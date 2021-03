Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"87056759-1e01-4f1c-8e1d-332a5543db0a","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"A parlament büntetési gyakorlata már előző, enyhébb formájában is sértette a szólásszabadságot, mondta ki a strasbourgi emberi jogi bíróság. A házelnök immunis a döntésre, de a 8,2 millióra bírságolt, négygyerekes Tordai Bence nem hátrál meg.","shortLead":"A parlament büntetési gyakorlata már előző, enyhébb formájában is sértette a szólásszabadságot, mondta ki a strasbourgi...","id":"20210317_Parlamenti_buntetescunami_zsak_krumpli_elgurult_gyogyszerek_es_Kover_hazmester","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87056759-1e01-4f1c-8e1d-332a5543db0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b35a3e4a-8791-463d-a753-a5d090900cbf","keywords":null,"link":"/360/20210317_Parlamenti_buntetescunami_zsak_krumpli_elgurult_gyogyszerek_es_Kover_hazmester","timestamp":"2021. március. 17. 17:00","title":"Kövér politikai bosszúja a milliós büntetésekkel nem rettenti meg az ellenzéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4500e4ba-608d-4a19-af5d-f56bbc3f2208","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A legendás szinkronszínész, színművész 80 éves volt.","shortLead":"A legendás szinkronszínész, színművész 80 éves volt.","id":"20210318_szersen_gyula","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4500e4ba-608d-4a19-af5d-f56bbc3f2208&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa518dce-3b84-4571-a6e9-a18c42335af7","keywords":null,"link":"/kultura/20210318_szersen_gyula","timestamp":"2021. március. 18. 05:08","title":"Meghalt Szersén Gyula","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1f01c00-bc87-4aa9-bf2f-fe3e3a88d48e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mutációk közül a brit variáns a legelterjedtebb, csak ehhez 24 000 eset kötődik az uniós tagállamokban.","shortLead":"A mutációk közül a brit variáns a legelterjedtebb, csak ehhez 24 000 eset kötődik az uniós tagállamokban.","id":"20210317_koronavirus_mutacio_varians_eu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1f01c00-bc87-4aa9-bf2f-fe3e3a88d48e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba74d12b-69bc-4016-b280-3b485dd4bae2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210317_koronavirus_mutacio_varians_eu","timestamp":"2021. március. 17. 14:03","title":"Milyen vírusmutációk terjednek most, és melyik hány betegért felelős? Íme a válaszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"468363ef-5b66-4240-ac81-85c91c303287","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"2020-ban az Európai Unióban 2,7 millió embert diagnosztizáltak rákkal, és további 1,3 millió ember, köztük több mint 2000 fiatal vesztette életét rákbetegségben. Ha a jelenlegi tendenciák folytatódnak, akkor 2035-re a rákos megbetegedések várhatóan 24 százalékkal fognak nőni, így az EU-ban a rák válik a halálozások fő okává.","shortLead":"2020-ban az Európai Unióban 2,7 millió embert diagnosztizáltak rákkal, és további 1,3 millió ember, köztük több mint...","id":"20210317_4_milliard_eurot_kolt_az_EU_a_rak_elleni_kuzdelemre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=468363ef-5b66-4240-ac81-85c91c303287&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b20fa2b7-8e34-4c7b-8563-cc4512d5a219","keywords":null,"link":"/eurologus/20210317_4_milliard_eurot_kolt_az_EU_a_rak_elleni_kuzdelemre","timestamp":"2021. március. 17. 09:54","title":"Négymilliárd eurót költ az EU a rák elleni küzdelemre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdc0e5f6-cc0e-443b-a59d-e2f5b4e32c0b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Kialakult a negyeddöntő mezőnye a labdarúgó Bajnokok Ligájában.","shortLead":"Kialakult a negyeddöntő mezőnye a labdarúgó Bajnokok Ligájában.","id":"20210317_bajnokok_ligaja_foci_chelsea_bayern_munchen_negyeddonto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cdc0e5f6-cc0e-443b-a59d-e2f5b4e32c0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9488750a-aa8c-48e0-9930-4d892798db80","keywords":null,"link":"/sport/20210317_bajnokok_ligaja_foci_chelsea_bayern_munchen_negyeddonto","timestamp":"2021. március. 17. 23:23","title":"A címvédő és a Chelsea is a nyolc közé masírozott a BL-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a262918-0233-4253-b5ec-d9ecdd1a1633","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ukrán külügyminiszter bírálta a jelentést. Korábban ukrán ügyészek szándékos emberölés miatt indítottak saját nyomozást a szerencsétlenség ügyében.","shortLead":"Az ukrán külügyminiszter bírálta a jelentést. Korábban ukrán ügyészek szándékos emberölés miatt indítottak saját...","id":"20210317_iran_ukran_utasszallito_lelovese_vegleges_jelentes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a262918-0233-4253-b5ec-d9ecdd1a1633&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46071ef0-e044-41fa-a7ab-e6442df6d716","keywords":null,"link":"/vilag/20210317_iran_ukran_utasszallito_lelovese_vegleges_jelentes","timestamp":"2021. március. 17. 22:11","title":"Emberi mulasztás miatt lőtték ki az ukrán utasszállítót a végleges iráni jelentés szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c9be87d-ba7c-49d4-99c1-2bb5dcc4c629","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A platform jövőre indul el nálunk és Romániában.","shortLead":"A platform jövőre indul el nálunk és Romániában.","id":"20210316_zalando_magyarorszag_ruha_kereskedelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c9be87d-ba7c-49d4-99c1-2bb5dcc4c629&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5167172-9ade-4b43-ba05-4466e3b07957","keywords":null,"link":"/kkv/20210316_zalando_magyarorszag_ruha_kereskedelem","timestamp":"2021. március. 16. 16:08","title":"Magyarországra jön a Zalando, az egyik legnagyobb online ruhakereskedő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e748eba9-7465-4a9e-92c0-41f9fc2dbbb9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A leghíresebb természettudós szerint amíg vigyázunk a bolygóra, nem várható katasztrófa.","shortLead":"A leghíresebb természettudós szerint amíg vigyázunk a bolygóra, nem várható katasztrófa.","id":"20210318_dinoszauruszok_kihalas_dinok_david_attenborough","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e748eba9-7465-4a9e-92c0-41f9fc2dbbb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c95d19a1-2bb4-406a-907e-d523a7c58e9f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210318_dinoszauruszok_kihalas_dinok_david_attenborough","timestamp":"2021. március. 18. 10:03","title":"Egy 4 éves kisfiú megkérdezte David Attenboroughtól, mi is úgy járunk-e majd, mint a dinók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]