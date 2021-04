Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Magnus Fusion 212-esben csak a pilóta ült, aki nem élte túl a zuhanást.\r

","shortLead":"A Magnus Fusion 212-esben csak a pilóta ült, aki nem élte túl a zuhanást.\r

","id":"20210406_lezuhant_magyar_gyartmanyu_repulo_colorado","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d883108-0880-40ea-b65f-0777ab6d0c47","keywords":null,"link":"/vilag/20210406_lezuhant_magyar_gyartmanyu_repulo_colorado","timestamp":"2021. április. 06. 07:52","title":"Magyar gyártmányú repülőgép zuhant le Coloradóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"693cc62d-5c66-4eca-bb80-d322b8177b9e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Spirit FM szolgáltatója korábban megpályázta a frekvenciát, de kizárták a folyamatból.","shortLead":"A Spirit FM szolgáltatója korábban megpályázta a frekvenciát, de kizárták a folyamatból.","id":"20210406_nmhh_mediatanacs_spirit_fm_klubradio_frekvencia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=693cc62d-5c66-4eca-bb80-d322b8177b9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4eebc18-1f34-4af1-927d-07f6e57952b1","keywords":null,"link":"/itthon/20210406_nmhh_mediatanacs_spirit_fm_klubradio_frekvencia","timestamp":"2021. április. 06. 15:24","title":"Október végéig a Spirit FM szólhat a Klubrádió frekvenciáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c405a372-bcf4-40f5-9137-7268f4a22e35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Húsvétkor alig teszteltek, és viszonylag kevés áldozatot jelentettek, de az oltásokkal az ünnep alatt is jól haladtak.","shortLead":"Húsvétkor alig teszteltek, és viszonylag kevés áldozatot jelentettek, de az oltásokkal az ünnep alatt is jól haladtak.","id":"20210406_koronavirus_covid_szamok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c405a372-bcf4-40f5-9137-7268f4a22e35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7251c8c9-7614-41d4-9f56-35a3125eba1e","keywords":null,"link":"/itthon/20210406_koronavirus_covid_szamok","timestamp":"2021. április. 06. 08:56","title":"170 újabb áldozata van a koronavírusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cc80e38-10ec-4558-9865-14577bc63640","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A védettséggel rendelkező lakosság indítja újra a gazdaságot – írja keddi közleményében az MKIK.","shortLead":"A védettséggel rendelkező lakosság indítja újra a gazdaságot – írja keddi közleményében az MKIK.","id":"20210406_iparkamara_mkik_oltas_vedettseg_vedettek_gazdasag_turizmus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0cc80e38-10ec-4558-9865-14577bc63640&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbe296fc-445d-48a8-aa71-03be113f5007","keywords":null,"link":"/kkv/20210406_iparkamara_mkik_oltas_vedettseg_vedettek_gazdasag_turizmus","timestamp":"2021. április. 06. 14:16","title":"Az iparkamara azt javasolja, hogy a beoltottak korlátozások nélkül élhessék az életüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aec84fb-0002-4f33-b740-d59b7dde38b6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az iX legerősebb sportváltozata azok számára lehet jó választás, akik keveslik az alapmodell 500 lóerős teljesítményét.","shortLead":"Az iX legerősebb sportváltozata azok számára lehet jó választás, akik keveslik az alapmodell 500 lóerős teljesítményét.","id":"20210406_mes_sportmodell_johet_a_bmw_ix_uj_elektromos_divatterepjarojabol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8aec84fb-0002-4f33-b740-d59b7dde38b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"841e6751-3db2-4650-b0c1-cbadeeca16db","keywords":null,"link":"/cegauto/20210406_mes_sportmodell_johet_a_bmw_ix_uj_elektromos_divatterepjarojabol","timestamp":"2021. április. 06. 11:21","title":"M-es sportmodell jöhet a BMW új elektromos divatterepjárójából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bbc1920-11fb-4699-9f56-d55cdcc40e8e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két törzsőrmester ért elsőként a helyszínre.","shortLead":"A két törzsőrmester ért elsőként a helyszínre.","id":"20210406_rendorok_eletmentes_szent_margit_korhaz_tuz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9bbc1920-11fb-4699-9f56-d55cdcc40e8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1b52616-0203-4aeb-8c8f-d0d850e175c7","keywords":null,"link":"/itthon/20210406_rendorok_eletmentes_szent_margit_korhaz_tuz","timestamp":"2021. április. 06. 09:33","title":"Rendőrök mentettek ki egy beteget a Szent Margit Kórház lángoló kórterméből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40430783-d1ec-4864-84c1-9607e12a43ad","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egyre inkább eltűnőben van az a fajta stigma, ami a használt termékeket övezi. Ezzel együtt pedig egyre nagyobb a használt termékek, ezen belül is a bútorok piaca, aminek vélhetően a világjárvány is ad egy lökést. ","shortLead":"Egyre inkább eltűnőben van az a fajta stigma, ami a használt termékeket övezi. Ezzel együtt pedig egyre nagyobb...","id":"20210405_hasznalt_butor_koronavirusjarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40430783-d1ec-4864-84c1-9607e12a43ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20184cc1-6d42-413f-8e11-5e817ab638d1","keywords":null,"link":"/zhvg/20210405_hasznalt_butor_koronavirusjarvany","timestamp":"2021. április. 05. 11:00","title":"A használt bútorok piacának is új lökést ad majd a koronavírus-járvány?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b760bae0-30c6-4891-a592-fe8379cc0130","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erről küldött levelet az Országos Kórházi Főigazgatóság.","shortLead":"Erről küldött levelet az Országos Kórházi Főigazgatóság.","id":"20210404_Csak_a_kozmedia_fotozhat_oltopontokon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b760bae0-30c6-4891-a592-fe8379cc0130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03030f5c-046c-4365-b35f-d8c3a1fe6582","keywords":null,"link":"/itthon/20210404_Csak_a_kozmedia_fotozhat_oltopontokon","timestamp":"2021. április. 04. 18:56","title":"Csak a közmédia fotózhat oltópontokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]