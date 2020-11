Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5088041b-dff7-4369-9ee2-e833919c7ef5","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Egyre inkább úgy tűnik, a Vlagyimir Putyin orosz államfő által a világ első hatásos koronavírus-vakcinájaként beharangozott Szputnyik V gyártása még jó ideig nem indul be ipari méretekben. Emiatt természetesen késik az oltóanyag tervezett exportja is. ","shortLead":"Egyre inkább úgy tűnik, a Vlagyimir Putyin orosz államfő által a világ első hatásos koronavírus-vakcinájaként...","id":"20201113_Nagyban_egyelore_nem_megy_az_orosz_vakcina_gyartasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5088041b-dff7-4369-9ee2-e833919c7ef5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c194bab-2c0c-4388-80f7-aedcb4dbe455","keywords":null,"link":"/vilag/20201113_Nagyban_egyelore_nem_megy_az_orosz_vakcina_gyartasa","timestamp":"2020. november. 13. 13:03","title":"Az oroszok még igen messze vannak attól, hogy sok vakcinát gyártsanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad2baf45-2d04-42e6-af89-1ac841696bca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy autóbuszban és egy mentőautóban is mintát vesznek.","shortLead":"Egy autóbuszban és egy mentőautóban is mintát vesznek.","id":"20201113_teszteles_csepel_mobil_szuroallomas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad2baf45-2d04-42e6-af89-1ac841696bca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a0339f8-922c-4569-9506-524db531f0be","keywords":null,"link":"/itthon/20201113_teszteles_csepel_mobil_szuroallomas","timestamp":"2020. november. 13. 15:55","title":"Egy-másfél órát kell várni a tesztelésre a csepeli mobil szűrőállomásnál – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ebffd73-5a78-4e1c-9ff3-f827ec6877c2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A balesetet okozó karancslapujtői fiúnak jogosítványa sem volt. Elfogatóparancsot adtak ki ellene.\r

","shortLead":"A balesetet okozó karancslapujtői fiúnak jogosítványa sem volt. Elfogatóparancsot adtak ki ellene.\r

","id":"20201112_17_eves_fiu_karambol_Salgotarjan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ebffd73-5a78-4e1c-9ff3-f827ec6877c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cce6be8-506c-406f-9813-eea72da9ab05","keywords":null,"link":"/cegauto/20201112_17_eves_fiu_karambol_Salgotarjan","timestamp":"2020. november. 12. 21:20","title":"Lopott autóval karambolozott egy 17 éves fiú Salgótarjánban, két ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"903ef7bc-202e-43d5-ba69-c103d62f6639","c_author":"Szűcs Zoltán Gábor","category":"360","description":"Nehéz, de nem reménytelen az ellenzék helyzete a 2022-es választás előtt. Szűcs Zoltán Gábor leírja, mire lenne szükség a csodavárás helyett. A hvg360 vitasorozatának újabb darabja.","shortLead":"Nehéz, de nem reménytelen az ellenzék helyzete a 2022-es választás előtt. Szűcs Zoltán Gábor leírja, mire lenne szükség...","id":"20201112_Szucs_Zoltan_Gabor_Egy_demokratikus_forradalom_lehetosege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=903ef7bc-202e-43d5-ba69-c103d62f6639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36ba1682-db34-40ad-99d9-87a9db30bc8a","keywords":null,"link":"/360/20201112_Szucs_Zoltan_Gabor_Egy_demokratikus_forradalom_lehetosege","timestamp":"2020. november. 13. 07:00","title":"Szűcs Zoltán Gábor: Egy demokratikus forradalom lehetősége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db5c7f59-fc15-47e6-8e50-9f555aff4905","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Itt a segítség a járványügyileg helyes kutyasétáltatáshoz.","shortLead":"Itt a segítség a járványügyileg helyes kutyasétáltatáshoz.","id":"20201114_Kutyasetaltatasnal_meddig_tart_az_500_meter_Ezen_a_terkepen_megnezheti","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db5c7f59-fc15-47e6-8e50-9f555aff4905&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a344c9ae-1aa9-4850-a15b-52fc9722088e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201114_Kutyasetaltatasnal_meddig_tart_az_500_meter_Ezen_a_terkepen_megnezheti","timestamp":"2020. november. 14. 08:05","title":"Kutyasétáltatásnál meddig tart az 500 méter? Ezen a térképen megnézheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93447cdd-6303-48cb-b2c1-596b108f2f05","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Jövő tavasszal futnak neki ismét, egy évvel az eredetileg tervezett időpont után.","shortLead":"Jövő tavasszal futnak neki ismét, egy évvel az eredetileg tervezett időpont után.","id":"20201113_Forgatas_Jobaratok_epizod","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=93447cdd-6303-48cb-b2c1-596b108f2f05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b9a40bc-acf2-4b29-89ef-ad88ed18c5b3","keywords":null,"link":"/kultura/20201113_Forgatas_Jobaratok_epizod","timestamp":"2020. november. 13. 17:35","title":"Újra megpróbálják leforgatni az új Jóbarátok epizódot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a5f8b7b-c4a6-419e-89bc-ab5e07597a52","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Borult ég, pára és köd.","shortLead":"Borult ég, pára és köd.","id":"20201114_Klasszikus_novemberi_lesz_az_idojaras_vasarnap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a5f8b7b-c4a6-419e-89bc-ab5e07597a52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8080d84-3601-4506-848d-8e1093a10241","keywords":null,"link":"/itthon/20201114_Klasszikus_novemberi_lesz_az_idojaras_vasarnap","timestamp":"2020. november. 14. 16:30","title":"Klasszikus novemberi lesz az időjárás vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9335d0e0-4af3-4e5a-b738-3475dbbeb1ab","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nyitva hagyott autókra vadászott egy férfi a mélygarázsban.","shortLead":"Nyitva hagyott autókra vadászott egy férfi a mélygarázsban.","id":"20201114_Nyitott_autot_talalt_a_Westendben_bemaszott_a_csomagtartojaba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9335d0e0-4af3-4e5a-b738-3475dbbeb1ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e22835ad-eb98-480c-9329-864c8ce9afd3","keywords":null,"link":"/cegauto/20201114_Nyitott_autot_talalt_a_Westendben_bemaszott_a_csomagtartojaba","timestamp":"2020. november. 14. 10:00","title":"Nyitott autót talált a Westendben, bemászott a csomagtartójába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]