[{"available":true,"c_guid":"20d2b7ef-0df3-4d9b-b1c6-d56f8a6697a9","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Aston Martin DB5 tele van különleges szerkezetekkel.","shortLead":"Az Aston Martin DB5 tele van különleges szerkezetekkel.","id":"20190613_james_bond_aston_martin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20d2b7ef-0df3-4d9b-b1c6-d56f8a6697a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d894252e-dbb1-4462-b844-487625f720e2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190613_james_bond_aston_martin","timestamp":"2019. június. 13. 16:19","title":"Elárvereznek egy James Bondnak gyártott Aston Martint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8eac8d76-7029-4ad5-8644-b114fa41b84a","c_author":"Balla István-Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"Nyakunkon a nyári szünet, és a 90. Ünnepi Könyvhét is, ennél jobb apropót nem is kereshettünk volna arra, hogy szétnézzünk a legfrissebb, kamaszoknak és fiatal felnőtteknek szóló könyvek között. Remekül szórakoztunk, és el is mondjuk, miért tudná épp ezzel a hat kötettel kicsalogatni tinédzser gyerekét a számítógép elől a nyáron.","shortLead":"Nyakunkon a nyári szünet, és a 90. Ünnepi Könyvhét is, ennél jobb apropót nem is kereshettünk volna arra...","id":"20190613_Konyvajanlo_ifjusagi_kamasz_konyvek_nyarra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8eac8d76-7029-4ad5-8644-b114fa41b84a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d703165-0e22-4415-b701-f40e8631ba57","keywords":null,"link":"/kultura/20190613_Konyvajanlo_ifjusagi_kamasz_konyvek_nyarra","timestamp":"2019. június. 13. 20:08","title":"Ne pironkodjon, ha leemelné ezeket a könyveket a tinédzser gyereke polcáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7298e45f-86ce-4636-97db-5de0d551b584","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Magyar emberek jutottak lehetőséghez – mondta a nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár, amikor megkérdezték, miért a Mészáros család lesz saját maga alvállalkozója.","shortLead":"Magyar emberek jutottak lehetőséghez – mondta a nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár, amikor megkérdezték...","id":"20190613_Sajat_gyerekei_es_veje_lesznek_Meszaros_alvallalkozoi_a_BudapestBelgrad_vasutvonal_epitesen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7298e45f-86ce-4636-97db-5de0d551b584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e2d9232-23f0-4356-a3e2-849eba4af054","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190613_Sajat_gyerekei_es_veje_lesznek_Meszaros_alvallalkozoi_a_BudapestBelgrad_vasutvonal_epitesen","timestamp":"2019. június. 13. 19:53","title":"Saját gyerekei és veje lesznek Mészáros alvállalkozói a Budapest–Belgrád-vasútvonal építésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4192a54-d2ef-453e-8ae3-563e5b84211f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Se készpénz, se jegy, de még mobil sem kell az új parkolási rendszerhez, melyet első körben tucatnyi zárt parkolóban élesítettek Budapesten.","shortLead":"Se készpénz, se jegy, de még mobil sem kell az új parkolási rendszerhez, melyet első körben tucatnyi zárt parkolóban...","id":"20190613_rollet_parkolas_alkalmazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4192a54-d2ef-453e-8ae3-563e5b84211f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75f33ba5-0b53-4d73-bdf8-724cf1f68cbf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190613_rollet_parkolas_alkalmazas","timestamp":"2019. június. 13. 17:03","title":"12 budapesti parkolóban indul el a teljesen automata parkolás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aeea796-4942-4210-a961-e733bc9ed144","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Pride beköszönt a rajzfilmekbe.","shortLead":"A Pride beköszönt a rajzfilmekbe.","id":"20190613_Leszbikus_szal_is_lesz_Az_en_kicsi_ponim_utolso_evadaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5aeea796-4942-4210-a961-e733bc9ed144&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c6e1b45-7f57-4af0-bb2d-285a5bacb803","keywords":null,"link":"/elet/20190613_Leszbikus_szal_is_lesz_Az_en_kicsi_ponim_utolso_evadaban","timestamp":"2019. június. 13. 10:30","title":"Leszbikus szál is lesz az Én kicsi pónim utolsó évadában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78dec87e-2414-4414-972b-30b16bfc888c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Indítványozták a Szegedi Törvényszéknél, hogy rendelje el a büntetőeljárás folytatását Czeglédy Csaba ellen. ","shortLead":"Indítványozták a Szegedi Törvényszéknél, hogy rendelje el a büntetőeljárás folytatását Czeglédy Csaba ellen. ","id":"20190613_czegledy_csaba_buntetoeljaras_szegedi_torvenyszek_mentelmi_jog_lex_czegledy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78dec87e-2414-4414-972b-30b16bfc888c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a14d64b6-2190-4702-844f-9fb42faca0e6","keywords":null,"link":"/itthon/20190613_czegledy_csaba_buntetoeljaras_szegedi_torvenyszek_mentelmi_jog_lex_czegledy","timestamp":"2019. június. 13. 10:51","title":"Az ügyészség nem engedi el Czeglédy ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04fd82f9-9bb9-4495-91f2-d5d8fe4adf85","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"A közoktatásból kimenekített, illetve a közoktatásból kipenderített gyerekek az érintettjei annak a tervezetnek, amivel a kormány megszüntetné a magántanulói jogviszonyt. A törvénytervezetben van valami kiskapu, de az egyelőre nagyon ködös: egy meg nem nevezett hivatal dönt majd értelmezhetetlen kritériumok alapján sok ezer diák jövőjéről.","shortLead":"A közoktatásból kimenekített, illetve a közoktatásból kipenderített gyerekek az érintettjei annak a tervezetnek, amivel...","id":"20190614_Most_epp_Semjen_Zsolt_barmol_bele_a_kozoktatasba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04fd82f9-9bb9-4495-91f2-d5d8fe4adf85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f673f33e-3a6b-442c-807e-564035d70a8b","keywords":null,"link":"/elet/20190614_Most_epp_Semjen_Zsolt_barmol_bele_a_kozoktatasba","timestamp":"2019. június. 14. 06:30","title":"Megszüntetné a kormány a magántanulói státuszt – egy lépés előre, kettő hátra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8c6e0b2-e771-414a-bba2-4b7d9dcb6528","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy rejtélyes felfedezés tartja lázban a Baylor Egyetem tudósait, akik a Hold egyik krátere alatt vettek észre valami nagyot, jó mélyen.","shortLead":"Egy rejtélyes felfedezés tartja lázban a Baylor Egyetem tudósait, akik a Hold egyik krátere alatt vettek észre valami...","id":"20190612_hold_aitken_medence_femlerakodas_krater","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8c6e0b2-e771-414a-bba2-4b7d9dcb6528&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f0724db-45a0-4db6-afc3-7085c3e4764f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190612_hold_aitken_medence_femlerakodas_krater","timestamp":"2019. június. 12. 19:33","title":"Különös dolgot fedeztek fel a Hold egyik krátere alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]