[{"available":true,"c_guid":"34fdbfc6-f8d9-4b3b-b902-02cef50efb05","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Handó Tünde és Szívós Mária alkotmánybírák a köztársasági elnök egész beadványát elutasították volna.","shortLead":"Handó Tünde és Szívós Mária alkotmánybírák a köztársasági elnök egész beadványát elutasították volna.","id":"20210120_Hulladektorveny_az_Ab_reszben_igazat_adott_Adernek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=34fdbfc6-f8d9-4b3b-b902-02cef50efb05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22b14010-5d74-4679-a613-6762b3428305","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210120_Hulladektorveny_az_Ab_reszben_igazat_adott_Adernek","timestamp":"2021. január. 20. 13:49","title":"Hulladéktörvény: az Ab részben igazat adott Ádernek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4487737e-f361-4f35-9390-be710efec5cf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Boris Johnson szerint a jelenlegi nagyon magas halálozási adat a fertőzési hullám néhány héttel ezelőtti kiugró tetőzésének következménye.","shortLead":"Boris Johnson szerint a jelenlegi nagyon magas halálozási adat a fertőzési hullám néhány héttel ezelőtti kiugró...","id":"20210120_koronavirusos_halaleset_nagy_britannia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4487737e-f361-4f35-9390-be710efec5cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ea87f68-50d5-41a4-a1b2-8df1ff8fe1bd","keywords":null,"link":"/vilag/20210120_koronavirusos_halaleset_nagy_britannia","timestamp":"2021. január. 20. 20:51","title":"1820 új koronavírusos halálesetet jelentettek Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7736c889-e7cd-4a72-9553-db004c2ee852","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gazdája több mint 10 millió forintot költött az ültetvényre. Azt állította, hogy saját fogyasztásra termesztett.

","shortLead":"Gazdája több mint 10 millió forintot költött az ültetvényre. Azt állította, hogy saját fogyasztásra termesztett.

","id":"20210120_Kannabiszultetvenyt_Remeteszolos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7736c889-e7cd-4a72-9553-db004c2ee852&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc68dd7b-6788-449a-861d-b87a720dc18a","keywords":null,"link":"/itthon/20210120_Kannabiszultetvenyt_Remeteszolos","timestamp":"2021. január. 20. 10:15","title":"Közel ezer tőből álló kannabiszültetvényt talált a rendőrség egy remeteszőlősi ház pincéjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a6a091c-1f9f-4d1d-9714-dec076756bf4","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Joe Biden január 20-án, az Egyesült Államok új elnökeként valószínűleg élete egyik legfontosabb beszédét fogja elmondani sokmilliós közönség előtt. A mondatokat és a szavakat pedig egy dadogó ember minden küzdelmével fogja majd egybefűzni. Joe Biden életét ugyanis végigkísérte a dadogás.","shortLead":"Joe Biden január 20-án, az Egyesült Államok új elnökeként valószínűleg élete egyik legfontosabb beszédét fogja...","id":"20210119_Joe_Bident_a_dadogasa_is_elkiseri_az_elnoki_beiktatasra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a6a091c-1f9f-4d1d-9714-dec076756bf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7014f678-f176-44b7-9c68-7b0ce5860353","keywords":null,"link":"/elet/20210119_Joe_Bident_a_dadogasa_is_elkiseri_az_elnoki_beiktatasra","timestamp":"2021. január. 19. 20:00","title":"Joe Bident a dadogása is elkíséri az elnöki beiktatásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad9ca55e-cfd0-44c4-98fb-01c719ae9b20","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az épületrész bontása közben kerültek elő az állatok, átköltöztették őket.","shortLead":"Az épületrész bontása közben kerültek elő az állatok, átköltöztették őket.","id":"20210119_denever_edeleny_korhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad9ca55e-cfd0-44c4-98fb-01c719ae9b20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"116f1b38-96c8-4063-b133-03ae34a2d566","keywords":null,"link":"/elet/20210119_denever_edeleny_korhaz","timestamp":"2021. január. 19. 16:27","title":"Több száz denevér került elő az edelényi kórház kazánházából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6a1982e-f5b9-4556-958e-33986f672dc6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szervezet korábbi nyilatkozatokra alapozva írta azt a tagjainak, hogy május közepe előtt nem nyithatnak ki a hotelek és a vendéglátóhelyek. Miután a Kormányzati Tájékoztatási Központ és a Magyar Turisztikai Ügynökség is nekik ment ezért, visszavonták a tájékoztatójukat.\r

","shortLead":"A szervezet korábbi nyilatkozatokra alapozva írta azt a tagjainak, hogy május közepe előtt nem nyithatnak ki a hotelek...","id":"20210120_szallodak_ettermek_szovetsege_ktk_mtu_korlatozasok_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6a1982e-f5b9-4556-958e-33986f672dc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"176ccd76-98c6-4fcc-9044-506c80504ce1","keywords":null,"link":"/kkv/20210120_szallodak_ettermek_szovetsege_ktk_mtu_korlatozasok_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. január. 20. 05:52","title":"Visszavonta tájékoztatóját a szállodák és éttermek szövetsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c68fb6dc-8090-4d57-8dac-84344fc1ef25","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyes jogi szakértők szerint alkotmányellenes lenne, ha az amerikai elnök magát mentené fel.","shortLead":"Egyes jogi szakértők szerint alkotmányellenes lenne, ha az amerikai elnök magát mentené fel.","id":"20210119_Donald_Trump_elnoki_kegyelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c68fb6dc-8090-4d57-8dac-84344fc1ef25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79f78066-a5a3-4de0-9fee-7cb7e607da54","keywords":null,"link":"/vilag/20210119_Donald_Trump_elnoki_kegyelem","timestamp":"2021. január. 19. 20:24","title":"Donald Trump úgy döntött, hogy nem részesíti elnöki kegyelemben saját magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af88006b-d334-4b0e-9496-83e45fb63d48","c_author":"Joó Hajnalka","category":"360","description":"A 2019-es pár száz millió után tavaly már 3,7 milliárd forintot osztott ki különböző határon túli projektek támogatására a Kisfaludy szálláshely-fejlesztési programon keresztül a Magyar Turisztikai Ügynökség. A kedvezményezettek között magánszállásadók kisebb felújításai mellett itthonról is ismert milliárdosok gigaprojektjei is feltűnnek.","shortLead":"A 2019-es pár száz millió után tavaly már 3,7 milliárd forintot osztott ki különböző határon túli projektek...","id":"20210120_Kisfaludy_Program_hataron_tuli_tamogatasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af88006b-d334-4b0e-9496-83e45fb63d48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ae09d97-e330-4799-a679-6ce84b93f731","keywords":null,"link":"/360/20210120_Kisfaludy_Program_hataron_tuli_tamogatasok","timestamp":"2021. január. 20. 13:00","title":"Ismerős vállalkozók tűnnek fel a határon túlra fizetett milliárdos támogatások körül ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]