A jövőben még több pénz koncentrálódhat ebben a körben a pénzügyi tanácsadócég szerint, ami egyben azt is jelenti, hogy kívülről bekerülni az elitklubba egyre nehezebb. Egy átlagos privátbanki számlán jelenleg csaknem 140 millió forintot tartanak az ügyfelek. 2005-ben ez az összeg még csupán 42-43 millió forint volt, azaz másfél évtized alatt megháromszorozódott a legtehetősebbek átlagvagyona. Az elmúlt 3 évben pedig 50 százalékkal nőtt a hazai privátbankok által kezelt vagyon, miközben a számlák száma csaknem 10 százalékkal csökkent.

2020-ban több mint 8 százalékkal gyarapodott a magyarországi vagyonosok megtakarítása, akik év végére 45 ezer privátbanki számlán már 6250 milliárd forintot tartottak – közölte a Blochamps Capital pénzügyi tanácsadó cég. Minél gazdagabb valaki, az utóbbi évek tanúsága szerint annál gyorsabban nőttek a megtakarításai – tették hozzá. Ez összefüggésben áll azzal, hogy világszerte a vagyonosok 68 százaléka üzletileg sikeresnek könyvelte el 2020-at, és még ennél is magasabb, 78 százalék azok aránya, akik pozitív reményekkel várták 2021-et.

* * * FÉLMILLIÓ FORINTOT IS MEGTAKARÍTHAT EGY KÉTMILLIÓ FORINTOS HITELEN

THM-plafon ide vagy oda, havonta több ezer forintot is spórolhat, ha megfontoltan választ személyi kölcsönt. A hvg.hu és a Bank360 Személy Kölcsön Kalkulátorával könnyedén, mindössze néhány kattintással összahasonlíthatja különböző bankok ajánlatait. Ha kétmillió forintot igényel 72 hónapra, akkor egy kedvező kölcsön kiválasztásával akár félmillió forintot is spórolhat a hitel teljes futamideje alatt. Ide kattintva szabadon kalkulálhat, akár magasabb összegre vagy rövidebb futamidőre is összehasonlíthatja az ajánlatokat. Ha meglévő hitelét rendezné egy adósságrendező személyi kölcsönnel, akkor kattintson ide, ha pedig autóvásáráshoz keres kölcsönt, akkor pedig ide!