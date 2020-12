Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"75b1fb5a-0aa2-455e-b92b-bc7f76161fb7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre biztosabb, hogy a CD Projekt RED nagyszabású szerepjátéka megjelenik december 10-én. Ezt most már plakátok is igazolni látszanak, melyekből Budapestre is jutott legalább egy.","shortLead":"Egyre biztosabb, hogy a CD Projekt RED nagyszabású szerepjátéka megjelenik december 10-én. Ezt most már plakátok is...","id":"20201130_cyberpunk_2077_plakat_hirdetes_budapest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75b1fb5a-0aa2-455e-b92b-bc7f76161fb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb5216c7-821f-4523-9dd6-f99f0ddb4314","keywords":null,"link":"/tudomany/20201130_cyberpunk_2077_plakat_hirdetes_budapest","timestamp":"2020. november. 30. 17:33","title":"Óriásplakát hirdeti a Cyberpunk 2077 érkezését Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1ccf09c-32d1-4676-9c54-b1899b9b6e99","c_author":"EUrologus","category":"itthon","description":"December 31-ével lemondott európai parlamenti mandátumáról Szájer József, a Fidesz politikusa. Az erről szóló döntéséről a mai napon tájékoztatta David Sassolit, a EP elnökét. Lelki terhekre hivatkozik, de a kormányt továbbra is támogatja.","shortLead":"December 31-ével lemondott európai parlamenti mandátumáról Szájer József, a Fidesz politikusa. Az erről szóló...","id":"20201129_Lemondott_Szajer_Jozsef","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e1ccf09c-32d1-4676-9c54-b1899b9b6e99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7059d278-b508-4c63-82ab-84acdc809a8c","keywords":null,"link":"/itthon/20201129_Lemondott_Szajer_Jozsef","timestamp":"2020. november. 29. 10:57","title":"Lemondott Szájer József","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9887dd9-8c62-4362-a8a7-855c4f874b58","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Havi 134 ezer forintból élt 2019-ben az átlag magyar, beleértve a gyerekeket és a nyugdíjasokat. Még a közepes jövedelműek bevétele sem érte el azt a szintet, amit az átlagos megélhetéshez szükségesnek tartanak. A szegények száma valamelyest csökkent, de még mindig 1,7 millió magyart érintett a szegénység vagy a társadalmi kirekesztődés kockázata.","shortLead":"Havi 134 ezer forintból élt 2019-ben az átlag magyar, beleértve a gyerekeket és a nyugdíjasokat. Még a közepes...","id":"20201130_jovedelem_ksh_haztartasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9887dd9-8c62-4362-a8a7-855c4f874b58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5426c92c-f584-4f3a-beeb-4e3ceb2702e1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201130_jovedelem_ksh_haztartasok","timestamp":"2020. november. 30. 14:00","title":"A magyarok fele még mindig szegénynek érzi magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98caf656-bd4b-4b00-949d-f4eacf9ac6a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"1258-an szegték meg a kijárási tilalmat a hétvégén. A kormányzat december elején dönt majd róla, milyen intézkedések lesznek érvényben az ünnepekkor – ez volt az operatív törzs november 30-i tájékoztatója.","shortLead":"1258-an szegték meg a kijárási tilalmat a hétvégén. A kormányzat december elején dönt majd róla, milyen intézkedések...","id":"20201130_operativ_torzs_nov_30_jarvany_koronavirus_fertozott_kijarasi_tilalom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98caf656-bd4b-4b00-949d-f4eacf9ac6a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"803f077c-3461-4062-9f00-4f614ee1f92a","keywords":null,"link":"/itthon/20201130_operativ_torzs_nov_30_jarvany_koronavirus_fertozott_kijarasi_tilalom","timestamp":"2020. november. 30. 11:51","title":"Müller Cecília: Ha minden szabályt betartunk, az ünnepeket a családhoz közelebb tölthetjük el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47ec0057-b00b-47dd-af14-5df8168fe437","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Négy éven belül a pálinka és a téliszalámi is oltalmat kaphat.

","shortLead":"Négy éven belül a pálinka és a téliszalámi is oltalmat kaphat.

","id":"20201130_Vedelmet_kapnak_a_tokaji_borok_Kinaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47ec0057-b00b-47dd-af14-5df8168fe437&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"008c3a66-d35f-49cf-9270-e11a58713088","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201130_Vedelmet_kapnak_a_tokaji_borok_Kinaban","timestamp":"2020. november. 30. 06:16","title":"Védelmet kapnak a tokaji borok Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a640caad-18ce-4ce8-9424-2c9b1eb83012","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A németek nagyon fegyelmezettek, amikor nácinak kell lenni, akkor nácik, amikor liberálisnak, überliberálisnak vagy árjaliberálisnak kell lenni, akkor azok – mondta még múlt héten a Karc Fm egyik adásában.","shortLead":"A németek nagyon fegyelmezettek, amikor nácinak kell lenni, akkor nácik, amikor liberálisnak, überliberálisnak vagy...","id":"20201130_Demeter_Szilard_mar_az_Origocikk_elott_nacizott_egyet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a640caad-18ce-4ce8-9424-2c9b1eb83012&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f515064c-b435-4d92-ba53-00654f2dd60c","keywords":null,"link":"/elet/20201130_Demeter_Szilard_mar_az_Origocikk_elott_nacizott_egyet","timestamp":"2020. november. 30. 11:21","title":"Demeter Szilárd már az Origo-cikk előtt nácizott egyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7e7b1b8-6a0a-47a9-b1dc-26e634bce5b4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A korábbi labdarúgót szombaton vitték kórházba, most derült ki, hogy megfertőződött.\r

","shortLead":"A korábbi labdarúgót szombaton vitték kórházba, most derült ki, hogy megfertőződött.\r

","id":"20201130_torocsik_andras_foci_koronavirus_fertozes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7e7b1b8-6a0a-47a9-b1dc-26e634bce5b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aba9ac85-5898-40b6-bd97-b3224f6953c3","keywords":null,"link":"/sport/20201130_torocsik_andras_foci_koronavirus_fertozes","timestamp":"2020. november. 30. 18:44","title":"Koronavírusos Törőcsik András, az Újpest legendája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc0b1dc-e799-4dbb-abd8-d3aba8fa4913","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német gyártó nemcsak az USA-ban, hanem Európában is leállhat a közel öt évtizedes múltra visszatekintő típus forgalmazásával. ","shortLead":"A német gyártó nemcsak az USA-ban, hanem Európában is leállhat a közel öt évtizedes múltra visszatekintő típus...","id":"20201130_eltunhet_a_passat_szedan_a_volkswagen_kinalatabol_arteon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2dc0b1dc-e799-4dbb-abd8-d3aba8fa4913&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be6fb4f1-707a-4bce-8a1e-2ff27d1941e2","keywords":null,"link":"/cegauto/20201130_eltunhet_a_passat_szedan_a_volkswagen_kinalatabol_arteon","timestamp":"2020. november. 30. 09:21","title":"Eltűnhet a Passat szedán a VW kínálatából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]