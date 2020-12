Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"020080de-a18e-413b-bab6-3ba47f659728","c_author":"Csányi Nikolett - Ká Zoltán - Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"Arra kértük a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóit, hogy töltsék velünk az adventi időszakot: versek, mesék, dalok, akár bábok segítségével mondják el, mit jelent számukra az ünnep. A kilencedik videóban Podlovics Laura és Bartha Bendegúz bábparódiát ad elő, amelyben benne van ennek az évnek minden beszűkültsége.","shortLead":"Arra kértük a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóit, hogy töltsék velünk az adventi időszakot: versek, mesék...","id":"20201218_SZFE_advent_karacsony_videosorozat_9_resz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=020080de-a18e-413b-bab6-3ba47f659728&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18d6f005-cabb-4515-b72e-5c69b69d44d7","keywords":null,"link":"/kultura/20201218_SZFE_advent_karacsony_videosorozat_9_resz","timestamp":"2020. december. 18. 18:20","title":"„Hát, itt vagyunk mi ketten egymásnak\" – SZFE-advent a hvg.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f11ddbb3-a072-43bd-b9e8-7569d2b4bf16","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Puskás-díjat újra egy topligás találat nyerte, a tottenhames Szon Hungmin lőtt óriási gólt a Burnleynek.","shortLead":"A Puskás-díjat újra egy topligás találat nyerte, a tottenhames Szon Hungmin lőtt óriási gólt a Burnleynek.","id":"20201217_puskas_dij_tottenham_szon_hungmin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f11ddbb3-a072-43bd-b9e8-7569d2b4bf16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"824a4eec-f828-407d-bfb5-c2f5452a6ecb","keywords":null,"link":"/sport/20201217_puskas_dij_tottenham_szon_hungmin","timestamp":"2020. december. 17. 19:57","title":"Angliában lőtték az év legszebb gólját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e39a71be-79f0-49f0-a0c9-587256277f77","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Igor Matovičot a sírás kerülgette a rádióinterjúban, mivel szerinte a gazdasági minisztere szándékosan lassítja a gyorstesztek beszerzését.","shortLead":"Igor Matovičot a sírás kerülgette a rádióinterjúban, mivel szerinte a gazdasági minisztere szándékosan lassítja...","id":"20201217_Szlovakia_marovic_sulik_idiota","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e39a71be-79f0-49f0-a0c9-587256277f77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baa6bbfd-6248-400d-a20c-7837d0e4e2d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201217_Szlovakia_marovic_sulik_idiota","timestamp":"2020. december. 17. 19:05","title":"Szlovákia miniszterelnöke: Sajnálom, hogy egy idióta a gazdasági miniszterünk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0551200e-5947-4bf5-b6ae-f634ce41763a","c_author":"G. M.","category":"kultura","description":"Az emberek szomjazzák a nyugalmat, a szépet, az állandóságot, vagyis amit a művészet nyújtani tud – mondja Virág Judit, aki megtapasztalta, hogy a tavaszi karanténból szabadulva hogyan ugrott meg az érdeklődés a kiállítások és műtárgyak iránt.","shortLead":"Az emberek szomjazzák a nyugalmat, a szépet, az állandóságot, vagyis amit a művészet nyújtani tud – mondja Virág Judit...","id":"20201217_Virag_Judit_Sokan_az_aukciokon_koltik_el_a_maskor_utazasra_szant_penzeket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0551200e-5947-4bf5-b6ae-f634ce41763a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"895676a5-60ff-41f5-8193-422d449e62b1","keywords":null,"link":"/kultura/20201217_Virag_Judit_Sokan_az_aukciokon_koltik_el_a_maskor_utazasra_szant_penzeket","timestamp":"2020. december. 17. 