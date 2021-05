Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"38a25b61-ecef-4b3c-9d62-2ea1805aae33","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Archív dokumentumokból most az derül ki, hogy a zsűri aggódott az íróért.","shortLead":"Archív dokumentumokból most az derül ki, hogy a zsűri aggódott az íróért.","id":"20210516_Biztos_jo_otlet_volt_Szolzsenyicinnek_Nobeldijat_adni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38a25b61-ecef-4b3c-9d62-2ea1805aae33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb74bc10-b0bf-4052-8e21-b63dff37eed8","keywords":null,"link":"/kultura/20210516_Biztos_jo_otlet_volt_Szolzsenyicinnek_Nobeldijat_adni","timestamp":"2021. május. 16. 18:41","title":"Biztos jó ötlet volt Szolzsenyicinnek Nobel-díjat adni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"febe0a37-ff73-4fe6-b101-990ddb5eedbb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A nemzet színésze még ma is visszajár a professzorhoz, és minden tanácsát megfogadja. ","shortLead":"A nemzet színésze még ma is visszajár a professzorhoz, és minden tanácsát megfogadja. ","id":"20210516_Merkely_Bela_mutotte_Lehoczky_Zsuzsat_meg_husz_eve","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=febe0a37-ff73-4fe6-b101-990ddb5eedbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"788b6b35-af2c-4f1e-8413-2141d1843b62","keywords":null,"link":"/kultura/20210516_Merkely_Bela_mutotte_Lehoczky_Zsuzsat_meg_husz_eve","timestamp":"2021. május. 16. 09:59","title":"Merkely Béla műtötte Lehoczky Zsuzsát még húsz éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48d3135-3c57-4641-b3f6-a7b2d10a79cf","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Négyezres percenkénti fordulatszám gondoskodik a vastag krémrétegről, az új kapszulákból főzőtt kávék az eddigieknél hosszabbak lehetnek, de vajon mire jó egy Nespresso kávézőfő esetében az otthoni wifire történő csatlakoztathatóság? Jövünk a gyakorlati tapasztalatokkal.","shortLead":"Négyezres percenkénti fordulatszám gondoskodik a vastag krémrétegről, az új kapszulákból főzőtt kávék az eddigieknél...","id":"20210515_nespresso_vertuo_wifis_kavefozo_teszt_velemeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e48d3135-3c57-4641-b3f6-a7b2d10a79cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4dd30e7-2efd-4fb8-96a4-5242f867ed88","keywords":null,"link":"/tudomany/20210515_nespresso_vertuo_wifis_kavefozo_teszt_velemeny","timestamp":"2021. május. 15. 08:03","title":"Kipróbáltuk a Nespresso kapszulaforgató kávéfőzőjét, a Vertuót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b7de04a-276a-44a0-b3c0-f656c10dc01f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210516_Jogerosen_pert_nyert_a_DK_az_Allami_Szamvevoszek_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b7de04a-276a-44a0-b3c0-f656c10dc01f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e539c5f6-6958-4360-a164-697dfb549604","keywords":null,"link":"/itthon/20210516_Jogerosen_pert_nyert_a_DK_az_Allami_Szamvevoszek_ellen","timestamp":"2021. május. 16. 12:10","title":"Jogerősen pert nyert a DK az Állami Számvevőszék ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59588c0c-356d-4f52-9c39-69f1f9e5a418","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A doppingteszt azután lett pozitív, hogy Sidi Péter illetéktelenül behatolt Péni István hotelszobájába.","shortLead":"A doppingteszt azután lett pozitív, hogy Sidi Péter illetéktelenül behatolt Péni István hotelszobájába.","id":"20210516_Megallapitottak_a_szabotazst_a_pozitiv_doppingteszt_ellenere_mehet_az_Ebre_Peni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59588c0c-356d-4f52-9c39-69f1f9e5a418&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ead5af2c-d0b3-4cca-a46b-efc5f38a8df4","keywords":null,"link":"/sport/20210516_Megallapitottak_a_szabotazst_a_pozitiv_doppingteszt_ellenere_mehet_az_Ebre_Peni","timestamp":"2021. május. 16. 14:51","title":"Megállapították a szabotázst, a pozitív doppingteszt ellenére mehet az Eb-re Péni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f2e9491-68ea-449a-a261-455789cb90fe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magyar piacra is elhozza Bespoke-szériás hűtőszekrényeit a Samsung. A gyártó bemutatóján a mutatós berendezések okosságára is felhívta a figyelmet.","shortLead":"A magyar piacra is elhozza Bespoke-szériás hűtőszekrényeit a Samsung. A gyártó bemutatóján a mutatós berendezések...","id":"20210515_samsung_bespoke_hutoszekreny_cserelheto_panelek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f2e9491-68ea-449a-a261-455789cb90fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ab011cc-cd9d-4e54-b941-47f0c6e0929c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210515_samsung_bespoke_hutoszekreny_cserelheto_panelek","timestamp":"2021. május. 15. 10:03","title":"Igen mutatós hűtőket hoz be a hazai piacra a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08a30176-48b2-4da1-b343-cb3d23955e47","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A szajgákat a súlyosan veszélyeztetett fajok közé sorolják.","shortLead":"A szajgákat a súlyosan veszélyeztetett fajok közé sorolják.","id":"20210514_szajga_villamcsapas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=08a30176-48b2-4da1-b343-cb3d23955e47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"158b746c-2a97-4c73-8228-5d72babac47c","keywords":null,"link":"/elet/20210514_szajga_villamcsapas","timestamp":"2021. május. 14. 21:43","title":"Több száz állat pusztult el villámcsapások után Kazahsztánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91a30a3e-ee9f-4807-ad8c-442945d227da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombaton még több órára kisüt a nap, de nem zavartalanul, ugyanis a sok gomolyfelhőből főként a Dunántúlon, az Alföld nyugati részén és az Északi-középhegység térségében záporok, zivatarok alakulnak ki. ","shortLead":"Szombaton még több órára kisüt a nap, de nem zavartalanul, ugyanis a sok gomolyfelhőből főként a Dunántúlon, az Alföld...","id":"20210515_Vasarnap_delelott_csapadekos_ido_lehet_de_lesznek_helyek_ahol_majd_kisut_a_nap_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91a30a3e-ee9f-4807-ad8c-442945d227da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f927aa84-48c2-45c4-93a3-3280abd81f3b","keywords":null,"link":"/itthon/20210515_Vasarnap_delelott_csapadekos_ido_lehet_de_lesznek_helyek_ahol_majd_kisut_a_nap_is","timestamp":"2021. május. 15. 15:40","title":"Vasárnap délelőtt csapadékos idő lehet, de lesznek helyek, ahol majd kisüt a nap is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]