[{"available":true,"c_guid":"e1291f45-db47-461b-be31-1bd9d3a5b655","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A maga javára fordítaná a Zöld-foki Köztársaság, hogy stratégiai elhelyezkedése miatt nemcsak az EU, hanem az USA és Kína is megvetné a lábát a szigetcsoporton. A turistaparadicsom célja, hogy a Dél Izlandjává váljék.","shortLead":"A maga javára fordítaná a Zöld-foki Köztársaság, hogy stratégiai elhelyezkedése miatt nemcsak az EU, hanem az USA és...","id":"20201123_Vilaghatalmi_jatszmak_fokuszaba_kerult_a_Zold_foki_szigetek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e1291f45-db47-461b-be31-1bd9d3a5b655&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f474ae0-70cd-4172-a2e8-0ba364bac79e","keywords":null,"link":"/360/20201123_Vilaghatalmi_jatszmak_fokuszaba_kerult_a_Zold_foki_szigetek","timestamp":"2020. november. 23. 17:00","title":"Csak néhány szigetből áll, most mégis a világhatalmi játszmák fókuszába került ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39f0ca0a-5da7-40d3-b3e3-a11b59b35630","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Vidám Színpad igazgatója 19 napon át volt kórházban.","shortLead":"A Vidám Színpad igazgatója 19 napon át volt kórházban.","id":"20201125_A_koronavirusba_halt_bele_Borondi_Tamas_nem_volt_alapbetegsege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39f0ca0a-5da7-40d3-b3e3-a11b59b35630&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"793e940e-d26b-4f76-b6d6-530cafac280a","keywords":null,"link":"/kultura/20201125_A_koronavirusba_halt_bele_Borondi_Tamas_nem_volt_alapbetegsege","timestamp":"2020. november. 25. 07:30","title":"A koronavírusba halt bele Böröndi Tamás, nem volt alapbetegsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caa144d6-6fb9-4677-bd61-0339f7bdacce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az országos tiszti főorvos az operatív törzs sajtótájékoztatóján mondta el, hogy mennyire örül a zenész gyógyulásának.","shortLead":"Az országos tiszti főorvos az operatív törzs sajtótájékoztatóján mondta el, hogy mennyire örül a zenész gyógyulásának.","id":"20201124_Muller_Cecilia_Majka_jelkep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=caa144d6-6fb9-4677-bd61-0339f7bdacce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0605d00d-2350-4cf7-84f2-d4e83bc459ef","keywords":null,"link":"/elet/20201124_Muller_Cecilia_Majka_jelkep","timestamp":"2020. november. 24. 14:51","title":"Müller Cecília: Majka jelképpé vált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"481c8a34-6193-4008-9903-a38451ae4a66","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Májusban a képzési központ adták át, most pedig a kríziskezelő központot. A létesítmény 1,5 milliárd forintba került.","shortLead":"Májusban a képzési központ adták át, most pedig a kríziskezelő központot. A létesítmény 1,5 milliárd forintba került.","id":"20201123_szijjarto_peter_hirszerzes_kozpont_kibertamadas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=481c8a34-6193-4008-9903-a38451ae4a66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8a77252-8b04-46cb-b31e-a3ba10cc9733","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201123_szijjarto_peter_hirszerzes_kozpont_kibertamadas","timestamp":"2020. november. 23. 15:01","title":"Pár hónapon belül két új központot is kapott a magyar hírszerzés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e5471ad-59f7-403e-8978-1c0a0132b64c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Volner János azt mondta, hogy olyan határ elé állítják a kamupártokat, ami szinte teljesen ellehetetleníti a működésüket. A képviselő nem érti az ellenzék reakcióját.","shortLead":"Volner János azt mondta, hogy olyan határ elé állítják a kamupártokat, ami szinte teljesen ellehetetleníti...","id":"20201124_volner_janos_modosito_valasztojogi_torveny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e5471ad-59f7-403e-8978-1c0a0132b64c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90a29e23-e619-41a3-b32e-343fa1ab90cc","keywords":null,"link":"/itthon/20201124_volner_janos_modosito_valasztojogi_torveny","timestamp":"2020. november. 24. 17:15","title":"A Volner párt elnöke a kamupártokkal magyarázta a választási törvény miatt beadott módosítóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fbd7906-6b5d-4f5b-a00f-c7de216da46f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Külső telephely bevonásával tudnak csak méltóképpen gondoskodni a halottak elhelyezéséről a Markusovszky Kórház orvosigazgatója szerint.","shortLead":"Külső telephely bevonásával tudnak csak méltóképpen gondoskodni a halottak elhelyezéséről a Markusovszky Kórház...","id":"20201124_szombathelyi_korhaz_tele_a_halottashaz_kulso_telephely_bevonasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2fbd7906-6b5d-4f5b-a00f-c7de216da46f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"248c3bff-e480-4d9e-882f-80e95deac380","keywords":null,"link":"/itthon/20201124_szombathelyi_korhaz_tele_a_halottashaz_kulso_telephely_bevonasa","timestamp":"2020. november. 24. 10:45","title":"Megtelt a halottasház a szombathelyi kórházban, már külső telephelyre viszik az elhunytakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8ab1553-de64-43e8-bc8e-a2d9a7befa1e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerikai tudósok vizsgálták a Curiosity marsjáró által készített felvételeket a Gale-kráter kőzeteiről, ami alapján arra jutottak, a közeli Sharp-hegyről lezúduló víz elárasztotta a területet. A szakembereknek egy elméletük is van arra, miként nézett ki mindez.","shortLead":"Amerikai tudósok vizsgálták a Curiosity marsjáró által készített felvételeket a Gale-kráter kőzeteiről, ami alapján...","id":"20201124_mars_felszine_arviz_uledek_kozet_gale_krater_sharp_hegy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8ab1553-de64-43e8-bc8e-a2d9a7befa1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f29e80c-b77f-4443-a2e9-f22051219169","keywords":null,"link":"/tudomany/20201124_mars_felszine_arviz_uledek_kozet_gale_krater_sharp_hegy","timestamp":"2020. november. 24. 15:03","title":"Bizonyítékot találtak a tudósok, hogy árvizek voltak a Mars felszínén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26c569d9-2fb1-47ae-abaa-23e1f83706d2","c_author":"Mastercard","category":"brandcontent","description":"Kevés idejük maradt az online kasszával rendelkező kereskedőknek arra, hogy megfeleljenek a 2021. január 1-jétől hatályos előírásnak, miszerint legalább egy elektronikus fizetési lehetőséget kell biztosítaniuk. Ebben segít a Doppio-program innovációja, amely révén akár 3 nap alatt be lehet vezetni a jogszabálynak megfelelő szolgáltatást, ráadásul a softPOS-megoldás miatt nem is kell külön terminált beszerezni.","shortLead":"Kevés idejük maradt az online kasszával rendelkező kereskedőknek arra, hogy megfeleljenek a 2021. január 1-jétől...","id":"20201110_Nyakunkon_az_uj_idoszamitas_a_kartyaelfogadasban_On_felkeszult","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26c569d9-2fb1-47ae-abaa-23e1f83706d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc46f963-b556-480b-8a34-0733dbf65fd9","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201110_Nyakunkon_az_uj_idoszamitas_a_kartyaelfogadasban_On_felkeszult","timestamp":"2020. november. 23. 11:30","title":"Nyakunkon az új időszámítás a kártyaelfogadásban. Ön felkészült?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]