[{"available":true,"c_guid":"b3693949-e866-4e47-bdd4-b32195ef72c6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A mintegy 40 millió eurós összeg nagy részét – előlegként – már tavaly elküldték.","shortLead":"A mintegy 40 millió eurós összeg nagy részét – előlegként – már tavaly elküldték.","id":"20210519_europai_parlament_tamogatas_jarvanykezeles_magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b3693949-e866-4e47-bdd4-b32195ef72c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02e14a35-3e1c-4aad-942b-5b0ebfbd1a4e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210519_europai_parlament_tamogatas_jarvanykezeles_magyarorszag","timestamp":"2021. május. 19. 05:46","title":"Az EP közel 14 milliárd forintnyi támogatást szavazott meg Magyarországnak járványkezelésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd89c164-7707-4923-a0ec-de9bd53f5e06","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) újabb nyelvvizsga-amnesztiát javasol.","shortLead":"A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) újabb nyelvvizsga-amnesztiát javasol.","id":"20210519_diploma_nyelvvizsga","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd89c164-7707-4923-a0ec-de9bd53f5e06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86d1026b-d365-484d-ad70-20db95963b46","keywords":null,"link":"/elet/20210519_diploma_nyelvvizsga","timestamp":"2021. május. 19. 06:18","title":"Akár 25 ezer diploma is bennragadhat az egyetemeken, ha nem jön újabb könnyítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b231307c-9cca-4fd0-a49d-ef75df5241bd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A különkiadás az HBO Maxon debütál május végén.","shortLead":"A különkiadás az HBO Maxon debütál május végén.","id":"20210518_jobaratok_2021_hbo_go","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b231307c-9cca-4fd0-a49d-ef75df5241bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bd9052f-a1e3-4301-8ebc-c42b57e85b14","keywords":null,"link":"/kultura/20210518_jobaratok_2021_hbo_go","timestamp":"2021. május. 18. 13:34","title":"Az HBO GO előfizetői egyelőre nem láthatják az új Jóbarátokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aa4ab36-2c01-4759-929e-f92f8f2ebc10","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az éves beszámoló elmaradásáért büntetett a jegybank.","shortLead":"Az éves beszámoló elmaradásáért büntetett a jegybank.","id":"20210518_mnb_ott_one_birsag_lelegeztetogep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6aa4ab36-2c01-4759-929e-f92f8f2ebc10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84bbfcba-1abd-4a15-89a5-0a2918a7ebe8","keywords":null,"link":"/kkv/20210518_mnb_ott_one_birsag_lelegeztetogep","timestamp":"2021. május. 18. 13:08","title":"Megbírságolta az MNB a lélegeztetőgép-vásárlás egyik szereplőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98236d38-de03-44a6-bafe-57b790afe185","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tízezrekbe kerülhet, ha egy autó vásárlása után megcsúszunk a határidőkkel.","shortLead":"Tízezrekbe kerülhet, ha egy autó vásárlása után megcsúszunk a határidőkkel.","id":"20210520_Erdemes_figyelni_most_az_autoatirasnal_a_lelassult_rendszer_miatt_komoly_birsagba_lehet_futni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98236d38-de03-44a6-bafe-57b790afe185&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebb93c85-106b-4cd1-93ab-711a28578da6","keywords":null,"link":"/cegauto/20210520_Erdemes_figyelni_most_az_autoatirasnal_a_lelassult_rendszer_miatt_komoly_birsagba_lehet_futni","timestamp":"2021. május. 20. 10:25","title":"Érdemes figyelni most az autóátírásnál, a lelassult rendszer miatt komoly bírságba lehet futni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1daa6fa9-4598-44d6-acbb-7500eae216ce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az online kitölthető kérdőívben a Fővárosi Önkormányzat arra kíváncsi, hogyan közlekednek most a környékbeliek, és miként tudna ezen változtatni az Észak-Budát és Észak-Pestet összekötő új Duna-híd.","shortLead":"Az online kitölthető kérdőívben a Fővárosi Önkormányzat arra kíváncsi, hogyan közlekednek most a környékbeliek, és...","id":"20210518_Lakossagi_egyeztetes_indul_az_Aquincumi_hid_megepiteserol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1daa6fa9-4598-44d6-acbb-7500eae216ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b6efe45-5e58-45de-be29-1234dbd23202","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210518_Lakossagi_egyeztetes_indul_az_Aquincumi_hid_megepiteserol","timestamp":"2021. május. 18. 13:40","title":"Itt a lehetőség, ha elmondaná a véleményét a készülő Aquincumi hídról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f7f90ca-5dea-415a-9fe3-06059614dd44","c_author":"Bihari Ádám - Csányi Nikolett","category":"vilag","description":"Sobhi Soboh hat éve él Magyarországon, azóta nem látta gázai rokonait. Több családtagját pedig már nem is fogja, mert a múlt héten meghaltak egy légicsapásban. A hvg.hu-nak adott interjújában többek közt arról is beszélt, nem érdekli, hogy két államban, vagy egy államban élnek majd az izraeliek és a palesztinok, csak nyugalmat szeretne. Azt sem akarja, hogy a családjában ismétlődjön, amin ő keresztülment, ezért nem akar visszatérni Gázába. ","shortLead":"Sobhi Soboh hat éve él Magyarországon, azóta nem látta gázai rokonait. Több családtagját pedig már nem is fogja, mert...","id":"20210519_gaza_magyarorszag_sobhi_soboh_interju","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f7f90ca-5dea-415a-9fe3-06059614dd44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4999009-33dd-4ee1-891d-53e724d5fb9a","keywords":null,"link":"/vilag/20210519_gaza_magyarorszag_sobhi_soboh_interju","timestamp":"2021. május. 19. 14:00","title":"\"Nem akarok visszamenni Gázába, itt akarok élni Magyarországon\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5426e9c-9fad-40af-93e5-29ce0953c8b0","c_author":"Szűcs Ágnes (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Az EP-képviselők figyelmeztetnek: nem szavazzák meg a Törökország által áhított vámunióreformot, ha az ország nem tartja tiszteletben a jogállamiságot és emberi jogokat.","shortLead":"Az EP-képviselők figyelmeztetnek: nem szavazzák meg a Törökország által áhított vámunióreformot, ha az ország nem...","id":"20210519_ep_torok_jelentes_vamunio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5426e9c-9fad-40af-93e5-29ce0953c8b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"335aa62b-9102-48b4-84a6-a80f03deb1e2","keywords":null,"link":"/eurologus/20210519_ep_torok_jelentes_vamunio","timestamp":"2021. május. 19. 13:03","title":"Az EP történetének legkeményebb hangvételű Törökország-jelentéséről szavaz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]