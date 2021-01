Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e36b5dca-fda7-4220-9afc-d846ad86f1ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az első hónapban 300 ezer embernek elég Szputnyik V érkezik. ","shortLead":"Az első hónapban 300 ezer embernek elég Szputnyik V érkezik. ","id":"20210122_Szijjarto_1_millio_ember_beoltasahoz_eleg_orosz_vakcinat_vettunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e36b5dca-fda7-4220-9afc-d846ad86f1ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8f6ef64-5f00-465c-9f4d-a79bbc8d1bb0","keywords":null,"link":"/itthon/20210122_Szijjarto_1_millio_ember_beoltasahoz_eleg_orosz_vakcinat_vettunk","timestamp":"2021. január. 22. 12:43","title":"Szijjártó: 1 millió ember beoltásához elég orosz vakcinát vettünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd64eb57-38c6-4b9e-aef4-c66e46ccdb6c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Több mint 20 új csigafaj mellett számos növényi vírust is találtak magyar kutatók. ","shortLead":"Több mint 20 új csigafaj mellett számos növényi vírust is találtak magyar kutatók. ","id":"20210121_Sok_uj_fajt_fedeztek_fel_tavaly_Magyarorszagon_a_gond_csak_az_hogy_nagy_reszuk_invaziv_vagy_kartevo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd64eb57-38c6-4b9e-aef4-c66e46ccdb6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6df1e5b9-22f9-4355-b3f4-b04c92b14391","keywords":null,"link":"/zhvg/20210121_Sok_uj_fajt_fedeztek_fel_tavaly_Magyarorszagon_a_gond_csak_az_hogy_nagy_reszuk_invaziv_vagy_kartevo","timestamp":"2021. január. 21. 17:13","title":"Sok új fajt fedeztek fel nálunk tavaly, a gond csak az, hogy nagy részük invazív vagy kártevő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbef914a-37bc-4adc-8b5a-031624a247da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint számos hibát követtek el az elődei, a beruházás körül \"nem volt minden rendben\".","shortLead":"A főpolgármester szerint számos hibát követtek el az elődei, a beruházás körül \"nem volt minden rendben\".","id":"20210121_karacsony_biodom_nyomozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bbef914a-37bc-4adc-8b5a-031624a247da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54aa0583-aeb4-44d7-aa33-351fef8bccfc","keywords":null,"link":"/itthon/20210121_karacsony_biodom_nyomozas","timestamp":"2021. január. 21. 05:54","title":"Karácsony: Már nyomoz a rendőrség a városligeti Biodóm ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15aa9a59-be56-450f-a760-c2b0c268a7d8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Összesen 2,67 milliárd forintot költenek rá. ","shortLead":"Összesen 2,67 milliárd forintot költenek rá. ","id":"20210122_Masik_evig_fogjak_felujitani_a_Blaha_Lujza_teret_eltunnek_a_parkolok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15aa9a59-be56-450f-a760-c2b0c268a7d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd26a080-4b64-43e9-953b-23016022144c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210122_Masik_evig_fogjak_felujitani_a_Blaha_Lujza_teret_eltunnek_a_parkolok","timestamp":"2021. január. 22. 14:39","title":"Másfél évig fogják felújítani a Blaha Lujza teret, eltűnnek a parkolók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a83de2c-357c-48b1-ba3c-aea677522097","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az egyik városvezető azzal védekezett, hogy a fel nem használt oltóanyagból kaptak. ","shortLead":"Az egyik városvezető azzal védekezett, hogy a fel nem használt oltóanyagból kaptak. ","id":"20210120_ausztria_oltas_polgarmester_botrany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a83de2c-357c-48b1-ba3c-aea677522097&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23776ad3-10ec-4d98-ae44-ffb428a03966","keywords":null,"link":"/vilag/20210120_ausztria_oltas_polgarmester_botrany","timestamp":"2021. január. 20. 17:24","title":"Botrány Ausztriában: soron kívül kaptak oltást polgármesterek és azok családtagjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b3417d4-c5c7-40db-99f3-7d66a966c8dd","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Videokonferencia keretében tekintették át a járvány elleni védekezés jelenlegi állását az uniós állam- és kormányfők. Az Európai Bizottságot megbízták azzal, hogy dolgozzon ki egy tervet a nélkülözhető utazások korlátozására.","shortLead":"Videokonferencia keretében tekintették át a járvány elleni védekezés jelenlegi állását az uniós állam- és kormányfők...","id":"20210122_Utazasi_korlatozasokat_vezethet_be_az_EU","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b3417d4-c5c7-40db-99f3-7d66a966c8dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1936cc0-f9f0-46c4-9dc8-6ecabe300363","keywords":null,"link":"/eurologus/20210122_Utazasi_korlatozasokat_vezethet_be_az_EU","timestamp":"2021. január. 22. 00:25","title":"Utazási korlátozásokat vezethet be az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56b80893-b6cc-4cbf-826b-f919d369de08","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó Reggelt Magyarország című műsorának adott szokásos péntek reggeli interjút. Tárgyalnak, de még nem tudni, mennyi oltóanyag jön Kínából vagy Oroszországból, új időszámítás viszont csak akkor kezdődhet, ha senki nincs közvetlen életveszélyben a vírus miatt. ","shortLead":"A miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó Reggelt Magyarország című műsorának adott szokásos péntek reggeli interjút...","id":"20210122_orban_radiointerju","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56b80893-b6cc-4cbf-826b-f919d369de08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e545ebd-c6cb-44ec-aedd-ed94c94ee303","keywords":null,"link":"/itthon/20210122_orban_radiointerju","timestamp":"2021. január. 22. 08:07","title":"Orbán Viktor: Nem tudjuk addig a korlátozásokat feloldani, amíg nincs tömeges oltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5af9a6ff-6f56-46dc-9a75-ab6b4ef2a802","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hatóság munkatársai nem a zenészt, hanem a feleségét keresték egy milliós áfacsalási ügy miatt.","shortLead":"A hatóság munkatársai nem a zenészt, hanem a feleségét keresték egy milliós áfacsalási ügy miatt.","id":"20210121_Mocsa_rendorseg_Galambos_Lajos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5af9a6ff-6f56-46dc-9a75-ab6b4ef2a802&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3df709f-3a23-44f6-b7e0-f140617aff60","keywords":null,"link":"/elet/20210121_Mocsa_rendorseg_Galambos_Lajos","timestamp":"2021. január. 21. 13:41","title":"Nyomozók jelentek meg Galambos Lajosék házánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]