is; és újabb 1 millió adag Favipiravir fog érkezni Magyarországra. Ez hangzott el a keddi operatív törzs-sajtótájékoztatón.","shortLead":"Másfélszeresére emelkedett a koronavírusos fertőzésszám egy hét alatt, egyedül Csongrád-Csanád megyében tapasztaltak...","id":"20201110_operativ_torzs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b92a644-117a-434c-ab7f-985a885551ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a24de4c5-51cc-470f-bcb8-5d46b211f3cc","keywords":null,"link":"/itthon/20201110_operativ_torzs","timestamp":"2020. november. 10. 13:31","title":"Müller: Győr-Moson-Sopron megyében egy hét alatt megduplázódott az új fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4d1ec2d-d8c6-4363-b27c-6004f95f4e9b","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Sorost meg Brüsszelt könnyebb volt legyőzni, ugye, papa? A katasztrófa esélye sokkal nagyobb, és a felelős: Orbán Viktor.","shortLead":"Sorost meg Brüsszelt könnyebb volt legyőzni, ugye, papa? A katasztrófa esélye sokkal nagyobb, és a felelős: Orbán...","id":"20201111_Mr_50_szazalek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4d1ec2d-d8c6-4363-b27c-6004f95f4e9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6549e1ab-12f0-4413-b063-b0409c59dc50","keywords":null,"link":"/360/20201111_Mr_50_szazalek","timestamp":"2020. november. 11. 06:45","title":"Tóta W.:Mr. 50 százalék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"934e7269-b33c-4748-b1c5-1010b0f5d5b1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Tizennégyezer bejelentés alapján készült el az ország poloskatérképe.","shortLead":"Tizennégyezer bejelentés alapján készült el az ország poloskatérképe.","id":"20201110_Az_egesz_orszagban_gondot_okoznak_az_invaziv_cimeres_poloskak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=934e7269-b33c-4748-b1c5-1010b0f5d5b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"839cd859-bc5f-4dcd-9b22-6438cdf71959","keywords":null,"link":"/zhvg/20201110_Az_egesz_orszagban_gondot_okoznak_az_invaziv_cimeres_poloskak","timestamp":"2020. november. 11. 12:00","title":"Elkészült az ország poloskatérképe, amiből kiderül, sok helyen még a csapból is poloska folyik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c41e819-0d0c-4797-9f76-441fac089b0e","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"Orbán már a saját maga által, saját magának írt választási rendszerben sem érzi biztonságban magát - mondják az ellenzéki pártok, miután a kormány egy kedd éjjel benyújtott tervezettel nyúlna bele a választási törvénybe, jelentősen átalakítva a listaállítás feltételeit. A hivatalos indoklás szerint a kamupártok ellen lépnek fel \"óvatosan\", viszont bekavarhatnak az ellenzéki egyeztetésbe. Török Gábor politikai elemző szerint ez színtiszta hatalomtechnikai trükközés, a Political Capital szerint lehet, hogy ez a módosítás még csak az első lépés. A Kutyapárt került a legnehezebb helyzetbe.","shortLead":"Orbán már a saját maga által, saját magának írt választási rendszerben sem érzi biztonságban magát - mondják...","id":"20201111_fidesz_ellenzek_valasztasi_torveny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c41e819-0d0c-4797-9f76-441fac089b0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bde0c22e-6fb4-40dd-82f5-59be0e96060c","keywords":null,"link":"/itthon/20201111_fidesz_ellenzek_valasztasi_torveny","timestamp":"2020. november. 11. 16:23","title":"Az ellenzék életét nehezíti, a csalást megkönnyíti a választási törvény módosítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35c41104-d025-48b2-8d6b-202478d0c5c9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vlagyimir Putyin orosz elnök korábban büszkén újságolta, hogy a Szputynik V vakcinát a lánya is megkapta, és kiválóan működik. Úgy tűnik, ez nem teljesen igaz.","shortLead":"Vlagyimir Putyin orosz elnök korábban büszkén újságolta, hogy a Szputynik V vakcinát a lánya is megkapta, és kiválóan...","id":"20201111_koronavirus_vakcina_szputnyik_v_medikusok_oroszok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35c41104-d025-48b2-8d6b-202478d0c5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ccfd717-663f-4096-8bfb-67600e65302a","keywords":null,"link":"/tudomany/20201111_koronavirus_vakcina_szputnyik_v_medikusok_oroszok","timestamp":"2020. november. 11. 15:03","title":"Koronavírusos lett három medikus, akiknek beadták az orosz vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c6dda26-f6cd-4ad8-8510-870846de7f8b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egy évvel korábbihoz képest 1 százalékkal esett vissza szeptemberben az ipari termelés, majdnem pontosan visszatért a válság előtti állapotra. Főleg az autóipar fellendülése magyarázza a kilábalást.","shortLead":"Az egy évvel korábbihoz képest 1 százalékkal esett vissza szeptemberben az ipari termelés, majdnem pontosan visszatért...","id":"20201112_ipar_jarvany_ksh","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c6dda26-f6cd-4ad8-8510-870846de7f8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c3a7400-d1b0-4c6d-9d55-701783b69455","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201112_ipar_jarvany_ksh","timestamp":"2020. november. 12. 09:38","title":"A járvány előtti szint 99,5 százalékára tért vissza a magyar ipar, amikor megérkezett a második hullám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e58927c4-118c-4f9e-ad87-67bb2efccd11","c_author":"Internorm Ablak Kft.","category":"brandcontent","description":"Ablakot nyitni a világra – mondjuk sokszor. A metafora szemléletesen érzékelteti, mennyire szerves része az életünknek otthonunk, helyiségeink ezen eleme. Nyelvhasználtunk következetes, hiszen valóban a világban való részvételünkért szavatol, szavatolt mindig is az ablaknyílás.","shortLead":"Ablakot nyitni a világra – mondjuk sokszor. A metafora szemléletesen érzékelteti, mennyire szerves része az életünknek...","id":"20200930_Kint_is_vagyok_bent_is_vagyok_kis_ablaktortenelem_internorm","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e58927c4-118c-4f9e-ad87-67bb2efccd11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0500d699-8eb6-487e-bd16-648ab230baf7","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200930_Kint_is_vagyok_bent_is_vagyok_kis_ablaktortenelem_internorm","timestamp":"2020. november. 10. 17:30","title":"Mi a közös a barlangban, a rózsaablakban és a felhőkarcolóban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]