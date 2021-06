Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1fd5a6fb-bad3-4f3b-a540-2a867fee9c8f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A volt amerikai elnök korábbi döntését a TikTokról – és a szintén kínai WeChatről – már több bíróság is felfüggesztette, most pedig utóda tett pontot az ügy végére.","shortLead":"A volt amerikai elnök korábbi döntését a TikTokról – és a szintén kínai WeChatről – már több bíróság is...","id":"20210609_joe_biden_donald_trump_tiktok_wechat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fd5a6fb-bad3-4f3b-a540-2a867fee9c8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"219ce038-c95c-4f9f-a540-c198c1773caa","keywords":null,"link":"/tudomany/20210609_joe_biden_donald_trump_tiktok_wechat","timestamp":"2021. június. 09. 16:51","title":"Visszavonja Trump rendeletét Biden: mégsem tiltják ki a TikTokot az Egyesült Államokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07ca3bc3-acc7-47a1-82b0-abec4c426793","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"sport","description":"Az utolsó felkészülési meccsét játszotta a magyar válogatott az Európa-bajnokság előtt. Mezőnyfölényt és stabilan záró magyar védelmet láthattunk, de elöl harmatos volt a teljesítmény.","shortLead":"Az utolsó felkészülési meccsét játszotta a magyar válogatott az Európa-bajnokság előtt. Mezőnyfölényt és stabilan záró...","id":"20210608_Magyarorszag_Irorszag_Elo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07ca3bc3-acc7-47a1-82b0-abec4c426793&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65f5cee7-5bb5-4b47-be2f-f160796b5ef5","keywords":null,"link":"/sport/20210608_Magyarorszag_Irorszag_Elo","timestamp":"2021. június. 08. 19:59","title":"Magyarország-Írország 0-0","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"632d4eab-a3d3-46af-986d-52afcf944d6d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A \"szoftver, audió és videó\", valamint az \"e-kereskedelem\" kategóriák iránt nőtt, míg az \"internetes kommunikációs média\" és a \"számítógépes játékok\" kategóriák iránt enyhén csökkent a gyerekek érdeklődése az elmúlt egy évben – derül ki a Kaspersky jelentéséből. A legnépszerűbb alkalmazások listáját a TikTok, a YouTube és a WhatsApp vezeti. Időközben a TikTok csaknem kétszer akkora népszerűségre tett szert, mint az Instagram.","shortLead":"A \"szoftver, audió és videó\", valamint az \"e-kereskedelem\" kategóriák iránt nőtt, míg az \"internetes kommunikációs...","id":"20210609_gyerekek_keresesi_szokasai_alkalmazasok_jatekok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=632d4eab-a3d3-46af-986d-52afcf944d6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d62b6405-b833-478c-8abb-149b3d47eaf5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210609_gyerekek_keresesi_szokasai_alkalmazasok_jatekok","timestamp":"2021. június. 09. 11:03","title":"Mire keresnek a gyerekek az interneten?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8bdd435-c7a6-4a7c-b0e8-930da946fb16","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Napszemüvegbe épített kamerával vette fel az embereket az 57 éves férfi, és még egy merevlemezt is elrejtett a napszemüvege szárában.","shortLead":"Napszemüvegbe épített kamerával vette fel az embereket az 57 éves férfi, és még egy merevlemezt is elrejtett...","id":"20210608_Napszemuveg_kamera_balaton_nudista_strand","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8bdd435-c7a6-4a7c-b0e8-930da946fb16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3817c5f9-8564-41c8-a96f-95d126d61d50","keywords":null,"link":"/elet/20210608_Napszemuveg_kamera_balaton_nudista_strand","timestamp":"2021. június. 08. 09:54","title":"Egy balatoni nudistastrandon filmezett nagyon trükkösen egy férfi ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd57ccb5-36c8-4e9a-adb0-a70e5c9cfc8b","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210608_Marabu_Feknyuz_Nincs_kedve_a_papanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd57ccb5-36c8-4e9a-adb0-a70e5c9cfc8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be154267-59bc-417e-a163-944d6272c4f6","keywords":null,"link":"/itthon/20210608_Marabu_Feknyuz_Nincs_kedve_a_papanak","timestamp":"2021. június. 08. 15:45","title":"Marabu Féknyúz: Nincs kedve a pápának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e64e4d5d-78e6-46b4-9570-6e67af0f3540","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Competition sportmodell motorjában találtak még 125 lóerőnyi, eddig szunnyadó teljesítményt.","shortLead":"A Competition sportmodell motorjában találtak még 125 lóerőnyi, eddig szunnyadó teljesítményt.","id":"20210608_635_loeros_lett_az_uj_bmw_m3_competition_tuning_manhart","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e64e4d5d-78e6-46b4-9570-6e67af0f3540&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88ca5450-ddfc-48e0-84b3-5587f698c075","keywords":null,"link":"/cegauto/20210608_635_loeros_lett_az_uj_bmw_m3_competition_tuning_manhart","timestamp":"2021. június. 08. 11:21","title":"635 lóerős lett az új BMW M3 Competition","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2a2a0b7-8e04-412e-9bcc-b4b88ec8ebe7","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Közel két hónapig a gyalogosoké és a bicikliseké lesz a Lánchíd és az Országház között lezárt szakasz.","shortLead":"Közel két hónapig a gyalogosoké és a bicikliseké lesz a Lánchíd és az Országház között lezárt szakasz.","id":"20210609_Ivokutak_napozoagyak_pesti_also_rakpart_pihenopark","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2a2a0b7-8e04-412e-9bcc-b4b88ec8ebe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37f7a54e-fc1d-4c12-9f4f-ce63300b1fb6","keywords":null,"link":"/elet/20210609_Ivokutak_napozoagyak_pesti_also_rakpart_pihenopark","timestamp":"2021. június. 09. 15:47","title":"Ivókutakkal és napozóágyakkal lesz tele a pesti alsó rakpart nyáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1be0f6b-6ebb-4c93-84d7-bc3f302f436a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az állami kukaholding által megbízott cég nem tud minden zöldhulladékot elvinni Budaörsről, a helyi hulladékkezelő vállalat pedig képes volna rá, de a jogszabályok miatt nem teheti.","shortLead":"Az állami kukaholding által megbízott cég nem tud minden zöldhulladékot elvinni Budaörsről, a helyi hulladékkezelő...","id":"20210608_budaors_zoldhulladek_kuka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1be0f6b-6ebb-4c93-84d7-bc3f302f436a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94457990-f944-480d-b7fa-68810f0a8d99","keywords":null,"link":"/zhvg/20210608_budaors_zoldhulladek_kuka","timestamp":"2021. június. 08. 19:50","title":"A központosítás mellékhatásaként hetek óta rohad az utcán a budaörsi zöldhulladék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]