Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ac48307a-63b1-48d8-9713-86fc54a9b0cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felvételt is közzétettek a két elkövetőről, akik több százezret zsákmányoltak áldozatuktól.","shortLead":"Felvételt is közzétettek a két elkövetőről, akik több százezret zsákmányoltak áldozatuktól.","id":"20210409_bunugyek_rendorok_keresik_tolvajok_budapest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac48307a-63b1-48d8-9713-86fc54a9b0cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4dfea7e-cf3b-4662-8c41-27375b800167","keywords":null,"link":"/itthon/20210409_bunugyek_rendorok_keresik_tolvajok_budapest","timestamp":"2021. április. 09. 07:33","title":"Beültek a sorfőr mellé, majd kiszálltak a pénzével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7302417c-5210-4066-974a-0d830e466bb4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Március végén 22 ezer külföldit oltottak be az AstraZeneca vakcinájával Szerbiában. ","shortLead":"Március végén 22 ezer külföldit oltottak be az AstraZeneca vakcinájával Szerbiában. ","id":"20210409_Koronavirus_oltas_kulfoldi_Szerbia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7302417c-5210-4066-974a-0d830e466bb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a842de4-2a3c-4c5c-9c3e-ee3860a571b5","keywords":null,"link":"/vilag/20210409_Koronavirus_oltas_kulfoldi_Szerbia","timestamp":"2021. április. 09. 17:50","title":"Szerbiában leállították a külföldiek oltását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eba371bd-341b-43d3-a130-b6c4a991438c","c_author":"HVG","category":"360","description":"A vírus kiszámíthatatlan, és a Covid-járvány közepette ez most az Ebola kórokozójáról is kiderült. ","shortLead":"A vírus kiszámíthatatlan, és a Covid-járvány közepette ez most az Ebola kórokozójáról is kiderült. ","id":"202114_ebolameglepetes_alvo_ugynok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eba371bd-341b-43d3-a130-b6c4a991438c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"337116f7-a73f-478f-a07b-be5671ed0a1f","keywords":null,"link":"/360/202114_ebolameglepetes_alvo_ugynok","timestamp":"2021. április. 09. 10:00","title":"Alvó ügynök: ébredezik az Ebola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"837fb93c-fe85-4b69-81bf-515c0d7d52e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre nem tudják a kiváltó okot.","shortLead":"Egyelőre nem tudják a kiváltó okot.","id":"20210409_korhaz_gyurcsany_ferenc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=837fb93c-fe85-4b69-81bf-515c0d7d52e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7774a920-8895-4af7-96cd-3948eaec4c77","keywords":null,"link":"/itthon/20210409_korhaz_gyurcsany_ferenc","timestamp":"2021. április. 09. 12:53","title":"Allergiás reakció miatt kórházba vitték Gyurcsány Ferencet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hétmillió magyar kaphatja meg az oltást júniusig. A PDSZ megakadályozná az április 19-i iskolanyitást. A Szegedi Tudományegyetem vizsgálja professzora ügyét. Éleződik az orosz-ukrán konfliktus. Meghalt Szomjas György filmrendező. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Hétmillió magyar kaphatja meg az oltást júniusig. A PDSZ megakadályozná az április 19-i iskolanyitást. A Szegedi...","id":"20210409_Radar_360_Vannak_tanarok_akik_nem_nyitnak_az_iskolakat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d01ff15-56f9-4a85-aaf3-530ceedd6aca","keywords":null,"link":"/360/20210409_Radar_360_Vannak_tanarok_akik_nem_nyitnak_az_iskolakat","timestamp":"2021. április. 09. 08:13","title":"Radar 360: Orbán szerint csak az oltásokkal jöhet vissza a béke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aae48f19-a6b9-4bea-bb52-f93b9b488e0c","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"Az ügyészség vádat emelt a volt XVII. kerületi alpolgármester, Fohsz Tivadar ellen, mert az egykori politikus pornográf felvételt tartott nevelt lányáról, amit még évekkel korábban, az általa titokban felszerelt kamerák rögzítettek a közös otthonukban. Ennek ellenére Fohszot \"csak\" gyermekpornográf felvételek tartásával vádolták meg, készítéssel nem, pedig utóbbi esetben jóval súlyosabb büntetés várna rá a felfüggesztettnél, amit az ügyészség indítványozott.","shortLead":"Az ügyészség vádat emelt a volt XVII. kerületi alpolgármester, Fohsz Tivadar ellen, mert az egykori politikus pornográf...","id":"20210408_Felfuggesztett_bortont_ker_az_ugyeszseg_a_nevelt_lanyarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aae48f19-a6b9-4bea-bb52-f93b9b488e0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0121183-84d0-4e68-abde-2d991ec95924","keywords":null,"link":"/itthon/20210408_Felfuggesztett_bortont_ker_az_ugyeszseg_a_nevelt_lanyarol","timestamp":"2021. április. 08. 12:21","title":"Vádat emelt az ügyészség gyermekpornográfia miatt Fohsz Tivadar ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cd30645-40f8-4bdc-aaa6-5404d0889138","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy dokumentum szerint a Szlovákiába érkezett orosz vakcinák nem olyanok, mint amilyeneket az Európai Gyógyszerellenőrzési Hivatalhoz küldtek ellenőrzésre az oroszok.","shortLead":"Egy dokumentum szerint a Szlovákiába érkezett orosz vakcinák nem olyanok, mint amilyeneket az Európai...","id":"20210408_Szlovakia_adat_Szputnyik_V","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9cd30645-40f8-4bdc-aaa6-5404d0889138&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8477afba-0600-4028-9e05-625be22fb12a","keywords":null,"link":"/vilag/20210408_Szlovakia_adat_Szputnyik_V","timestamp":"2021. április. 08. 17:24","title":"Szlovákia nem kapott elég adatot a Szputnyik V-ről, Magyarország titoktartásra hivatkozva nem segített","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90feceee-ac4a-4d9b-9cbe-ee7cda1b1f7c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenésznek 15 gyereke volt. Az orvosok szerint szívroham okozta a halálát.","shortLead":"A zenésznek 15 gyereke volt. Az orvosok szerint szívroham okozta a halálát.","id":"20210409_50_eves_koraban_meghalt_DMX_vilaghiru_rapper","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90feceee-ac4a-4d9b-9cbe-ee7cda1b1f7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2edc1860-58fe-40f3-8634-b5a8ee1bfbfa","keywords":null,"link":"/kultura/20210409_50_eves_koraban_meghalt_DMX_vilaghiru_rapper","timestamp":"2021. április. 09. 19:42","title":"50 éves korában meghalt DMX, világhírű rapper","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]