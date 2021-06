Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ae43edbc-b92c-48d8-894d-aa8225dc31c1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen egy modern amerikai luxustank. ","shortLead":"Ilyen egy modern amerikai luxustank. ","id":"20210607_Cadillac_Escalade_Inkas_pancelozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae43edbc-b92c-48d8-894d-aa8225dc31c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc282c22-23cd-4b14-8507-3634f65d4864","keywords":null,"link":"/cegauto/20210607_Cadillac_Escalade_Inkas_pancelozott","timestamp":"2021. június. 07. 11:15","title":"Harckocsinak tűnik a páncélozott Cadillac Escalade","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"227853ca-78fb-4e23-91c7-de004e9b023f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A német juhászkutya teljesen meg fog süketülni a bántalmazások miatt, a boxer-keveréknek pedig annyira tönkrement a mája, hogy egész életében kezelésre lesz szüksége.

","shortLead":"A német juhászkutya teljesen meg fog süketülni a bántalmazások miatt, a boxer-keveréknek pedig annyira tönkrement...","id":"20210607_maradando_karosodas_kutya_allatkinzas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=227853ca-78fb-4e23-91c7-de004e9b023f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92eccd34-5167-4d07-88ef-613bf47a33ad","keywords":null,"link":"/itthon/20210607_maradando_karosodas_kutya_allatkinzas","timestamp":"2021. június. 07. 10:45","title":"Egy életre megnyomorított két kutyát egy állatkínzó Győrnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"091f98df-45a5-43f6-937f-5dcd9e08727c","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A budapesti Eötvös utcában fajult el egy autó-adásvétel, mind az öt résztvevőt előállították.","shortLead":"A budapesti Eötvös utcában fajult el egy autó-adásvétel, mind az öt résztvevőt előállították.","id":"20210607_autoeladas_gazpisztoly_loves_VI_kerulet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=091f98df-45a5-43f6-937f-5dcd9e08727c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecc26bdf-0cce-418b-bf8b-102b3bd30acd","keywords":null,"link":"/cegauto/20210607_autoeladas_gazpisztoly_loves_VI_kerulet","timestamp":"2021. június. 07. 13:24","title":"Autóeladásból lett gázpisztolyos lövöldözés a VI. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56041520-3910-48f1-8d60-1e983f14d819","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Egy szempontból egész biztosan kiemelkedik Budapest a foci-Eb 11 helyszíne közül: amióta 2014-ben az UEFA kiosztotta a rendezési jogot, egy helyen sem költöttek annyit a stadionra, mint nálunk. A korábbi kiadásokat is beleszámítva Eb legdrágább stadionja így sem a mienk, de szinte lehetetlen versenyezni, ha a Wembley és az azeri nemzeti stadion is a mezőnyben van. Mások sem úszták meg könnyen, Bukarestben például négy stadion átépítését ígérték, és ebből kettő áll valahogy, a spanyolok az után cseréltek helyszínt, hogy a bilbaói pályára ráköltöttek még néhány millió euró közpénzt a félretervezés miatt, de más helyszíneken is komoly anyagi bukások állnak a stadionok mögött. Van azonban néhány olyan rendező város is, ahol úgy tűnik, még pénzügyileg is sikeresek lehetnek. Az egyetlen rendező pedig, ahol valaki belebukott a stadionépítés körüli korrupcióba, München. Bemutatjuk az Eb 11 helyszínét.","shortLead":"Egy szempontból egész biztosan kiemelkedik Budapest a foci-Eb 11 helyszíne közül: amióta 2014-ben az UEFA kiosztotta...","id":"20210607_Eb_stadion_foci_sport","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56041520-3910-48f1-8d60-1e983f14d819&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5af54249-6c95-4e38-af78-de8010b70ef8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210607_Eb_stadion_foci_sport","timestamp":"2021. június. 07. 06:30","title":"A félretervezéstől a korrupcióig – épülhet stadion az Eb-re drágábban, mint a mienk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"923ef7a5-d393-46f2-8f45-f02c7197bc3c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A messze 500 lóerő feletti olasz szupersportkocsi eddig kevés kilométert hagyott maga mögött.","shortLead":"A messze 500 lóerő feletti olasz szupersportkocsi eddig kevés kilométert hagyott maga mögött.","id":"20210606_alig_hasznalt_lamborghini_diablo_vt_60at_kinalnak_eladasra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=923ef7a5-d393-46f2-8f45-f02c7197bc3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec08166d-bd41-4fad-8e91-41f79a53f432","keywords":null,"link":"/cegauto/20210606_alig_hasznalt_lamborghini_diablo_vt_60at_kinalnak_eladasra","timestamp":"2021. június. 06. 06:41","title":"Alig használt Lamborghini Diablo VT 6.0-át kínálnak eladásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff43d431-cb44-4356-bc68-f007e053376c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sem gazdasági, sem vezetői tapasztalata nincsen az ország legfiatalabb színházigazgatójának, akinek pályázatot sem kellett írnia, mielőtt Vidnyánszkyék kinevezték a Karinthy Színház élére.","shortLead":"Sem gazdasági, sem vezetői tapasztalata nincsen az ország legfiatalabb színházigazgatójának, akinek pályázatot sem...","id":"20210607_berettyan_nandor_interju_karinthy_szinhaz_uj_igazgatoja_vidnyanszky_attila_kinevezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff43d431-cb44-4356-bc68-f007e053376c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0071b84-96bb-4f2a-8b88-05cc1c9d9e12","keywords":null,"link":"/kultura/20210607_berettyan_nandor_interju_karinthy_szinhaz_uj_igazgatoja_vidnyanszky_attila_kinevezes","timestamp":"2021. június. 07. 19:04","title":"A Karinthy Színház új igazgatója, Vidnyánszky 28 éves tanítványa egy előadást sem látott a Karinthyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d584364-83fe-462d-bea6-f3d0bc386ea5","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"A Red Bull mexikói versenyzője , Sergio Pérez nyerte meg a vasárnapi Forma-1-es Azeri Nagydíjat. Az összetettben vezető csapattársa, Max Verstappen durrdefekt miatt esett ki, ahogy Lance Stroll is. ","shortLead":"A Red Bull mexikói versenyzője , Sergio Pérez nyerte meg a vasárnapi Forma-1-es Azeri Nagydíjat. Az összetettben vezető...","id":"20210606_Baku_Forma1_autoverseny_Max_Verstappen_durrdefekt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d584364-83fe-462d-bea6-f3d0bc386ea5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93e1a49a-a93e-43df-b181-6831e43396d9","keywords":null,"link":"/sport/20210606_Baku_Forma1_autoverseny_Max_Verstappen_durrdefekt","timestamp":"2021. június. 06. 16:40","title":"Azeri Nagydíj: Pérez győzött, Verstappen defektet kapott a célegyenesben (videóval)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"147a16b3-291d-4c00-9912-ce9b9037ac76","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Hétfőn reggel 345,80 forinton állt az euró jegyzése.","shortLead":"Hétfőn reggel 345,80 forinton állt az euró jegyzése.","id":"20210607_Egy_helyben_toporgott_a_forint_a_hetvegen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=147a16b3-291d-4c00-9912-ce9b9037ac76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e364074-fecb-4226-b484-7088eadf5c67","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210607_Egy_helyben_toporgott_a_forint_a_hetvegen","timestamp":"2021. június. 07. 08:50","title":"Egy helyben toporgott a forint a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]