16:27","title":"Virág Judit: Sokan az aukciókon költik el a máskor utazásra szánt pénzeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0546556-e693-45ce-b78e-224f8d54d213","c_author":"Fekő Ádám","category":"elet","description":"A történelem legnagyobb drogbárójáról, az 1993-ban menekülés közben lelőtt Juan Pablo Escobarról született már sorozat, mozifilm és rengeteg könyv is, de a rendőri munkát felügyelő Javier Peña és Steve Murphy ígérete szerint elsőként állít emléket a történet valódi hőseinek. Az Escobar lelövésével végződő történet most magyarul is olvasható, mi pedig az amerikai Kábítószer-ellenes Hivatal (DEA) két egykori ügynökével beszélgettünk arról, visszanézve látják-e értelmét a harcuknak, mit szólnak az egyre liberálisabb drogtörvényekhez, és zavarja-e őket, ha Pablo Escobart látják egy pólón. Interjú a Vadászat Pablo Escobarra szerzőivel.","shortLead":"A történelem legnagyobb drogbárójáról, az 1993-ban menekülés közben lelőtt Juan Pablo Escobarról született már sorozat...","id":"20201217_javier_pena_steve_murphy_escobar_kokain_interju","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0546556-e693-45ce-b78e-224f8d54d213&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caa1560a-89ab-49a0-9085-8e7edafd1d49","keywords":null,"link":"/elet/20201217_javier_pena_steve_murphy_escobar_kokain_interju","timestamp":"2020. december. 17. 16:00","title":"\"Akik még mindig imádják Pablo Escobart, nem látták a felrobbantott embereket\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2f82f20-cdde-445a-97c6-4d05dd1fe12f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Minden eddiginél nagyobbra, 18 millió négyzetkilométerre növekedett az ózonlyuk a Dél-sark felett decemberben – így nagyobb, mint maga az Antarktisz, amely 14 millió négyzetkilométeres.","shortLead":"Minden eddiginél nagyobbra, 18 millió négyzetkilométerre növekedett az ózonlyuk a Dél-sark felett decemberben –...","id":"20201218_antarktisz_ozonlyuk_kiterjedese_december_deli_sark","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2f82f20-cdde-445a-97c6-4d05dd1fe12f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abb09c24-8d4c-4f43-a51f-f35a33b250dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20201218_antarktisz_ozonlyuk_kiterjedese_december_deli_sark","timestamp":"2020. december. 18. 07:33","title":"Már 18 000 000 négyzetkilométeres ózonlyuk tátong az Antarktisz felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fee9d860-4988-4dfa-8770-5f829ea81953","c_author":"Fekő Ádám","category":"sport","description":"Az RB Leipzig szakmai sikerei mellett arról ismert, hogy kulturális és szakmai okok miatt sokszor még a többi Bundesliga-csapat vezetése is nyíltan utálja. De miért lett a legtöbb magyart foglalkoztató külföldi klub közellenség Németországban?","shortLead":"Az RB Leipzig szakmai sikerei mellett arról ismert, hogy kulturális és szakmai okok miatt sokszor még a többi...","id":"20201218_Szoboszlai_Dominik_rb_leipzig_redbull_nemetorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fee9d860-4988-4dfa-8770-5f829ea81953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"014e98f5-0a3d-4df7-beb7-0682077009bb","keywords":null,"link":"/sport/20201218_Szoboszlai_Dominik_rb_leipzig_redbull_nemetorszag","timestamp":"2020. december. 18. 17:03","title":"Szoboszlai Dominik most azt is megtanulhatja, mi az igazi szurkolói gyűlölet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1656f210-b36a-4558-b10f-6bd0fd031534","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"\"Hol van a rendelésem??? A chat se működik az oldalon, emailre nem reagálnak!!! Telefont nem veszik fel!!!! Azt hittem, hogy legalább ez a cég megbízható!!! Pénzem persze oda!\" – tömegével sorakoznak a panaszok a kozmetikai termékeket forgalmazó Clinique Magyarország Facebook-oldalára.","shortLead":"\"Hol van a rendelésem??? A chat se működik az oldalon, emailre nem reagálnak!!! Telefont nem veszik fel!!!! Azt hittem...","id":"20201217_clinique_kozmetikai_marka_facebook_oldal_panaszok_hozzaszolasok_black_friday","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1656f210-b36a-4558-b10f-6bd0fd031534&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"887ed304-3469-4432-af24-b3aa882f63af","keywords":null,"link":"/tudomany/20201217_clinique_kozmetikai_marka_facebook_oldal_panaszok_hozzaszolasok_black_friday","timestamp":"2020. december. 17. 10:03","title":"Tombolnak a vásárlók a Clinique kozmetikai márka magyar Facebook-oldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]