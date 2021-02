Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e01031b5-a6d3-4e09-9041-d350b719f6f9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ugyan 2,1 millió forint állami bértámogatás érkezett három és fél hónappal az igénylés után, annyi járulékot kellett fizetni, hogy ebből fejenként alig több, mint 40 ezer forint maradt.","shortLead":"Ugyan 2,1 millió forint állami bértámogatás érkezett három és fél hónappal az igénylés után, annyi járulékot kellett...","id":"20210224_jedermann_bertamogatas_koronavirus_valsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e01031b5-a6d3-4e09-9041-d350b719f6f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d97fb3a-07ab-44c5-9ff5-0ab8e84bd530","keywords":null,"link":"/kkv/20210224_jedermann_bertamogatas_koronavirus_valsag","timestamp":"2021. február. 24. 18:26","title":"Fejenként havi 10 ezer forint lett az állami bértámogatás a járulékok levonása után a Jedermann kávézónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"909aad12-00e4-4a5f-bbf4-ef2d6c69c6bb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook több olyan funkciót is bevezet a közösségi oldalon, valamint a Messengerben és az Instagramon is, amik segíthetnek gátat szabni a gyermekek szexuális kizsákmányolásával kapcsolatos bejegyzések terjedésének.","shortLead":"A Facebook több olyan funkciót is bevezet a közösségi oldalon, valamint a Messengerben és az Instagramon is, amik...","id":"20210224_facebook_gyermekek_vedelme_gyermekek_kizsakmanyolasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=909aad12-00e4-4a5f-bbf4-ef2d6c69c6bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12c4eef0-7af1-4dd9-a37b-4f37c08b3262","keywords":null,"link":"/tudomany/20210224_facebook_gyermekek_vedelme_gyermekek_kizsakmanyolasa","timestamp":"2021. február. 24. 18:03","title":"Több új funkció is jön a Facebookra, hogy nagyobb biztonságban legyenek a gyerekek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f162f4c-b087-46c8-a7c6-f6ef7ec7ccea","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"Falvédők karantén idejére címmel látható a Godot Galériában Barcza Réka kiállítása, amelynek fő témáit a magyar családpolitika és az ahhoz fűződő – sok esetben botrányt keltő – nyilatkozatok szolgáltatták. A régi, hímzett falvédők üzeneteit idéző festményeket egyszerre szülte a düh, a politika sok-sok arculcsapása és az erős alkotói vágy. Beszélgetés feleségjelöltségről, panelromantikáról és a ráncfelvarráson átesett rendszerekről.","shortLead":"Falvédők karantén idejére címmel látható a Godot Galériában Barcza Réka kiállítása, amelynek fő témáit a magyar...","id":"20210224_Barcza_Reka_Falvedok_karanten_idejere_kepek_festmenyek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f162f4c-b087-46c8-a7c6-f6ef7ec7ccea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c930d978-2d5e-4d89-aea0-4b2026a90c76","keywords":null,"link":"/kultura/20210224_Barcza_Reka_Falvedok_karanten_idejere_kepek_festmenyek","timestamp":"2021. február. 24. 20:00","title":"Az apa férfi, az anya főz, a nemzeti feleségjelölt meg csalódottan ácsorog a karcagi focipályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f44e508-0be8-4626-83b0-570b55a7fc63","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A pénz szül pénzt – tartja a mondás, és egy új kutatás szerint valóban igaz, hogy valójában az válik még gazdagabbá, aki már eredetleg is igen tehetős volt.","shortLead":"A pénz szül pénzt – tartja a mondás, és egy új kutatás szerint valóban igaz, hogy valójában az válik még gazdagabbá...","id":"20210225_imf_kutatas_a_gazdagsagrol_norveg_vagyonbevallas_alapjan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f44e508-0be8-4626-83b0-570b55a7fc63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06cbe059-a193-41bb-b52b-33332bb1b6a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210225_imf_kutatas_a_gazdagsagrol_norveg_vagyonbevallas_alapjan","timestamp":"2021. február. 25. 08:03","title":"Miért a gazdagok lesznek gazdagabbak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"096534d7-1d5c-41ec-96f4-9d935f4ec4df","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A holland Leideni Egyetem tudósai még csak az északi égbolt 4 százalékát térképezték fel, de máris 25 ezer szupermasszív fekete lyukat tettek láthatóvá.","shortLead":"A holland Leideni Egyetem tudósai még csak az északi égbolt 4 százalékát térképezték fel, de máris 25 ezer...","id":"20210223_szupermassziv_fekete_lyuk_terkep_leideni_egyetem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=096534d7-1d5c-41ec-96f4-9d935f4ec4df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59c38064-1547-4a25-bbbb-550c2b19c2ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20210223_szupermassziv_fekete_lyuk_terkep_leideni_egyetem","timestamp":"2021. február. 23. 20:03","title":"Segítségül hívták a tudósok a szuperszámítógépeket, 25 ezer szupermasszív fekete lyukról készítettek térképet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70055494-728f-47f4-802c-964b22920d42","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Bíróság által elkaszált civiltörvényre hivatkozva akart a Tempus Közalapítvány egy nyilatkozatot aláíratni a pályázókkal.","shortLead":"Az Európai Bíróság által elkaszált civiltörvényre hivatkozva akart a Tempus Közalapítvány egy nyilatkozatot aláíratni...","id":"20210224_tempus_kozalapitvany_civiltorveny_emberseg_erejevel_alapitvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70055494-728f-47f4-802c-964b22920d42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fdc3012-2f54-4403-9afb-9a1af2013280","keywords":null,"link":"/itthon/20210224_tempus_kozalapitvany_civiltorveny_emberseg_erejevel_alapitvany","timestamp":"2021. február. 24. 15:10","title":"Meghátrált a Tempus, már nem kell a nyilatkozniuk a civileknek, hogy külföldről támogatottak-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6c4d2e8-436c-4ba4-961c-fbf813e3bd6c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagyon sokan bíznak abban, hogy a tavasz második felében már beindulhat a turizmus.","shortLead":"Nagyon sokan bíznak abban, hogy a tavasz második felében már beindulhat a turizmus.","id":"20210223_szallas_turizmus_mtu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d6c4d2e8-436c-4ba4-961c-fbf813e3bd6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"557edb3b-a644-4cfa-b55d-9b0820112398","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210223_szallas_turizmus_mtu","timestamp":"2021. február. 23. 12:09","title":"Több százezren foglaltak szállást áprilisra és májusra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86533bb3-e1bf-42c3-a3fa-f229ad9513a3","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Hiány és rég nem látott áremelkedés az acélpiacon az USA-ban, ahol most mindenki Joe Biden döntésére vár: megszűnik-e a Donald Trump által bevezetett 25 százalékos büntetővám a kínai acélra?","shortLead":"Hiány és rég nem látott áremelkedés az acélpiacon az USA-ban, ahol most mindenki Joe Biden döntésére vár: megszűnik-e...","id":"20210224_Ujabb_gonddal_nez_szembe_az_amerikai_gazdasag_felutotte_a_fejet_az_acelhiany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86533bb3-e1bf-42c3-a3fa-f229ad9513a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82574312-075d-49d3-9c10-ca9b037b485b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210224_Ujabb_gonddal_nez_szembe_az_amerikai_gazdasag_felutotte_a_fejet_az_acelhiany","timestamp":"2021. február. 24. 15:06","title":"Újabb gonddal néz szembe az amerikai gazdaság: felütötte a fejét az acélhiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]