Az állami vagyon kezelésével megbízott tárca nélküli miniszter egy vagyonátadásokról szóló törvényjavaslatba csomagolva nyújtotta be a parlamentnek az előterjesztést, amelyben a szabadkígyósi Wenckheim-kastély tulajdonosi jogait átruházná a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt –re. A szabadkígyósi polgármester a sajtóból értesült az átadás szándékáról, kiderült, hogy erről még csak nem is tájékoztatták őt.

A Jobbik térségi parlamenti képviselője már szombaton aláírásgyűjtésbe kezdett az előterjesztés ellen, és bár a fideszes polgármester sem támogatja a kastély átadását a Ménesbirtoknak, a Jobbik politikusának akciójából nem kért. A fideszes polgármester azért úgy tűnik, hogy kapott párttársaitól is támogatást. Hétfőn éjjel a Fidesz parlamenti képviselője is csatlakozott a tiltakozókhoz, Herczeg Tamás indítványt nyújtott be, melyben a törvényjavaslat kastélyt érintő részletének elhagyását kéri.

A jelenleg is felújítás alatt álló impozáns, 52 szobás kastély korábban is az állami szervezetek felügyelete alá tartozott, de a rekonstrukciós munkák megkezdése előtt Szabadkígyós önkormányzata bírta a kezelői jogokat, így helyben fordítottak a karbantartásra pénzt, és ide folyt be a turisztikai hasznosításból a bevétel. Ezt a jogot a 3 milliárdos felújítási munkák megkezdésekor függesztették fel, de a település abban bízott, hogy azok végeztével ismét „visszatérhetnek” a kastélyba. Most ez hiúsulhat meg.

Bár a 3 milliárd forintból újjáépített kastély működtetése többletköltségeket is jelenthet, ami racionális indoka lehetne a tulajdonosi és kezelői jogok megváltoztatásának, az előterjesztőtől mégsem kaptunk semmilyen választ megkeresésünkre, ahogy a Ménesbirtokot irányító Lázár Jánostól sem.

Eddig a szabadkígyósi önkormányzat évente 5 millió forint körüli összeget költött a kastélyra, míg a turisztikai tevékenységből 15-17 millió forint folyt be.

Herczeg Tamás, a Békés megyei 1-es választókerületének országgyűlési képviselője most a törvényjavaslat visszavonása mellett azzal érvelt, hogy a Békéscsaba-Gyula turisztikai tengelyhez már korábbi tervek szerint is kapcsolódott a tőlük 5-10 kilométerre fekvő település kastélya, már megvalósult projektek is futnak, az idei évben pedig a közös tervezés is megkezdődött azzal, hogy a Békéscsaba-Gyula kiemelt turisztikai desztináció is megalakult. A politikus is kifogásolja azt, hogy a javaslatot a nélkül terjesztették be, hogy a térség helyi döntéshozóival, civil szervezeteivel egyeztettek volna a döntés előtt. Így bármennyire is előremutatónak tartja a békési politikus az állami Ménesbirtok tevékenységét, a kastély átadását mégsem támogatja.