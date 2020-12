Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6894f158-3278-438e-845b-e46689dc6677","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Itt az új almás mobil, ami meglepően kis méretben kínál relatíve nagy kijelzőt és felsőkategóriás felhasználói élményt. Kipróbáltuk az iPhone 12-széria legkisebb és egyben legolcsóbb modelljét.","shortLead":"Itt az új almás mobil, ami meglepően kis méretben kínál relatíve nagy kijelzőt és felsőkategóriás felhasználói élményt...","id":"20201130_iphone_12_mini_teszt_velemeny_kicsi_kompakt_telefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6894f158-3278-438e-845b-e46689dc6677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"134c4cf7-37c6-4d48-bad2-9cff475e96c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20201130_iphone_12_mini_teszt_velemeny_kicsi_kompakt_telefon","timestamp":"2020. november. 30. 19:33","title":"Kicsi iPhone sosem volt még ennyire jó: teszten az iPhone 12 mini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c77728f6-eef8-421f-a6a1-27247eed9fa6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagy-Britanniában hamarosan meg is kaphatják már az engedélyt. ","shortLead":"Nagy-Britanniában hamarosan meg is kaphatják már az engedélyt. ","id":"20201130_koronavirus_elleni_vedooltas_moderna_vakcina_engedelyeztetesi_eljaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c77728f6-eef8-421f-a6a1-27247eed9fa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf14bbc1-0c24-4619-8c45-f5e46ee52c46","keywords":null,"link":"/tudomany/20201130_koronavirus_elleni_vedooltas_moderna_vakcina_engedelyeztetesi_eljaras","timestamp":"2020. november. 30. 15:24","title":"A Moderna is elindította koronavírus-vakcinája engedélyezési folyamatát az USA-ban és Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68964811-a4ef-4da3-80d9-5850bd68cb98","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Két témában is szóba került Magyarország – Lengyelország társaságában – az Európai Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságában. Egyrészt az Európai Bizottság ismertette a 7-es cikk szerint folyó eljárás állását, másrészt az LGBTI-közösséggel kapcsolatos meglévő vagy tervezett jogi szabályozásokkal összefüggésben érték bírálatok a magyar-lengyel párost.","shortLead":"Két témában is szóba került Magyarország – Lengyelország társaságában – az Európai Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és...","id":"20201130_Az_EU_olyan_mint_a_Szovjetunio__mondta_egy_lengyel_EPkepviselo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68964811-a4ef-4da3-80d9-5850bd68cb98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e64c25f-3411-45a4-9d78-993ab9ff2709","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201130_Az_EU_olyan_mint_a_Szovjetunio__mondta_egy_lengyel_EPkepviselo","timestamp":"2020. november. 30. 21:20","title":"Megint Magyarország bírálata volt a fő téma az EP LIBE bizottságában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a361fd7d-cbd9-48c2-9f05-3d9f9a7a41ef","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Medálokat és nagyon sokat érő fotóalbumokat lovasított meg II. Erzsébet királynő rezidenciájából egy beosztott. ","shortLead":"Medálokat és nagyon sokat érő fotóalbumokat lovasított meg II. Erzsébet királynő rezidenciájából egy beosztott. ","id":"20201201_Kicsempeszte_majd_eBayen_eladta_a_Buckingham_palota_millios_mutargyait","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a361fd7d-cbd9-48c2-9f05-3d9f9a7a41ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52e4d60f-9b24-4dae-ba81-262c919ce175","keywords":null,"link":"/elet/20201201_Kicsempeszte_majd_eBayen_eladta_a_Buckingham_palota_millios_mutargyait","timestamp":"2020. december. 01. 13:10","title":"Kicsempészte, majd eBayen eladta a Buckingham-palota milliós műtárgyait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"383473c2-02df-49fd-bb94-ccd8e74df1c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mit gondolhatnak a Hirado.hu szerkesztői a nőkről?","shortLead":"Mit gondolhatnak a Hirado.hu szerkesztői a nőkről?","id":"20201130_A_kozmedia_siman_cimbe_rakja_a_szexizmust","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=383473c2-02df-49fd-bb94-ccd8e74df1c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2c7295b-8718-4358-9a41-e662b9addb04","keywords":null,"link":"/elet/20201130_A_kozmedia_siman_cimbe_rakja_a_szexizmust","timestamp":"2020. november. 30. 14:45","title":"A közmédia simán címbe rakja a szexizmust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62f80f65-1437-4c4a-a018-41f8d64a2310","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A céljuk az, hogy segítsék az unióba készülő országok jogharmonizációját a természetvédelem területén, és hogy megalapozzák a magyar vállalkozások piacra lépését a térségben.","shortLead":"A céljuk az, hogy segítsék az unióba készülő országok jogharmonizációját a természetvédelem területén, és...","id":"20201130_termeszetvedelem_nyugat_balkan_magyar_szakemberek_magyar_termeszettudomanyi_muzeum","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62f80f65-1437-4c4a-a018-41f8d64a2310&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fb64291-533e-4c96-9129-528f35ac036a","keywords":null,"link":"/zhvg/20201130_termeszetvedelem_nyugat_balkan_magyar_szakemberek_magyar_termeszettudomanyi_muzeum","timestamp":"2020. november. 30. 17:32","title":"Magyar természetvédelmi szakemberek segítenek be öt balkáni államban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6974998-82b4-4978-915e-11db51c880ca","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Eredetileg 70 milliárd forintba került volna egy Észak-Magyarországon végzett víz és szennyvíz beruházási projekt, de a pótmunkák miatt meg kellett emelni az árat.","shortLead":"Eredetileg 70 milliárd forintba került volna egy Észak-Magyarországon végzett víz és szennyvíz beruházási projekt, de...","id":"20201201_potmunka_eszak_magyarorszag_meszaros_es_meszaros_szennyviz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6974998-82b4-4978-915e-11db51c880ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6171558b-5e7c-47d5-a84f-4a86a815c2f5","keywords":null,"link":"/kkv/20201201_potmunka_eszak_magyarorszag_meszaros_es_meszaros_szennyviz","timestamp":"2020. december. 01. 12:40","title":"35 milliárddal többet fizet az állam egy projektért Mészároséknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea7505c1-8fbd-4266-8ec6-936609343fc0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autópálya-kezelő egyre többször használ úgynevezett ütközési energiaelnyelő berendezéseket, amelyek megvédhetik a munkaterületen dolgozókat, sőt a balesetet okozó járműben ülőket is. ","shortLead":"Az autópálya-kezelő egyre többször használ úgynevezett ütközési energiaelnyelő berendezéseket, amelyek megvédhetik...","id":"20201201_Igy_tortennek_az_autopalyan_dolgozokkal_a_balesetek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea7505c1-8fbd-4266-8ec6-936609343fc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f5e6af5-1125-455f-8204-d5955a322845","keywords":null,"link":"/cegauto/20201201_Igy_tortennek_az_autopalyan_dolgozokkal_a_balesetek","timestamp":"2020. december. 01. 09:51","title":"Lefilmezték, ahogyan autó csapódik az M7-esen a közútkezelő nagy sárga dobozába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]