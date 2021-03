Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1893ef21-e4b1-4bed-b577-b36c497da4c6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az agrártámogatások trükközéséből kirobbant botrány egyik szereplője a magyar Filmteam leányvállalata. Egyelőre nem tudni, milyen szerepet játszottak az ügyben.","shortLead":"Az agrártámogatások trükközéséből kirobbant botrány egyik szereplője a magyar Filmteam leányvállalata. Egyelőre nem...","id":"20210319_szlovakia_korrupcio_filmteam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1893ef21-e4b1-4bed-b577-b36c497da4c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8dd0321-cb4d-448d-8a0e-3af8808e2525","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210319_szlovakia_korrupcio_filmteam","timestamp":"2021. március. 19. 17:59","title":"Magyar szála is van Szlovákia legnagyobb korrupciós botrányának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05bcf602-6e5a-494a-be66-25656f186df4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lajosmizsétől egy kecskeméti áruház parkolójáig üldözött, majd combon szúrt egy férfi egy másikat.","shortLead":"Lajosmizsétől egy kecskeméti áruház parkolójáig üldözött, majd combon szúrt egy férfi egy másikat.","id":"20210317_keseles_konfliktus_autosok_kecskemet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05bcf602-6e5a-494a-be66-25656f186df4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c60a1e34-6088-4d71-a02e-4bada1533c0f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210317_keseles_konfliktus_autosok_kecskemet","timestamp":"2021. március. 17. 22:33","title":"Késeléssel végződött két autós konfliktusa Kecskeméten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f3851cb-fce7-4c78-8ff9-7bb6f0270790","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A koronavírus-járvány hullámai folyamatosan emelik stressz-szintünket. Az élettani megfogalmazás szerint a stressz a szervezet általános reakciója egy ingerre, amely kibillenti eredeti egyensúlyi állapotából és alkalmazkodásra készteti. E folyamat persze ennél jóval bonyolultabb. ","shortLead":"A koronavírus-járvány hullámai folyamatosan emelik stressz-szintünket. Az élettani megfogalmazás szerint a stressz...","id":"20210318_Testunk_valasza_amit_kozel_100_eve_probalunk_megerteni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f3851cb-fce7-4c78-8ff9-7bb6f0270790&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba60c89e-97b2-4652-afb9-9bc02c9ccdf1","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210318_Testunk_valasza_amit_kozel_100_eve_probalunk_megerteni","timestamp":"2021. március. 18. 13:30","title":"Testünk válasza: közel 100 éve próbáljuk megérteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"408f9b93-0f48-4ec3-a71a-354f33d66c11","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"SMOG-1 névre keresztelték a magyar szakemberek azt az 5x5x5 centiméteres műholdat, ami az ember által keltett elektroszmogot vizsgálja majd.","shortLead":"SMOG-1 névre keresztelték a magyar szakemberek azt az 5x5x5 centiméteres műholdat, ami az ember által keltett...","id":"20210318_smog_1_muhold_muegyetem_urkutatas_elektroszmog","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=408f9b93-0f48-4ec3-a71a-354f33d66c11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f386907b-9e63-4445-9a5d-617fa746999f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210318_smog_1_muhold_muegyetem_urkutatas_elektroszmog","timestamp":"2021. március. 18. 19:03","title":"Szombat reggel állítják pályára az új magyar műholdat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e11e3ba-be07-4110-8dca-01775ddfad0c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Orvosi Kamara azt kéri, hogy az ellátási problémákból ne politikai tőkét akarjanak kovácsolni.","shortLead":"A Magyar Orvosi Kamara azt kéri, hogy az ellátási problémákból ne politikai tőkét akarjanak kovácsolni.","id":"20210319_orvosi_kamara_politikus_keres","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e11e3ba-be07-4110-8dca-01775ddfad0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f03351c4-1dd9-44dd-b71b-4f06a557f80b","keywords":null,"link":"/itthon/20210319_orvosi_kamara_politikus_keres","timestamp":"2021. március. 19. 18:24","title":"Orvosi kamara: Arra kérjük a politikusokat, hogy fejezzék be a lakosság félrevezetését és elbizonytalanítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbd0bbe7-da25-4260-9330-c391a141df67","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Baikal-GVD névre keresztelték az oroszok azt az űrtávcsövet, ami az ismert világegyetem legkisebb részecskéi, a neutrínók után kutat majd.","shortLead":"Baikal-GVD névre keresztelték az oroszok azt az űrtávcsövet, ami az ismert világegyetem legkisebb részecskéi...","id":"20210318_oroszorszar_bajkal_to_urkutatas_neutrino","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dbd0bbe7-da25-4260-9330-c391a141df67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebbed01f-7bdb-41c9-8b08-3aeb9b3f6de8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210318_oroszorszar_bajkal_to_urkutatas_neutrino","timestamp":"2021. március. 18. 09:03","title":"A világ legmélyebb tavába telepített űrtávcsövet Oroszország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4117b6b-00d1-47f9-8c58-4c52ed4b980a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A The Guardian az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerfelügyelet adatai alapján megnézte, a Pfizer–BioNTech, a Moderna és a Johnson & Johnson védőoltása esetén milyen mellékhatásokra számíthatunk, és azok milyen gyakorisággal fordulnak elő.","shortLead":"A The Guardian az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerfelügyelet adatai alapján megnézte, a Pfizer–BioNTech, a Moderna és...","id":"20210318_koronavirus_elleni_vedooltas_mellekhatasok_vakcina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4117b6b-00d1-47f9-8c58-4c52ed4b980a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adabc727-5914-40df-bd95-49a30b2bafe1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210318_koronavirus_elleni_vedooltas_mellekhatasok_vakcina","timestamp":"2021. március. 18. 16:12","title":"Megnézték, milyen mellékhatásai lehetnek egyes koronavírus elleni védőoltásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b16664f-34ad-444c-ab8f-e636a127c4af","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Már most nagyon kelendőek a tóparti ingatlanok, a járvány után pedig még nagyobb robbanás várható.","shortLead":"Már most nagyon kelendőek a tóparti ingatlanok, a járvány után pedig még nagyobb robbanás várható.","id":"20210318_Lassan_a_Balaton_az_uj_fovaros__legalabbis_az_ingatlanpiacon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b16664f-34ad-444c-ab8f-e636a127c4af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"480d3f45-fb24-452d-938f-bfd4437a942d","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210318_Lassan_a_Balaton_az_uj_fovaros__legalabbis_az_ingatlanpiacon","timestamp":"2021. március. 18. 10:52","title":"Lassan a Balaton az új főváros – legalábbis az ingatlanpiacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]