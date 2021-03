Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b984126b-c20c-4e0b-80b0-dfccf1ac38a8","c_author":"Róna Dániel","category":"360","description":"A belső viták elapadása után megjött a népfi bőrdzsekiben, aki nem megváltoztatni akarja a szavazói elvárásokat, hanem kiszolgálni. ","shortLead":"A belső viták elapadása után megjött a népfi bőrdzsekiben, aki nem megváltoztatni akarja a szavazói elvárásokat, hanem...","id":"20210318_Parizer_Facebook_osszefogas_a_Jobbik_visszaerosodesenek_titka_Rona_Daniel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b984126b-c20c-4e0b-80b0-dfccf1ac38a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe6c55f0-8814-4368-bfe1-f3693976c025","keywords":null,"link":"/360/20210318_Parizer_Facebook_osszefogas_a_Jobbik_visszaerosodesenek_titka_Rona_Daniel","timestamp":"2021. március. 18. 13:00","title":"Róna Dániel: Parizer, Facebook, összefogás: a Jobbik (vissza)erősödésének titka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dcb77f7-65c6-473e-b6d6-a33e3e9df345","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A német csatorna megjegyzést fűzött a várfelújításról szóló anyagához, amely miatt egy helyi szervezet is felháborodását fejezte ki.","shortLead":"A német csatorna megjegyzést fűzött a várfelújításról szóló anyagához, amely miatt egy helyi szervezet is...","id":"20210319_deutsche_welle_budai_var_riport","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6dcb77f7-65c6-473e-b6d6-a33e3e9df345&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f734af38-0436-4364-a815-062c43a5f486","keywords":null,"link":"/itthon/20210319_deutsche_welle_budai_var_riport","timestamp":"2021. március. 19. 13:24","title":"A Deutsche Welle elnézést kér, ha egyoldalúnak tűnt a Budai Vár-riportja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5b7682a-e593-423d-8d14-d10f4fc670e0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A világ változik, folyamatosan nő az átoltottság, nem érdemes elkapkodni a döntést - üzent Sebastian Coe a tokiói szervezőknek.","shortLead":"A világ változik, folyamatosan nő az átoltottság, nem érdemes elkapkodni a döntést - üzent Sebastian Coe a tokiói...","id":"20210318_olimpia_tokio_nezok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5b7682a-e593-423d-8d14-d10f4fc670e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae5d8845-af7f-4526-93f6-d4f80da6d22b","keywords":null,"link":"/sport/20210318_olimpia_tokio_nezok","timestamp":"2021. március. 18. 21:08","title":"Arra kéri az atlétikai szövetség elnöke az olimpia szervezőit, még ne döntsenek, lehetnek-e nézők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c101d99-09e1-403b-b013-4fac8394b6e4","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közép-amerikai Guatemala egyik legaktívabb vulkánja 2021-ben már ötödszörre tört ki. ","shortLead":"A közép-amerikai Guatemala egyik legaktívabb vulkánja 2021-ben már ötödszörre tört ki. ","id":"20210319_Fuego_Guatemala_vulkankitores","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c101d99-09e1-403b-b013-4fac8394b6e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eccbc74e-1219-49ac-ac36-5514674df7ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20210319_Fuego_Guatemala_vulkankitores","timestamp":"2021. március. 19. 10:29","title":"Menekülnek a lakók, ismét kitört a Fuego vulkán – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4117b6b-00d1-47f9-8c58-4c52ed4b980a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A The Guardian az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerfelügyelet adatai alapján megnézte, a Pfizer–BioNTech, a Moderna és a Johnson & Johnson védőoltása esetén milyen mellékhatásokra számíthatunk, és azok milyen gyakorisággal fordulnak elő.","shortLead":"A The Guardian az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerfelügyelet adatai alapján megnézte, a Pfizer–BioNTech, a Moderna és...","id":"20210318_koronavirus_elleni_vedooltas_mellekhatasok_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4117b6b-00d1-47f9-8c58-4c52ed4b980a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adabc727-5914-40df-bd95-49a30b2bafe1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210318_koronavirus_elleni_vedooltas_mellekhatasok_vakcina","timestamp":"2021. március. 18. 16:12","title":"Megnézték, milyen mellékhatásai lehetnek egyes koronavírus elleni védőoltásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a11aab1c-26d5-4455-a300-8f34e009e611","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A húsvétra és a nagyhétre vonatkozó szabályokat jövő pénteken jelenti be, a lazítás lépcsőzetes lehet. Ennek időpontját még nem tudta megmondani, ahhoz kötik ugyanis, hogy legyen 2,5 millió beoltott ember. Közben minden eddiginél több, 213 koronavírusos beteg hunyt el egy nap alatt.","shortLead":"A húsvétra és a nagyhétre vonatkozó szabályokat jövő pénteken jelenti be, a lazítás lépcsőzetes lehet. Ennek időpontját...","id":"20210319_Orban_Egy_hetig_biztos_maradnak_a_jelenlegi_szabalyok_husvetrol_jovo_heten_dontenek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a11aab1c-26d5-4455-a300-8f34e009e611&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eb522ad-f012-45db-9e2c-3b4175d56239","keywords":null,"link":"/itthon/20210319_Orban_Egy_hetig_biztos_maradnak_a_jelenlegi_szabalyok_husvetrol_jovo_heten_dontenek","timestamp":"2021. március. 19. 09:11","title":"Orbán: Egy hétig biztos maradnak a jelenlegi szabályok, húsvétról jövő héten döntenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc9d3d53-ed7e-4e4c-b718-d44abc51b604","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Folytatódik a sokévi átlagnál hűvösebb idő.","shortLead":"Folytatódik a sokévi átlagnál hűvösebb idő.","id":"20210319_hozapor_zivatar_idojaras_elorejelzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc9d3d53-ed7e-4e4c-b718-d44abc51b604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1af5ce78-260c-4e06-a335-b7d1cfe62476","keywords":null,"link":"/elet/20210319_hozapor_zivatar_idojaras_elorejelzes","timestamp":"2021. március. 19. 05:21","title":"Hózápor, zivatar is előfordulhat ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cab77266-cb0a-4cf4-850a-23a83324e90b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az oxfordi egyetem és a svéd gyógyszergyártó oltóanyagát azután kezdik újra használni, hogy az Európai Gyógyszerügynökség biztonságosnak mondta ki.","shortLead":"Az oxfordi egyetem és a svéd gyógyszergyártó oltóanyagát azután kezdik újra használni, hogy az Európai...","id":"20210320_koronavirus_jarvany_fertozes_vakcina_astrazeneca_franciaorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cab77266-cb0a-4cf4-850a-23a83324e90b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3174a273-6836-4733-b1d9-c52c1a8cfb7c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210320_koronavirus_jarvany_fertozes_vakcina_astrazeneca_franciaorszag","timestamp":"2021. március. 20. 07:03","title":"Újra beadják az AstraZeneca vakcináját Franciaországban, de csak az 54 évesnél idősebbeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]