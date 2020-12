Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a86fe67a-614d-4b08-86f3-5b03fca4d06c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A wasabi-ízesítésű terméken nem jelölték, hogy mustárt is tartalmaz.","shortLead":"A wasabi-ízesítésű terméken nem jelölték, hogy mustárt is tartalmaz.","id":"20201215_Tesco_Nebih_sajat_markas_csipsz_allergen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a86fe67a-614d-4b08-86f3-5b03fca4d06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf5d261e-a73d-48fd-a7c6-b08e05a606ea","keywords":null,"link":"/kkv/20201215_Tesco_Nebih_sajat_markas_csipsz_allergen","timestamp":"2020. december. 15. 17:02","title":"A Tesco visszahívta az egyik saját márkás csipszét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6e68f3f-6faa-4b23-bf99-a3f58c571e67","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egykori miniszterelnök szerint Szájer neki már nem az ellenfele.","shortLead":"Az egykori miniszterelnök szerint Szájer neki már nem az ellenfele.","id":"20201214_gyurcsany_ferenc_felhivta_szajer_jozsef","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6e68f3f-6faa-4b23-bf99-a3f58c571e67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95f49e24-c466-45b5-9a88-f6d06fe54c06","keywords":null,"link":"/itthon/20201214_gyurcsany_ferenc_felhivta_szajer_jozsef","timestamp":"2020. december. 14. 20:57","title":"Gyurcsány Ferenc felhívta Szájer Józsefet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c4dbf88-c3cc-4c94-9c77-9c822fea7168","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube néhány hete új gombot tesztel, amely segítségével időbélyegel hagyhatunk hozzászólást a videók alatt.","shortLead":"A YouTube néhány hete új gombot tesztel, amely segítségével időbélyegel hagyhatunk hozzászólást a videók alatt.","id":"20201214_youtube_idobelyeg_hozzaszolas_komment","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c4dbf88-c3cc-4c94-9c77-9c822fea7168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c772eb1-1bf9-4ce7-ac7a-0992f42e990c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201214_youtube_idobelyeg_hozzaszolas_komment","timestamp":"2020. december. 14. 16:33","title":"Remek funkciót tesztel a YouTube, de rosszul is elsülhet a bevezetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2e9fc3a-689f-465e-a267-a373a5cb70f4","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Sajtból van a Hold, Darabokra törted a szívem, Léggömb, Iskolatáska – a Bergendy zenekar a 70-es években az egyik legprogresszívabb együttes volt a magyar popzenében. Innen indulva kalandozott el a hétfőn elhunyt Bergendy István a Süsüig, a filmzenékig, végül a szalonzenéig.\r

Az elnevezéseket azonban heves vita övezi és sok esetben nem is mindig jelenthetjük ki, hogy a növényi megoldás egészségesebb vagy éppen környezetbarátabb. Megfelelő panel segítségével egy önműködő ajtó is izgalmassá tehető. Megfelelő panel segítségével egy önműködő ajtó is izgalmassá tehető. Most arra kérjük olvasóinkat, hogy az alábbi kérdőív segítségével tekintsék át az elmúlt időszakot, segítsenek nekünk, hogy lássuk, hogyan hatott az önök életére a világjárvány. ","shortLead":"Lassan véget ér az év, ami minden szempontból rendhagyónak bizonyult: az egész világ megtanulta a koronavírus...","id":"20201216_2020_az_ev_amikor_minden_megvaltozott__a_hvghu_nagy_ev_vegi_kerdoive","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bded35ff-bfff-4379-9dcf-277ff96c3132&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3267c53-c2a8-49a1-9d86-97c1a1e9d265","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201216_2020_az_ev_amikor_minden_megvaltozott__a_hvghu_nagy_ev_vegi_kerdoive","timestamp":"2020. december. 16. 06:30","title":"2020: az év, amikor minden megváltozott – a hvg.hu nagy év végi kérdőíve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]