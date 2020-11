Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"19112896-bcb8-4a5a-a062-a8677988772c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A koronavírus abban is különbözik a korábbi évek nagyobb járványaitól, hogy ezúttal Nyugat- és Közép-Európában nem egzotikus, távoli országok híreiként olvashatunk az eseményekről, ezúttal mi vagyunk az egyik középpont. Cikksorozatunk első részében az orosz helyzetet mutattuk be, most, a másodikban azt, hogy Törökország gazdaságára miként hatott a járvány.","shortLead":"A koronavírus abban is különbözik a korábbi évek nagyobb járványaitól, hogy ezúttal Nyugat- és Közép-Európában nem...","id":"20201118_covid_feltorekvo_torokorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19112896-bcb8-4a5a-a062-a8677988772c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e40c222e-0df5-450d-be10-0eaa345b7111","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201118_covid_feltorekvo_torokorszag","timestamp":"2020. november. 18. 11:15","title":"Erdogan megtiltotta, hogy bárkit is kirúgjanak, de a törökök így sem ússzák meg a járványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d4f966-ce70-404a-a89a-9fdaa9a6352c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A második hullám idején is szükség lenne a vezetőfülkék elkordonozására az EKSZ szerint.","shortLead":"A második hullám idején is szükség lenne a vezetőfülkék elkordonozására az EKSZ szerint.","id":"20201118_eksz_buszsoforok_koronavirus_biztonsagi_intezkedesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73d4f966-ce70-404a-a89a-9fdaa9a6352c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93e1c7e7-fca8-4f0c-a8ff-96e4cfac83d6","keywords":null,"link":"/itthon/20201118_eksz_buszsoforok_koronavirus_biztonsagi_intezkedesek","timestamp":"2020. november. 18. 13:05","title":"Buszsofőrök kérik az operatív törzset, hogy hozzák vissza a tavasszal bevált óvintézkedéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02ba0565-03cd-42ac-a2b7-d0bcf3c88bd4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Külgazdasági és Külügyminisztérium 35 milliárd forintot kap a Gazdaságvédelmi Alapból a Határon túli gazdaságfejlesztési programok támogatására.

","shortLead":"A Külgazdasági és Külügyminisztérium 35 milliárd forintot kap a Gazdaságvédelmi Alapból a Határon túli...","id":"20201119_Csaknem_300_milliard_forintot_szort_ki_a_kormany_ejjel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02ba0565-03cd-42ac-a2b7-d0bcf3c88bd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"524f4c3b-3550-4419-824a-927aa3cdbce1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201119_Csaknem_300_milliard_forintot_szort_ki_a_kormany_ejjel","timestamp":"2020. november. 19. 08:25","title":"Csaknem 300 milliárd forintot szórt ki a kormány éjjel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ac6e8a4-893a-4b07-b0a5-3cbe15f88f03","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Már több mint 40 Fidesz-közeli vállalkozó cége szerepel a legnyereségesebb 500 között. Ebből 13 Mészáros Lőrincé, pedig zászlóshajója veszteséges volt. Vajna Tímea is csinos osztalékot vett ki kaszinóörökségéből.","shortLead":"Már több mint 40 Fidesz-közeli vállalkozó cége szerepel a legnyereségesebb 500 között. Ebből 13 Mészáros Lőrincé, pedig...","id":"20201118_Meszaros_Lorincnek_13_erdekeltsege_van_a_nyereseg_szerinti_top_500ban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ac6e8a4-893a-4b07-b0a5-3cbe15f88f03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"335e3bd7-a826-4688-a70f-120ea0d7e0b5","keywords":null,"link":"/kkv/20201118_Meszaros_Lorincnek_13_erdekeltsege_van_a_nyereseg_szerinti_top_500ban","timestamp":"2020. november. 18. 13:40","title":"Mészáros Lőrincnek 13 érdekeltsége van a nyereség szerinti top 500-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eff9e0d-4067-44e3-8721-f6c3a42c4c46","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb kutatás jutott arra az eredményre, hogy a szájvizek hatékonyan pusztítják el a szájüregbe bekerülő koronavírust. Néhány kérdés azonban továbbra sem tisztázott.","shortLead":"Újabb kutatás jutott arra az eredményre, hogy a szájvizek hatékonyan pusztítják el a szájüregbe bekerülő koronavírust...","id":"20201118_szajviz_szajoblites_koronavirus_vedekezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5eff9e0d-4067-44e3-8721-f6c3a42c4c46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f3dc0e5-ecf7-4655-a3a4-44d217599885","keywords":null,"link":"/tudomany/20201118_szajviz_szajoblites_koronavirus_vedekezes","timestamp":"2020. november. 18. 15:03","title":"A koronavírus 99,9 százalékát ölheti el a szájvíz, ha benne van egy fontos hatóanyag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48a057d4-596c-40f4-8a64-84cfd8cca7c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy friss amerikai kutatás arra volt kíváncsi, az immunrendszer felelős sejtjei milyen arányban voltak jelen a gyógyultak szervezetében. A The New York Times által megkérdezett virológusok szerint valójában az immunsejtek az érdekesek, nem csak az eddig vizsgált antitestek.","shortLead":"Egy friss amerikai kutatás arra volt kíváncsi, az immunrendszer felelős sejtjei milyen arányban voltak jelen...","id":"20201118_koronavirus_fertozes_immunitas_vizsgalata_immunvalasz_antitest_immunsejt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48a057d4-596c-40f4-8a64-84cfd8cca7c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"819a6af2-9465-4b34-86d7-3690c6da27fa","keywords":null,"link":"/tudomany/20201118_koronavirus_fertozes_immunitas_vizsgalata_immunvalasz_antitest_immunsejt","timestamp":"2020. november. 18. 12:15","title":"Évekkel a koronavírus-fertőzés után is lenyomhatja az újabb betegséget az immunrendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ee7cb48-03db-4d88-9e6b-3cd5cd84ffc5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tíz dózis minta érkezik Magyarországra az orosz oltóanyagból.","shortLead":"Tíz dózis minta érkezik Magyarországra az orosz oltóanyagból.","id":"20201118_szijjarto_orosz_vakcina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ee7cb48-03db-4d88-9e6b-3cd5cd84ffc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9622cfb0-0b15-427d-b2d9-25b19435bcf1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201118_szijjarto_orosz_vakcina","timestamp":"2020. november. 18. 15:58","title":"Szijjártó: Mi leszünk az első ország, amely csütörtökön az orosz vakcinából mintákat kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1da9bbb5-c19a-4303-8952-67143737fcac","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Magyarország elkötelezett híve a jogállamiságnak a miniszterelnök szerint.","shortLead":"Magyarország elkötelezett híve a jogállamiságnak a miniszterelnök szerint.","id":"20201118_magyar_veto_orban_nyilatkozat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1da9bbb5-c19a-4303-8952-67143737fcac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92cdfd4e-a641-405d-8638-c2c1a4358899","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201118_magyar_veto_orban_nyilatkozat","timestamp":"2020. november. 18. 07:57","title":"Orbán migránsozva magyarázza az uniós költségvetés vétóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]