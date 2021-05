Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"f588b9ef-0482-4afd-96b0-ff80617d5a2e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A portugál edző több mint tíz év után tér vissza Olaszországba.","shortLead":"A portugál edző több mint tíz év után tér vissza Olaszországba.","id":"20210504_as_roma_mourinho","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f588b9ef-0482-4afd-96b0-ff80617d5a2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f621824-1381-4f51-b327-9aacf0bdfc6a","keywords":null,"link":"/sport/20210504_as_roma_mourinho","timestamp":"2021. május. 04. 15:54","title":"Az AS Roma vezetőedzője lesz José Mourinho","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9167c61-5c06-49c1-9310-d8f9e5947e67","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A partira a játékosok párjai is elmentek, ezzel a gyanú szerint megszegték a járvány miatti korlátozásokat.","shortLead":"A partira a játékosok párjai is elmentek, ezzel a gyanú szerint megszegték a járvány miatti korlátozásokat.","id":"20210504_csapatepito_grillezes_lionel_messi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9167c61-5c06-49c1-9310-d8f9e5947e67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2b881c1-3f7a-4755-b1fd-843d328ba982","keywords":null,"link":"/sport/20210504_csapatepito_grillezes_lionel_messi","timestamp":"2021. május. 04. 20:35","title":"Csapatépítő grillparti miatt indult vizsgálat Messi ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e02e578f-e4fb-464c-98c0-fc1bd93ea09d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elkövetőt a környékbeli lakók elfogták.","shortLead":"Az elkövetőt a környékbeli lakók elfogták.","id":"20210505_keseles_brazilia_ovoda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e02e578f-e4fb-464c-98c0-fc1bd93ea09d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba964de3-1f2b-4404-a79d-3ebb00085b23","keywords":null,"link":"/vilag/20210505_keseles_brazilia_ovoda","timestamp":"2021. május. 05. 06:42","title":"Halálra késelt egy támadó három gyereket és két alkalmazottat egy brazil óvodában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87f60eb2-c27e-4ab7-8ff9-c7c441e35272","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Május 3-ig már több mint 4,2 millió ilyen igazolványt gyártottak le.","shortLead":"Május 3-ig már több mint 4,2 millió ilyen igazolványt gyártottak le.","id":"20210504_vedettsegi_igazolvany_koncert_fesztival","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87f60eb2-c27e-4ab7-8ff9-c7c441e35272&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99e7808f-fb31-4fe5-abdd-d6017d4c0544","keywords":null,"link":"/kultura/20210504_vedettsegi_igazolvany_koncert_fesztival","timestamp":"2021. május. 04. 15:40","title":"Augusztusig fesztiválokhoz és koncertekhez is szükség lehet a védettségi igazolványra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beef913a-7af3-4710-bd39-eab7df75bd44","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sokak szemét szúró károkozói pótdíj több nagy biztosítónál is megmaradt, annak ellenére, hogy az MNB is kifogásolta. ","shortLead":"A sokak szemét szúró károkozói pótdíj több nagy biztosítónál is megmaradt, annak ellenére, hogy az MNB is kifogásolta. ","id":"20210505_Maradnak_a_karokozoi_potdijak_a_kotelezonel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=beef913a-7af3-4710-bd39-eab7df75bd44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a32691bc-37a2-42e7-b550-2f457c762ea7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210505_Maradnak_a_karokozoi_potdijak_a_kotelezonel","timestamp":"2021. május. 05. 14:06","title":"Maradnak a károkozói pótdíjak a kötelezőnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23012fcd-ea2f-40fa-acd2-11ebdcf25ab8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megérkeztek az első információk az idei középszintű történelemérettségi feladatairól. A szaktanár szerint olyan témákat érintenek a kérdések, amelyek népszerűek a diákok körében.","shortLead":"Megérkeztek az első információk az idei középszintű történelemérettségi feladatairól. A szaktanár szerint olyan témákat...","id":"20210505_alaptorveny_kadar_korszak_torirettsegi_2021_feladatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23012fcd-ea2f-40fa-acd2-11ebdcf25ab8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2256c37a-76c2-4589-a77a-7372cf20adcb","keywords":null,"link":"/kultura/20210505_alaptorveny_kadar_korszak_torirettsegi_2021_feladatok","timestamp":"2021. május. 05. 09:53","title":"Alaptörvény, Kádár-korszak – ilyen feladatokat kaptak a diákok a történelemérettségin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b43c1baa-fa29-44a6-9c90-b0415e0b27c3","c_author":"Németh András","category":"gazdasag","description":"A negyedik ipari forradalom az élelmiszeripart is elérte, ám itt a digitalizáció nem csak azt jelenti, hogy a korábbiaknál nagyobb kapacitással működő gyárak az egyedi igények kielégítésére is képesek, hanem azt is, hogy új szintre emelkedik az élelmiszerbiztonság: tökéletesen nyomon követhetővé válik az alapanyagok útja. Tovább követjük a száraztészta útját, ezúttal a gyártással.","shortLead":"A negyedik ipari forradalom az élelmiszeripart is elérte, ám itt a digitalizáció nem csak azt jelenti...","id":"20210505_fmcg_automatizalas_elelmiszer_gyartas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b43c1baa-fa29-44a6-9c90-b0415e0b27c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"799f64e2-9708-4666-a5f7-0d5455d190eb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210505_fmcg_automatizalas_elelmiszer_gyartas","timestamp":"2021. május. 05. 10:35","title":"Ilyen, amikor robotok gyúrják és nyújtják a tésztát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3695568a-ffa7-40d4-b14a-eabf2f518ba3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Ugyanazon a napon került Mészáros érdekeltségébe az ingatlan, mint a másik villa.","shortLead":"Ugyanazon a napon került Mészáros érdekeltségébe az ingatlan, mint a másik villa.","id":"20210504_villa_meszaros_lorinc_xii_kerulet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3695568a-ffa7-40d4-b14a-eabf2f518ba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"185752a4-efea-4b7a-8449-3a7f671b6c46","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210504_villa_meszaros_lorinc_xii_kerulet","timestamp":"2021. május. 04. 12:55","title":"Egy másik villát is vettek Mészáros Lőrincék a XII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]