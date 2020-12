Az év egyik emlékezetes sorozata lett a Mandalorian, amelyet a torrentezők is új szintre emeltek: nincs másik műsor, amit annyiszor töltöttek volna le, mint a Disney+ alkotását.

Kiadta az idei évre vonatkozó toplistáját a Torrent Freak, melyen azt összegzik, mely sorozatot töltötték le a legtöbben a különféle torrentoldalakról az utóbbi 12 hónapban. 2020 itt is meglepetést okozott: a listát több éven át vezető Trónok harca után idén egy új alkotás, a Mandalorian került az első helyre. A Disney+ népszerű műsora tavaly is dobogós volt, de akkor még csak a harmadik helyet tudta megcsípni.

A második helyre az Amazon saját streamingszolgáltatásán, a Prime-on nézhető The Boys, a harmadikra az HBO-s Westworld futott be. A negyedik a 2013 óta műsoron lévő Vikingek lett. Ez utóbbi a 2019-es toplistán is hasonló eredményt ért el.

© Torrent Freak

A Torrent Freak szerint a sorozatok torrentes terjesztése a szórakoztatóipar széttagoltságával magyarázható, illetve azzal, hogy például a legnépszerűbb három műsor megtekintéséhez három különálló előfizetésre van szükség. Ezt azonban sok felhasználó egyáltalán nem engedheti meg magának. (A Disney+ most havi 6,99 dollárba, az Amazon Prime 12,99-be, a tengerentúlon elérhető HBO Max 14,99 dollárba kerül.) A Mandalorian esetében persze az is közre játszhat, hogy a felelős háttérszolgáltatás a két konkurenciával szemben csupán néhány országban működik. A sorozatra viszont olyanok is kíváncsiak, akik máshogy nem férnek hozzá.

Egyébként egy befektetőknek tartott tájékoztatón már elhangzott, hogy a Disney+ jövőre több kelet-európai országban is fogható lesz. A terjeszkedés – a rivális szolgáltatások mozgolódása alapján – minden bizonnyal Magyarországot is érinti. A nálunk most még HBO Góként elérhető platform pedig HBO Maxra vált.

