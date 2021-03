Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ecc09f08-53ea-476b-97d3-3a208abba9c0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autók alapvető biztonsági tesztjei mellett egyre fontosabbak a valós körülmények között végzett károsanyag-kibocsátási tesztek is. ","shortLead":"Az autók alapvető biztonsági tesztjei mellett egyre fontosabbak a valós körülmények között végzett...","id":"20210303_Green_NCAP_zold_autok_tesztje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ecc09f08-53ea-476b-97d3-3a208abba9c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6320fda6-cb89-4d2f-9c4a-3449633a03a0","keywords":null,"link":"/cegauto/20210303_Green_NCAP_zold_autok_tesztje","timestamp":"2021. március. 03. 11:40","title":"Green NCAP: Ez a lista mutatja, a legújabb autók mennyire környezetszennyezőek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0783db29-3520-4bad-90c9-b5c48f35cc90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban még komoly aggályai voltak a kínai vakcinával szemben, de szerinte ahogy megismerjük a betegséget, úgy válik egyértelművé, hogy bármelyik oltóanyag jobb, mint megfertőződni.","shortLead":"Korábban még komoly aggályai voltak a kínai vakcinával szemben, de szerinte ahogy megismerjük a betegséget, úgy válik...","id":"20210303_Zacher_Gabor_kinai_vakcina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0783db29-3520-4bad-90c9-b5c48f35cc90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36be86a1-4f48-427e-8bf5-0dc48a924828","keywords":null,"link":"/itthon/20210303_Zacher_Gabor_kinai_vakcina","timestamp":"2021. március. 03. 16:28","title":"Zacher Gábor: Tök mindegy, melyik vakcinát kapjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6faed5fa-0103-409b-8f4e-5f932d7da43e","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Egyetlen napot élt eredeti formájában Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter rendelete.","shortLead":"Egyetlen napot élt eredeti formájában Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter rendelete.","id":"20210303_uzleti_ut_beutazas_magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6faed5fa-0103-409b-8f4e-5f932d7da43e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23e896f4-1dad-40f5-a93c-4ef73503263b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210303_uzleti_ut_beutazas_magyarorszag","timestamp":"2021. március. 03. 07:11","title":"Újabb négy országból jöhetnek az üzleti utazók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a502abf5-35cc-42af-9ed9-d0058c93c535","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Itt a Forbes listája a legbefolyásosabb magyar nőkről, a dobogón három, Orbán Viktorhoz igazán közel álló emberrel.","shortLead":"Itt a Forbes listája a legbefolyásosabb magyar nőkről, a dobogón három, Orbán Viktorhoz igazán közel álló emberrel.","id":"20210303_Muller_Cecilia_Novak_Katalin_es_Orban_Rahel_nyomaba_eredt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a502abf5-35cc-42af-9ed9-d0058c93c535&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"266d6d2a-ce6f-4b50-8230-7b99450c1a8e","keywords":null,"link":"/elet/20210303_Muller_Cecilia_Novak_Katalin_es_Orban_Rahel_nyomaba_eredt","timestamp":"2021. március. 03. 12:33","title":"Müller Cecília Novák Katalin és Orbán Ráhel nyomába eredt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5db45f21-b84b-4a6b-b3f5-7e15d87e3af6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Semmelweis Egyetem honlapjának beszélt a koronavírus elleni vakcina tesztjein dolgozó Bári Eszter a magyarországi egyetemi éveiről, arról, hogy hogyan került a bolygó másik felére, és a járvány elleni oltóanyag fejlesztéséről.","shortLead":"A Semmelweis Egyetem honlapjának beszélt a koronavírus elleni vakcina tesztjein dolgozó Bári Eszter a magyarországi...","id":"20210303_novavax_koronavirus_vakcina_bari_eszter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5db45f21-b84b-4a6b-b3f5-7e15d87e3af6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c745e88c-d5ec-44b7-b653-18d2564b3694","keywords":null,"link":"/elet/20210303_novavax_koronavirus_vakcina_bari_eszter","timestamp":"2021. március. 03. 08:45","title":"Magyar kutató vezetésével tesztelték a Novavax koronavírus elleni vakcináját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d28399e3-6887-4dd8-9697-d588de608a2a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 11,6 méter hosszú Loyal Wingmannek a felszálláshoz sem kell segítség.","shortLead":"A 11,6 méter hosszú Loyal Wingmannek a felszálláshoz sem kell segítség.","id":"20210302_pilota_nelkuli_repulogep_ausztralia_tesztrepules_loyal_wingman","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d28399e3-6887-4dd8-9697-d588de608a2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acf66d02-7fd5-48bc-a189-899d5f6f02d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210302_pilota_nelkuli_repulogep_ausztralia_tesztrepules_loyal_wingman","timestamp":"2021. március. 02. 15:03","title":"Felszállt az ausztrálok pilóta nélküli gépe, ami pajzsként védhet más repülőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"327ae828-a8cf-4314-80e5-382a6cb8a9c0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A legalapvetőbb maszkviselési szabályokat sem tartják be Fekete-Győr András szerint a budapesti Las Vegas Casinóban.","shortLead":"A legalapvetőbb maszkviselési szabályokat sem tartják be Fekete-Győr András szerint a budapesti Las Vegas Casinóban.","id":"20210302_feketegyor_kaszino_feljelentes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=327ae828-a8cf-4314-80e5-382a6cb8a9c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"033cb4a8-e245-46ae-8343-2cff69e0ac47","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210302_feketegyor_kaszino_feljelentes","timestamp":"2021. március. 02. 16:19","title":"Kaszinót jelentett fel a Momentum a járványügyi szabályok megsértése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d20398e0-0161-4381-aa65-df0eb1ccbd11","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy videós azzal próbálta valószerűbbé tenni a játékbéli lövéseket, hogy egy indukciós motorra kötötte számítógépét. Az eredmény hangos és rázós.","shortLead":"Egy videós azzal próbálta valószerűbbé tenni a játékbéli lövéseket, hogy egy indukciós motorra kötötte számítógépét...","id":"20210303_youtuber_rezges_szamitogep_kontroller_motor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d20398e0-0161-4381-aa65-df0eb1ccbd11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7e9df30-198f-46ab-8e3c-a9679f3bf0c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210303_youtuber_rezges_szamitogep_kontroller_motor","timestamp":"2021. március. 03. 11:33","title":"Ez az őrült youtuber igazi motorral ad rezgést a játéknak, majdnem szétesik tőle az asztala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]