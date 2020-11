Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Újra járványügyi korlátozásokat jelentett be a miniszterelnök, de a nagyobb gazdasági akciótervre még várni kell; alkotmánymódosítással tennék lehetővé, hogy változzon a közpénz fogalma; 4,7 százalékkal esett vissza a GDP. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója. És akkor a kormány a hagyományos családmodell mögé bújva talicskázná ki a közpénzt Belga tudósok szerint a D-vitamin-hiány a koronavírus lefolyására is hatással van: így nagyobb valószínűséggel alakul ki súlyosabb fertőzés. Kutatóorvosok üzenik: ha jót akar magának, szedjen D-vitamint a következő hónapokban Eljött az a pillanat, amikor a republikánusoknak ki kellene végre mondani, hogy valóban kellemetlen dolog veszíteni, de ez a helyzet – mondta John Bolton, Donald Trump amerikai elnök egykori nemzetbiztonsági tanácsadója a Klubrádiónak adott interjúban, ahol arról is beszélt, hogy a republikánus politikus vereségét a koronavírus-járvány elrontott kezelése okozta, és arról is, hogy hiába jó Orbán és Trump kapcsolata, vannak fenntartásaik. Trump volt tanácsadója: Komoly aggályaink vannak Magyarországgal kapcsolatban A rapper családja is elkapta a koronavírust. Ismét kórházba került Majka Az MNB volt alelnökének angolul megjelent könyve a 2008-as válságkezelés menetét idézi fel, különös aktualitását pedig a koronavírus-járványt kísérő visszaesés adja, amikor ismét előáll az évtizedes dilemma: mit tehetnek a jegybankárok a krízis enyhítéséért. A kis légörvényektől a globális hurrikánig – Király Júlia szubjektív válságtörténete A 2 literes 4 hengeres turbómotort alaposan kihegyezték a fejlesztőmérnökök. ","shortLead":"A 2 literes 4 hengeres turbómotort alaposan kihegyezték a fejlesztőmérnökök. 350 lóerős motort kapott a legsportosabb Mini Orbán Viktor ősszel már csak két rossz között választhatott, és próbálta minél rövidebbre fogni a gazdasági visszaesést, de végül majdnem ugyanoda jutott, mint a legtöbb európai ország: a gazdaság is belassul, és még sok halott is lesz – mondta Zsiday Viktor befektetési szakember. A jelenlegi válság mélyebb és drasztikusabb, mint amivel Orbánnak már dolga volt, a válságkezelés koncepciója viszont nem látszik. Zsiday szerint most és tavasszal is egy átütő mentőcsomagra lett volna szükség, de azt látja, Orbán gazdaságfilozófiája ezt nem igazán teszi lehetővé. Orbán azt tanulhatta Gyurcsány Ferenc sorsából, hogy eladósodni veszélyes, bukáshoz vezethet. Zsiday Viktor: A kibekkelésen túl nem látom a válságkezelés pontos gazdasági koncepcióját Több tucat kormányellenes tüntetőt vettek őrizetbe a fehérorosz hatóságok vasárnap Minszkben, a reggel kezdődött megmozdulásokat egyebek közt könnygázzal igyekeznek feloszlatni. Bresztben is az utcákra vonultak a tiltakozók. Ismét tüntetnek Fehéroroszországban, több embert letartóztattak