[{"available":true,"c_guid":"2fbd7906-6b5d-4f5b-a00f-c7de216da46f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bizottság folyamatosan bírálja el a kérelmeket, így növekedhet az összeg.","shortLead":"A bizottság folyamatosan bírálja el a kérelmeket, így növekedhet az összeg.","id":"20201124_szolidaritasi_alap_europai_unio_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2fbd7906-6b5d-4f5b-a00f-c7de216da46f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"265c24d7-a7c5-4bdd-8b21-e35690c35dec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201124_szolidaritasi_alap_europai_unio_koronavirus","timestamp":"2020. november. 24. 12:19","title":"Csaknem tízmilliárdos előleg jöhet az EU-ból a járvány költségeire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed758996-e489-44b5-93b4-1dec70997de1","c_author":"Serdült Viktória","category":"vilag","description":"Nem lesz elnéző a jogállamisági problémákkal szemben az új amerikai kormány, de a szövetségesi viszonyon nem fog lényegesen változtatni Joe Biden elnöksége. Orbán Viktornak arra viszont fel kell készülnie, hogy a magyar helyzetet jól ismerő politikusok kerülnek a Fehér Házba: egyre biztosabb, hogy a félig magyar Antony Blinken lesz a külügyminiszter, Kamala Harris alelnök pedig két volt budapesti nagykövettel is jóban van. A koronavírus miatt azonban egy ideig biztosan nem lesz terítéken a magyar helyzet Washingtonban. ","shortLead":"Nem lesz elnéző a jogállamisági problémákkal szemben az új amerikai kormány, de a szövetségesi viszonyon nem fog...","id":"20201123_Orban_Viktor_Joe_Biden_kapcsolat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed758996-e489-44b5-93b4-1dec70997de1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24ed9ea7-647a-466a-a096-294544d23cb5","keywords":null,"link":"/vilag/20201123_Orban_Viktor_Joe_Biden_kapcsolat","timestamp":"2020. november. 23. 20:30","title":"Mire számíthat Orbán, hogy Joe Biden lesz az Egyesült Államok elnöke?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff66b8da-15c0-4a22-90d7-e001c1174d72","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Nem kétséges, hogy az anyagilag rosszabb helyzetben lévőket keményebben sújtja a koronavírus-járvány, de vajon pszichés szempontból is a szegényebbek jönnek-e ki rosszabbul a pandémiából? – tették fel a kérdést minnesotai kutatók. ","shortLead":"Nem kétséges, hogy az anyagilag rosszabb helyzetben lévőket keményebben sújtja a koronavírus-járvány, de vajon pszichés...","id":"20201124_Kit_visel_meg_jobban_a_jarvany_a_szegenyeket_vagy_a_gazdagokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff66b8da-15c0-4a22-90d7-e001c1174d72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f39737e4-acfd-4ee4-9c63-0f865b1b76a0","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20201124_Kit_visel_meg_jobban_a_jarvany_a_szegenyeket_vagy_a_gazdagokat","timestamp":"2020. november. 24. 13:30","title":"Kit visel meg jobban a járvány: a szegényeket vagy a gazdagokat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e81efcc-e048-49cb-837e-d3e05d6ccaea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap szerint a debreceni intézmény ötven fős tantestületéből tíz pedagógusnak lett pozitív a tesztje.","shortLead":"A lap szerint a debreceni intézmény ötven fős tantestületéből tíz pedagógusnak lett pozitív a tesztje.","id":"20201125_iskola_pedagogus_teszteles_koronavirus_karanten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e81efcc-e048-49cb-837e-d3e05d6ccaea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3408df5d-f99b-41be-a8b7-37d77a65fb0e","keywords":null,"link":"/itthon/20201125_iskola_pedagogus_teszteles_koronavirus_karanten","timestamp":"2020. november. 25. 07:16","title":"Népszava: Egy iskolát már be kellett zárni a tanárok tesztelése nyomán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4682137-104d-424d-ba91-281bb044f03d","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Nagyot fognak ütni a legutóbbi járványellenes intézkedések a gazdaságon, amely a nyár végén már éledezett. Ám központi korlátozások hiányában a megbetegedések megugrása vetette volna vissza az ország működését.","shortLead":"Nagyot fognak ütni a legutóbbi járványellenes intézkedések a gazdaságon, amely a nyár végén már éledezett. Ám központi...","id":"202047__atmeneti_javulas__ausztria_buvoleteben__w_alaku_valsag__lepesvaltasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4682137-104d-424d-ba91-281bb044f03d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"682011c1-dc40-44ff-bab6-e6c72e13d762","keywords":null,"link":"/360/202047__atmeneti_javulas__ausztria_buvoleteben__w_alaku_valsag__lepesvaltasok","timestamp":"2020. november. 24. 07:00","title":"Orbán nem várta meg, hogy a vírus lenullázza a gazdaságot, inkább ő maga vágta földhöz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1291f45-db47-461b-be31-1bd9d3a5b655","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A maga javára fordítaná a Zöld-foki Köztársaság, hogy stratégiai elhelyezkedése miatt nemcsak az EU, hanem az USA és Kína is megvetné a lábát a szigetcsoporton. A turistaparadicsom célja, hogy a Dél Izlandjává váljék.","shortLead":"A maga javára fordítaná a Zöld-foki Köztársaság, hogy stratégiai elhelyezkedése miatt nemcsak az EU, hanem az USA és...","id":"20201123_Vilaghatalmi_jatszmak_fokuszaba_kerult_a_Zold_foki_szigetek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e1291f45-db47-461b-be31-1bd9d3a5b655&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f474ae0-70cd-4172-a2e8-0ba364bac79e","keywords":null,"link":"/360/20201123_Vilaghatalmi_jatszmak_fokuszaba_kerult_a_Zold_foki_szigetek","timestamp":"2020. november. 23. 17:00","title":"Csak néhány szigetből áll, most mégis a világhatalmi játszmák fókuszába került ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f860a57f-3914-48dc-ab58-6c6949068a02","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Két főszerkesztő-helyettes irányítja most a lapot, a főszerkesztő személyére tehet javaslatot a szerkesztőség, de nem ők döntenek.","shortLead":"Két főszerkesztő-helyettes irányítja most a lapot, a főszerkesztő személyére tehet javaslatot a szerkesztőség, de nem...","id":"20201123_index_starcz_indamedia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f860a57f-3914-48dc-ab58-6c6949068a02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4aa5bde-ca13-4fda-9b77-cf2e921e4cd8","keywords":null,"link":"/kkv/20201123_index_starcz_indamedia","timestamp":"2020. november. 23. 20:42","title":"Az Index új vezetője szerint csak a vezérigazgatói poszton akartak változást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"097e90e8-af72-4fd5-8de8-d3bf6bb2db0b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az otthonokban oly elterjedt égésgátló anyagok akár az újszülöttek későbbi egészségét is veszélyeztethetik, vélik amerikai kutatók, akik egérkísérletek során fedezték fel ezt a hatást. ","shortLead":"Az otthonokban oly elterjedt égésgátló anyagok akár az újszülöttek későbbi egészségét is veszélyeztethetik, vélik...","id":"202047_cukorbetegseg_egesgatlok_miatt_masodiziglen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=097e90e8-af72-4fd5-8de8-d3bf6bb2db0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0f7d5fd-db4b-447d-a8c1-bca7a063a129","keywords":null,"link":"/360/202047_cukorbetegseg_egesgatlok_miatt_masodiziglen","timestamp":"2020. november. 23. 16:00","title":"Könnyen cukorbeteg lehet az újszülöttből, ha sok otthon az égésgátló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]