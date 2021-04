Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2eb4000a-9fd3-408f-a1ee-48500ae1382e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Major csak nemrég tért vissza a Fehér Házba, miután egy hasonló incidens után kiképzést kapott.\r

","shortLead":"Major csak nemrég tért vissza a Fehér Házba, miután egy hasonló incidens után kiképzést kapott.\r

","id":"20210331_joe_biden_major_kutya_harapas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2eb4000a-9fd3-408f-a1ee-48500ae1382e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"680d387b-91f0-4dff-a1ee-82d6579c0f8d","keywords":null,"link":"/elet/20210331_joe_biden_major_kutya_harapas","timestamp":"2021. március. 31. 07:45","title":"Újra harapott Bidenék kutyája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcf06041-72c0-430f-8de6-c89900503213","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A várandósokat továbbra is oltják.","shortLead":"A várandósokat továbbra is oltják.","id":"20210331_oltas_soron_kivul_szoptatos_kismama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dcf06041-72c0-430f-8de6-c89900503213&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5628437-e6aa-48b9-91d3-8a85e348b854","keywords":null,"link":"/itthon/20210331_oltas_soron_kivul_szoptatos_kismama","timestamp":"2021. március. 31. 19:25","title":"Mégsem oltják be soron kívül a szoptatós kismamákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26933e25-a4cd-4187-9b33-b7b7302da06b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az angliai Surrey-ben homokból és vízből építettek a természetvédők egy 20 méter hosszú homokvárat, hogy 25 év után újra beköltözzenek a fecskék.","shortLead":"Az angliai Surrey-ben homokból és vízből építettek a természetvédők egy 20 méter hosszú homokvárat, hogy 25 év után...","id":"20210330_homokvar_anglia_fecske_homoki_fecske_termeszetvedelem_surrey","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26933e25-a4cd-4187-9b33-b7b7302da06b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72b84200-e977-4375-b24a-2924ae53b5a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210330_homokvar_anglia_fecske_homoki_fecske_termeszetvedelem_surrey","timestamp":"2021. március. 30. 16:03","title":"400 tonnás homokvárat építettek Angliában, hogy újra költsenek a fecskék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2650601d-1ced-4498-9ed6-146b632faf33","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagyon változó, hogy a járvány harmadik hullámának közepén hol engedik a személyes részvételt az ünnepi liturgiákon, és hol lehet majd csak online vagy tévén keresztül követni az eseményeket. ","shortLead":"Nagyon változó, hogy a járvány harmadik hullámának közepén hol engedik a személyes részvételt az ünnepi liturgiákon, és...","id":"20210401_husveti_mise_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2650601d-1ced-4498-9ed6-146b632faf33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf681c4b-9213-45d1-b843-31e013759be9","keywords":null,"link":"/elet/20210401_husveti_mise_jarvany","timestamp":"2021. április. 01. 12:30","title":"Van, ahol mobilapplikációval, máshol ózonos fertőtlenítéssel készülnek az egyházak a húsvétra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5ba73da-8a89-49a4-8600-4148e406987b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nekem nem tragédia, hogy ott lakom, ahol születtem – mondja Bukta Imre otthonáról, Mezőszemeréről. Falusi fiatalok pedig arról mesélnek, mit tudnak és mit gondolnak a művészetről. Másik Magyarország harmadik, befejező rész. ","shortLead":"Nekem nem tragédia, hogy ott lakom, ahol születtem – mondja Bukta Imre otthonáról, Mezőszemeréről. Falusi fiatalok...","id":"20210330_Doku360_Masik_Magyarorszag_harmadik_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5ba73da-8a89-49a4-8600-4148e406987b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7af436b-31d6-4811-9c8b-4a0453b75283","keywords":null,"link":"/360/20210330_Doku360_Masik_Magyarorszag_harmadik_resz","timestamp":"2021. március. 30. 19:00","title":"Doku360: Ez az én hazám itt. Hova menjek? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55fdb2be-ae70-44d7-abc5-6b9e14d07cdb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Alaposan visszavetette a nők helyzetének javulását a koronavírus.","shortLead":"Alaposan visszavetette a nők helyzetének javulását a koronavírus.","id":"20210331_tarsadalom_nok_egyenloseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55fdb2be-ae70-44d7-abc5-6b9e14d07cdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5944b37b-7178-4895-8339-c4c09015798b","keywords":null,"link":"/elet/20210331_tarsadalom_nok_egyenloseg","timestamp":"2021. március. 31. 07:23","title":"A járvány miatt 36 évvel több időbe telik, míg a férfiak és a nők társadalmilag egyenlőkké válnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed586f34-10ae-4df6-8deb-8f35bcb80efa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter közvetlen tapasztalatokat akar szerezni a járványról. A Korányiban már járt, ott látott „egy ifjút életre kelni”.","shortLead":"A miniszter közvetlen tapasztalatokat akar szerezni a járványról. A Korányiban már járt, ott látott „egy ifjút életre...","id":"20210330_Kasler_elmegy_a_legjobban_leterhelt_korhazakba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed586f34-10ae-4df6-8deb-8f35bcb80efa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e1c0d98-03c0-46fb-b027-4e7a5e2f109a","keywords":null,"link":"/itthon/20210330_Kasler_elmegy_a_legjobban_leterhelt_korhazakba","timestamp":"2021. március. 30. 16:42","title":"Kásler elmegy a legjobban leterhelt kórházakba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"434158d2-c949-44fb-a73b-e1d76b3d4e57","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A harmadik fázisú klinikai vizsgálatok szerint a 12–15 évesek szervezete jól tolerálja az oltóanyagot.","shortLead":"A harmadik fázisú klinikai vizsgálatok szerint a 12–15 évesek szervezete jól tolerálja az oltóanyagot.","id":"20210331_pfizer_biontech_koronavirus_vakcina_serdulok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=434158d2-c949-44fb-a73b-e1d76b3d4e57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"979bf241-f83a-4713-9a09-e8f343bab2a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210331_pfizer_biontech_koronavirus_vakcina_serdulok","timestamp":"2021. március. 31. 13:34","title":"A Pfizer közölte, hogy kamaszoknál 100 százalékos hatásosságú a vakcinájuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]