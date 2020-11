Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4bbb5e70-9560-45e4-b8f9-fc5382e38eec","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"A tavaszi lezárások, a nyári lazítás és a szeptemberi újabb szigorítás után pár hónapon belül negyedszer is új szabályokhoz kell alkalmazkodnia cégek tömegeinek. Ráadásul most már nemcsak a járványügyi szigorítás okoz bajokat, hanem az is, hogy egyre több cég érzi meg, az embereknek nincs túl sok elkölthető pénzük. Ágazatonként néztük át, hogyan sikerült átvészelni a március óta eltelt időt, és mire számíthatnak ezután.","shortLead":"A tavaszi lezárások, a nyári lazítás és a szeptemberi újabb szigorítás után pár hónapon belül negyedszer is új...","id":"20201124_orban_jarvany_szabalyok_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4bbb5e70-9560-45e4-b8f9-fc5382e38eec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73a8b890-a7f1-4959-8d63-b7b203ebc566","keywords":null,"link":"/kkv/20201124_orban_jarvany_szabalyok_koronavirus","timestamp":"2020. november. 24. 11:20","title":"A korlátozásoknál nagyobb csapás lehet a cégeknek, ha a válság miatt elfogy a vásárlók pénze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy konyhasó, sósav és citromsav keverékét tartalmazó oldatról hirdette azt egy férfi, hogy gyógyítja a maláriát, az influenzát, és kiirtja a vírusokat, valamint a baktériumokat. 1,2 millió forint bevétele lett, mielőtt vádat emeltek ellene.","shortLead":"Egy konyhasó, sósav és citromsav keverékét tartalmazó oldatról hirdette azt egy férfi, hogy gyógyítja a maláriát...","id":"20201123_virusirto_gyogyszer_hamisitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cba7c2f6-7f7e-4a72-a4c5-de6d0cfb90de","keywords":null,"link":"/itthon/20201123_virusirto_gyogyszer_hamisitas","timestamp":"2020. november. 23. 10:55","title":"Hipószerű oldatot árult vírusirtóként és egymilliót kaszált egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113acfd4-e52e-4add-bf1e-559a7e0b7487","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A kínai cégek európai beruházásai a koronavírus-válság ellenére sem állnak le, sőt van, aki szerint most jött el az idő a terjeszkedésre. ","shortLead":"A kínai cégek európai beruházásai a koronavírus-válság ellenére sem állnak le, sőt van, aki szerint most jött el az idő...","id":"20201123_A_jarvany_alatt_sem_allt_le_Europa_meghoditasaval_Kina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=113acfd4-e52e-4add-bf1e-559a7e0b7487&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0450a51-eebf-497d-8b96-7e35b0311c8c","keywords":null,"link":"/kkv/20201123_A_jarvany_alatt_sem_allt_le_Europa_meghoditasaval_Kina","timestamp":"2020. november. 23. 15:12","title":"A járvány alatt sem állt le Európa meghódításával Kína","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55bf72e5-5cb7-4f85-839a-94319eca7e62","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy utolsó nagyot még emel az ország egykori legerősebb embere, aztán vége.","shortLead":"Egy utolsó nagyot még emel az ország egykori legerősebb embere, aztán vége.","id":"20201122_Visszavonul_Fekete_Laszlo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55bf72e5-5cb7-4f85-839a-94319eca7e62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74bab87f-b893-4c74-9738-ca1089cfeb12","keywords":null,"link":"/sport/20201122_Visszavonul_Fekete_Laszlo","timestamp":"2020. november. 22. 18:58","title":"Visszavonul Fekete László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c24e1c67-eedc-4496-ac04-50e65e30b5ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az összehajtható telefonok, köztük a Samsung Galaxy Z Flip, nem tartoznak az olcsó eszközök közé. Viszont ez utóbbiból érkezhet egy „Lite” változat, ami talán többek számára lehet elérhető.","shortLead":"Az összehajtható telefonok, köztük a Samsung Galaxy Z Flip, nem tartoznak az olcsó eszközök közé. Viszont ez utóbbiból...","id":"20201124_samsung_galaxy_z_flip_lite_olcsobb_osszehajthato_telefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c24e1c67-eedc-4496-ac04-50e65e30b5ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc6c74f2-7972-456f-a637-6c5ddceb01d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20201124_samsung_galaxy_z_flip_lite_olcsobb_osszehajthato_telefon","timestamp":"2020. november. 24. 07:33","title":"Olcsóbb változat jöhet a Samsung Galaxy Z Flip összehajtható telefonból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3d8cdda-0674-4c8c-b54a-47a652041465","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ellenzék vezetője szerint nem válhat börtönné egy olyan ország, ahol már senki nem fér a börtönőröktől.","shortLead":"Az ellenzék vezetője szerint nem válhat börtönné egy olyan ország, ahol már senki nem fér a börtönőröktől.","id":"20201122_belarusz_tuntetes_minszk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b3d8cdda-0674-4c8c-b54a-47a652041465&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df57a160-17b9-454b-8b15-ec648e175df2","keywords":null,"link":"/vilag/20201122_belarusz_tuntetes_minszk","timestamp":"2020. november. 22. 21:48","title":"Újra tízezrek vonultak a belarusz utcákra, 77 tüntetőt vettek őrizetbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"684dda4b-7993-4cf0-a3b0-973325afa854","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az egykori francia államfő ellen nem ez az egyetlen folyó eljárás, de ez indult el hamarabb.","shortLead":"Az egykori francia államfő ellen nem ez az egyetlen folyó eljárás, de ez indult el hamarabb.","id":"20201122_sarkozy_franciaorszag_korrupcio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=684dda4b-7993-4cf0-a3b0-973325afa854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1afb991e-f8af-4941-8ffd-5798b038d570","keywords":null,"link":"/vilag/20201122_sarkozy_franciaorszag_korrupcio","timestamp":"2020. november. 22. 22:01","title":"Hétfőn kezdődik az üzérkedéssel és korrupcióval vádolt Sarkozy pere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d904574f-bd3c-43be-9ec9-b4c98509678d","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ha kell, a nyugalom négykeréken gördülő szigete, és ha kell, akkor mindent letaglózó dízelmozdony. Mindennel együtt belefér egy komplett család. Ráadásul a teljesítményéhez képest szinte semmit sem fogyaszt. Csak győzzük kifizetni a vételárát.","shortLead":"Ha kell, a nyugalom négykeréken gördülő szigete, és ha kell, akkor mindent letaglózó dízelmozdony. Mindennel együtt...","id":"20201121_bmw_530d_kombi_teszt_menetproba_velemeny_dizel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d904574f-bd3c-43be-9ec9-b4c98509678d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a08fd33e-97f3-42b1-9642-9a6c4f03b8a5","keywords":null,"link":"/cegauto/20201121_bmw_530d_kombi_teszt_menetproba_velemeny_dizel","timestamp":"2020. november. 22. 17:00","title":"Dehogy halott a dízel: teszten az új BMW 530d kombi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]