Az Európai Unió nem engedhet a jogállamisági feltételrendszerből – írja a Project Syndicate-en megjelent írásában Soros György. Az üzletember abból az alkalomból közölte legújabb cikkét, hogy Magyarország és Lengyelország blokkolta a döntéshozatalt az EU következő hétéves költségvetéséről és a hozzátartozó helyreállítási alapról, miután a tagállamok képviselői minősített többséggel hozzájárulásukat adták a jogállamisági kritériumok beépítéséhez az uniós pénzek kifizetésénél.

Soros kiemeli: a két kormány annak ellenére utasítja el ezt a feltételrendszert, hogy országaik az EU-támogatások első számú kedvezményezettjei közé tartoznak. „Tisztában vannak azzal, hogy példátlan módon sértik meg a jogállamiság normákat, és eszük ágában nincs megfizetni ennek a következményeit.”

Az üzletember szerint Orbán és valamennyire Lengyelország de facto vezetője, Jaroslaw Kaczynski számára a jogállamiság nem elvont fogalom, hanem

a személyes és a politikai korrupció korlátja.

„Elkötelezett híve vagyok az EU-nak mint a jogállami normákra épülő nyílt társadalom mintájának. Zsidó származású magyarként különösen aggaszt, milyen helyzet alakult ki Magyarországon, ahol jótékony akcióimmal vagyok jelen több mint harminc éve” – írja Soros, aki szerint Orbán kleptokratikus rendszert épített ki, hogy kirabolja országát. Az üzletember szerint nehéz felmérni Orbán családja és barátai vagyonát, de az biztos, hogy sokan közülük rendkívüli módon meggazdagodtak. A miniszterelnök pedig most a koronavírus-járvány második hullámát használja fel arra, hogy módosítsa az alkotmányt és a választási törvényt, hogy alkotmányos eszközökkel élethosszig tartó miniszterelnökséget harcoljon ki saját maga számára.

Ez tragédia a magyar nép számára – fogalmaz Soros, és példákat is hoz. Ilyen a közpénz fogalmának szűkítése annak érdekében, hogy a közalapítványokba lapátolt pénzek ne tartozzanak ebbe a kategóriába. Ilyen szerinte az is, hogy a kormányközeli cégek több mint 300 milliárd forintért vásároltak 16 ezer lélegeztetőgépet, ami jócskán meghaladja a rendelkezésre álló intenzív ágyak és kezelőszemélyzet számát. Arra is emlékeztet, hogy Magyarország fizette az EU-országok közül a legtöbbet a kínai lélegeztetőgépekért, egyes esetben a német ár ötvenszeresét, emellett üzletelt szlovén céggel is, miközben az ország miniszterelnöke, Janez Jansa szövetségese Orbánnak. Soros szerint az ügyleteket az OLAF-nak is vizsgálnia kellene. Megemlíti az orosz vakcinára kötött szerződést is, amelyet szintén vizsgálni kellene szerinte.

Soros ír az önkormányzatokkal szembeni fellépésekről is, felhívva a figyelmet arra, hogy a kormány a 2019-es választási eredmény után megfosztaná Budapestet és más ellenzéki vezetésű nagyvárosokat pénzügyi forrásaiktól, és hogy megvétózta a közösségi közlekedés megújítását szolgáló EIB-hitel felvételét.

Az ellenzék „bátran próbálja” felvenni a versenyt Orbánnal közös listák állításával a 2022-es választásokra, ám rontja az esélyeiket, hogy „Orbán bármikor megváltoztathatja a szabályokat, ahogy azt megtette számtalanszor eddig is”. Orbán most akkor tervezi a választójogi törvény módosítását, miközben dúl a járvány, Budapesten kijárási tilalom van, és katonák járőröznek az utcán – írja. Ezen túl Orbánnak szinte teljhatalma van vidéken, ellenőrzése alatt tartja a vidéki lakosság számára az információkat, számtalan településen a titkos választójogot sem tartják tiszteletben. „Gyakorlatilag lehetetlen, hogy az ellenzék győzzön.”

Soros szerint a helyzeten csak az EU segíthet, például úgy, hogy az uniós forrásokat az önkormányzatok számára különítik el, ahol még működik a demokrácia, ellentétben az országos szinttel. Az EU nem engedheti meg magának, hogy kompromisszumot kössön a jogállamiság kérdésében. A magyar származású üzletember szerint az, hogyan reagál az EU a magyar és a lengyel kormány ellenállására, meghatározza azt is, képes lesz-e fennmaradni a nyílt társadalmat hirdető alapértékei mentén.