[{"available":true,"c_guid":"f609c06a-27a6-4174-b10d-6e8e7475dac5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főügyészség szerint Stummer közlése a szabad képviselői szólás körébe esik, de amúgy semmi titkosat nem mondott el.","shortLead":"A főügyészség szerint Stummer közlése a szabad képviselői szólás körébe esik, de amúgy semmi titkosat nem mondott el.","id":"20210324_stummer_janos_puskas_arena_alagut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f609c06a-27a6-4174-b10d-6e8e7475dac5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f09fba9-9af4-4633-9fdb-ef4193da4bfd","keywords":null,"link":"/itthon/20210324_stummer_janos_puskas_arena_alagut","timestamp":"2021. március. 24. 16:48","title":"Nem vonják felelősségre Stummer Jánost a Puskás Arénához épülő alagút tervének kiszivárogtatása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ff3891d-f9df-46be-bb15-a527d31c7866","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210324_Marabu_Feknyuz_Dubajozas_a_Covidosztalyon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ff3891d-f9df-46be-bb15-a527d31c7866&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e478169-a6c6-41af-881a-43ed58d7d1bd","keywords":null,"link":"/itthon/20210324_Marabu_Feknyuz_Dubajozas_a_Covidosztalyon","timestamp":"2021. március. 24. 09:35","title":"Marabu Féknyúz: Dubajozás a Covid-osztályon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e434154f-af85-4847-8b5c-4a34a72bb001","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar bajnokságon is ellentét volt a versenyzők között, most azonban csapatversenyt buktak a vitájuk miatt.","shortLead":"A magyar bajnokságon is ellentét volt a versenyzők között, most azonban csapatversenyt buktak a vitájuk miatt.","id":"20210325_Nem_allt_ki_a_magyar_sportlovo_csapat_a_vilagkupa_dontojere_mert_osszevesztek_a_tagok_egymassal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e434154f-af85-4847-8b5c-4a34a72bb001&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e412727e-aae8-4c37-aafe-7fd6a4970bd9","keywords":null,"link":"/sport/20210325_Nem_allt_ki_a_magyar_sportlovo_csapat_a_vilagkupa_dontojere_mert_osszevesztek_a_tagok_egymassal","timestamp":"2021. március. 25. 19:41","title":"Nem állt ki a magyar sportlövő csapat a világkupa döntőjére, mert összevesztek a tagok egymással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f39fd669-9771-4d97-8ef1-77cef4bf54e4","c_author":"HVG","category":"360","description":"Akik maszkkal védekeznek a koronavírus ellen, többnyire enyhébben betegszenek meg, ha mégis megfertőződnek. Erre a több tanulmány által kimutatott hatásra szolgál új, egyébként kézenfekvő magyarázattal két amerikai kutató, ","shortLead":"Akik maszkkal védekeznek a koronavírus ellen, többnyire enyhébben betegszenek meg, ha mégis megfertőződnek. Erre a több...","id":"202112_a_maszk_meg_egy_haszna_leheletnyi_kulonbseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f39fd669-9771-4d97-8ef1-77cef4bf54e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbec7b19-753c-4bed-acaa-94807997a6f1","keywords":null,"link":"/360/202112_a_maszk_meg_egy_haszna_leheletnyi_kulonbseg","timestamp":"2021. március. 25. 13:00","title":"Kiderült, hogy van az arcmaszknak egy másik haszna is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1d1c016-b080-4f7d-a364-6985f5e52bcf","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Teljesen megakasztotta a hajóforgalmat a teherszállító hajó.","shortLead":"Teljesen megakasztotta a hajóforgalmat a teherszállító hajó.","id":"20210324_szuezi_csatorna_teherhajo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1d1c016-b080-4f7d-a364-6985f5e52bcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6c7ccb6-9e3a-49b3-955d-84d2c78b03fb","keywords":null,"link":"/cegauto/20210324_szuezi_csatorna_teherhajo","timestamp":"2021. március. 24. 06:47","title":"Beszorult és dugót okozott egy hatalmas teherhajó a Szuezi-csatornában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0816f6d8-f01f-4a87-a9d0-9629f563a140","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgató-helyettese szerint több megyében \"csúcson van\" a kórházban ápoltak száma.

","shortLead":"Az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgató-helyettese szerint több megyében \"csúcson van\" a kórházban ápoltak száma.

","id":"20210324_onkentes_koronavirus_beteg_covid","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0816f6d8-f01f-4a87-a9d0-9629f563a140&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f5b62eb-ba0e-41e1-8f75-c299aa9a9157","keywords":null,"link":"/itthon/20210324_onkentes_koronavirus_beteg_covid","timestamp":"2021. március. 24. 11:29","title":"Ötszáz önkéntes jelentkezett eddig Covid-betegek kezelésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A cég szerint az év második felében lesznek majd eredmények, 2022 elejére tették az első oltások beadását.","shortLead":"A cég szerint az év második felében lesznek majd eredmények, 2022 elejére tették az első oltások beadását.","id":"20210325_koronavirus_Pfizer_vakcina_gyerekek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9dec5ec-ce0c-40a2-b8e8-08ed51bd0817","keywords":null,"link":"/tudomany/20210325_koronavirus_Pfizer_vakcina_gyerekek","timestamp":"2021. március. 25. 19:42","title":"Már kisgyerekeken is tesztelik a Pfizer vakcináját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcbb0da9-2a3f-44fa-8c9f-7f58c711a5b6","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Vicc, egy rossz vicc, írja a Süddeutsche Zeitung azokról a szigorításokról, amelyeket a német kancellár a tartományi kormányfőkkel hozott tető alá a járvány megfékezésére. ","shortLead":"Vicc, egy rossz vicc, írja a Süddeutsche Zeitung azokról a szigorításokról, amelyeket a német kancellár a tartományi...","id":"20210324_Vezeto_nemet_lap_A_virus_uzeni_a_kancellarnak_koszoni_szepen_jol_van","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bcbb0da9-2a3f-44fa-8c9f-7f58c711a5b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6315dd8b-eed9-410a-a950-aa1b6b0ee838","keywords":null,"link":"/360/20210324_Vezeto_nemet_lap_A_virus_uzeni_a_kancellarnak_koszoni_szepen_jol_van","timestamp":"2021. március. 24. 07:08","title":"Vezető német lap: A vírus üzeni a kancellárnak: köszöni szépen, jól van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]