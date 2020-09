Mackenzie Scott, az egykori Mrs. Bezos 68 milliárd dolláros vagyonával megelőzte Európa leggazdagabb asszonyát, a L'Oréal örökösnőjét a Bloomberg dollármilliárdos listáján. Mackenzie Scott férje részvénypakettjének az egynegyedét kapta meg az Amazonban 2019-es válópere során. Egyáltalán nem alaptalanul, hiszen alapító anyja volt a sikeres internetes kereskedő cégnek, amely a koronavírus-járvány idején megsokszorozta forgalmát és profitját - és persze a részvényeinek értékét. Jeff Bezos kapcsán nemrég tudatta a Bloomberg milliárdos indexe, hogy a vagyona meghaladta a 200 milliárd dolláros álomhatárt, exneje most a 12-ik leggazdagabb ember a világon.

1,7 milliárd dollár jótékony célra

Mackenzie Scott azok közé a szupergazdagok közé tartozik, akik úgy érzik: a vagyon kötelezettségekkel is jár a társadalommal szemben. Az ex Mrs. Bezos júliusban közölte, hogy 116 alapítványnak juttat összesen 1,7 milliárd dollárt. Négy alapítvány olyan egyetemeket támogat , amelyeknek a diákjai szinte kizárólag feketék. A Black Lives Matter mozgalom többször is fölvetette, hogy az afroamerikaiak azért is hátrányba kerülnek az Egyesült Államokban, mert nem juthatnak színvonalas oktatáshoz. Barack Obama elnök is úgy tudta elvégezni a Harvard egyetemet, hogy pozitív diszkriminációt alkalmaztak, vagyis figyelembe vették, hogy a feketék csak nehezen juthatnak be a nagy presztizsű egyetemre.

Mackenzie Scott már tavaly jelezte, hogy csatlakozik az amerikai milliárdosoknak ahhoz a kezdeményezéséhez, amely alapján vagyonuk jó részét jótékony célra fordítják. Ezt eredetileg Bill és Melinda Gates találta ki, de csatlakozott Warren Buffett is, aki idős kora ellenére még mindig igen aktív befektető a tőzsdén. Exférje, a világ leggazdagabb embere egyelőre nem írta alá a dollármilliárdosoknak ezt a kezdeményezését - írja ezzel kapcsolatban a CNN portálja.