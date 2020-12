Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9dc7aefa-e268-456a-93ff-8e96f8937302","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A fővárosban átlagosan 15-20 százalékkal, a belvárosban 20-25 százalékkal több az üres üzlethelyiség, mint egy évvel korábban.","shortLead":"A fővárosban átlagosan 15-20 százalékkal, a belvárosban 20-25 százalékkal több az üres üzlethelyiség, mint egy évvel...","id":"20201229_budapest_uzletek_uzletbezaras_uzlethelyiseg_kiado_ingatlan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9dc7aefa-e268-456a-93ff-8e96f8937302&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0fd10d5-39f5-4256-96b3-3e508bf56037","keywords":null,"link":"/kkv/20201229_budapest_uzletek_uzletbezaras_uzlethelyiseg_kiado_ingatlan","timestamp":"2020. december. 29. 05:50","title":"A második hullám még több üzletbezárást hozott Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecb9a387-6e0e-4527-8bdc-cae8c37dcf53","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Horst Seehofer úgy látja: az oltásnak önkéntesnek kell maradnia, az állam pedig nem gyámkodhat a polgárok felett.","shortLead":"Horst Seehofer úgy látja: az oltásnak önkéntesnek kell maradnia, az állam pedig nem gyámkodhat a polgárok felett.","id":"20201227_horst_seehofer_koronavirus_fertozes_vakcina_jogok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ecb9a387-6e0e-4527-8bdc-cae8c37dcf53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6e5fbe9-eb89-475e-b3f1-fe4b48e9a2f5","keywords":null,"link":"/vilag/20201227_horst_seehofer_koronavirus_fertozes_vakcina_jogok","timestamp":"2020. december. 27. 17:46","title":"A német belügyminiszter szerint nem lehet több joguk azoknak, akik beoltatják magukat a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"128abd1c-bc49-4dcb-8955-fb40dce5de91","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik villamos kisiklott. ","shortLead":"Az egyik villamos kisiklott. ","id":"20201228_villamos_baleset_kozvagohid","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=128abd1c-bc49-4dcb-8955-fb40dce5de91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43fbcd52-6b75-456e-81bb-b6138e251769","keywords":null,"link":"/itthon/20201228_villamos_baleset_kozvagohid","timestamp":"2020. december. 28. 08:35","title":"Összeütközött két villamos a Közvágóhídnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"932c36f4-44c1-4fb0-9beb-1ffee68f636e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ott élőket arra szólították fel, hogy csak nagyon indokolt esetben hagyják el a kínai fővárost.","shortLead":"Az ott élőket arra szólították fel, hogy csak nagyon indokolt esetben hagyják el a kínai fővárost.","id":"20201227_koronavirus_jarvany_fertozes_peking_szigoritas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=932c36f4-44c1-4fb0-9beb-1ffee68f636e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fde097c7-d5c3-4652-89cd-f62bcdb1d649","keywords":null,"link":"/vilag/20201227_koronavirus_jarvany_fertozes_peking_szigoritas","timestamp":"2020. december. 27. 20:13","title":"Új koronavírusos esetek után szigorítanak Pekingben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dc7dcc1-a1d5-4560-875e-eb8d6fde4857","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a Solar Orbitert nem a Vénusz tanulmányozására tervezték, az egység a Naprendszerünk második bolygójánál is végzett néhány mérést.","shortLead":"Bár a Solar Orbitert nem a Vénusz tanulmányozására tervezték, az egység a Naprendszerünk második bolygójánál is végzett...","id":"20201228_solar_orbiter_venusz_napszonda_urszonda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8dc7dcc1-a1d5-4560-875e-eb8d6fde4857&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"708db3c7-8071-42d5-832e-490a652d8595","keywords":null,"link":"/tudomany/20201228_solar_orbiter_venusz_napszonda_urszonda","timestamp":"2020. december. 28. 18:03","title":"Először repült a Vénuszhoz a Naphoz küldött űrszonda, adatokat is küldött a Földre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9950936e-cbf5-4009-85df-2a686aa3dbd0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint a magyar kormány mindent megtesz azért, hogy \"elkenje a járvánnyal kapcsolatos adatokat\".","shortLead":"A főpolgármester szerint a magyar kormány mindent megtesz azért, hogy \"elkenje a járvánnyal kapcsolatos adatokat\".","id":"20201228_karacsony_gergely_jarvany_budapest_fovaros_koronavirus_fertozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9950936e-cbf5-4009-85df-2a686aa3dbd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1390a11c-ab41-4cb1-b54b-6c06d9047a34","keywords":null,"link":"/itthon/20201228_karacsony_gergely_jarvany_budapest_fovaros_koronavirus_fertozott","timestamp":"2020. december. 28. 10:28","title":"Karácsony Gergely szerint valószínűleg a hivatalos adatoknál sokkal többen veszítették életüket a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"768f11da-dc5f-42ee-a5f1-5339988f69a5","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Az utolsó pillanatban jutott egyezségre az EU és az Egyesült Királyság a Brexitről, ami így is bőven ígér megrázkódtatást. Az igazi győzelem az, hogy az alku nem szakította el a briteket az uniótól, de nem is tette mások számára vonzóvá a kilépést.","shortLead":"Az utolsó pillanatban jutott egyezségre az EU és az Egyesült Királyság a Brexitről, ami így is bőven ígér...","id":"20201229_Viszlat_es_kosz_a_halakat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=768f11da-dc5f-42ee-a5f1-5339988f69a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"694f0453-8370-4ef0-bda5-2caf0ddc320a","keywords":null,"link":"/360/20201229_Viszlat_es_kosz_a_halakat","timestamp":"2020. december. 29. 12:30","title":"Viszlát, és kösz a halakat!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ba2982c-0da5-495a-9010-5bf6850c64d0","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A támogatásból jut béremelésre és veszteségrendezésre is, egy új törvénynek köszönhetően pedig jóval kevesebb közműadót kell majd fizetniük.","shortLead":"A támogatásból jut béremelésre és veszteségrendezésre is, egy új törvénynek köszönhetően pedig jóval kevesebb közműadót...","id":"20201228_alfoldviz_zrt_allami_tamogatas_bekescsaba_vizkozmu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ba2982c-0da5-495a-9010-5bf6850c64d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05a205ab-45b2-4107-b0e6-1700d74f66bc","keywords":null,"link":"/kkv/20201228_alfoldviz_zrt_allami_tamogatas_bekescsaba_vizkozmu","timestamp":"2020. december. 28. 17:04","title":"600 milliós mentőövet dob az állam a veszteségben fulladozó Alföldvíznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]