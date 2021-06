Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"eb293eb2-aafa-46c6-aeb3-8495ae31b598","c_author":"Balla Györgyi, Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Az állam az egyházakra testálja az egykori devizahitelesek egy csoportjának lakásügyét, miközben legszívesebben elherdálná azokat az ingatlanokat, amelyek a társadalom széles rétegeinek segítenek.","shortLead":"Az állam az egyházakra testálja az egykori devizahitelesek egy csoportjának lakásügyét, miközben legszívesebben...","id":"202123__berlakasterv__egyhazi_alap__lakhatasi_krizis__haritasi_technika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb293eb2-aafa-46c6-aeb3-8495ae31b598&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fdfcd26-59ad-4714-8fa1-901d1cf1cf42","keywords":null,"link":"/360/202123__berlakasterv__egyhazi_alap__lakhatasi_krizis__haritasi_technika","timestamp":"2021. június. 16. 11:00","title":"Az önkormányzatok egérutat nyertek, de a lakhatási válság marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"334482b1-2c47-44fa-afab-51688987b493","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és van nyár a labdarúgó-Eb-n túl is. Mi minden napra keresünk és ajánlunk valamit, amivel ki lehet tölteni a focival párhuzamos világot. Például színezéssel.","shortLead":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és...","id":"20210616_Foci_helyett_Szinesceruzak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=334482b1-2c47-44fa-afab-51688987b493&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86567b47-d749-463e-9a45-b2e88ed38151","keywords":null,"link":"/elet/20210616_Foci_helyett_Szinesceruzak","timestamp":"2021. június. 16. 09:30","title":"Foci helyett: Színes ceruzák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"639447bf-49dc-4ac6-b3f3-a6fb959a10dd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sötét képernyőt nézhettek a Sat-Trakt előfizetői kedden délután a magyar-portugál meccs helyett, pedig a topolyai akadémiát magyar pénzből felépítő kábelhálózat-tulajdonos pár órával a kezdés előtt még mást ígért.","shortLead":"Sötét képernyőt nézhettek a Sat-Trakt előfizetői kedden délután a magyar-portugál meccs helyett, pedig a topolyai...","id":"20210616_Orban_Viktor_vajdasagi_baratjanak_esete_a_magyarportugal_meccs_kozvetitesevel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=639447bf-49dc-4ac6-b3f3-a6fb959a10dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20d6409b-ec41-45c6-a911-efcce87e81c0","keywords":null,"link":"/kkv/20210616_Orban_Viktor_vajdasagi_baratjanak_esete_a_magyarportugal_meccs_kozvetitesevel","timestamp":"2021. június. 16. 10:14","title":"Hiába az ígéret, sokan nem láthatták a Vajdaságban a magyar–portugál meccset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2033589e-4546-4d7d-bc2f-878fc9c468bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Beszállt a Fidesz és a kormánysajtó a főpolgármester elleni dugókampányba egy szinte ismeretlen civil szervezet, a Pesti Fiatalokért Egyesület. Ha igaz, amit az egyesület magáról mond, akkor éppen azzal kellene egyetértenie, amit Karácsony mondott. ","shortLead":"Beszállt a Fidesz és a kormánysajtó a főpolgármester elleni dugókampányba egy szinte ismeretlen civil szervezet...","id":"20210617_Karacsony_dugo_fovaros_egyesulet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2033589e-4546-4d7d-bc2f-878fc9c468bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a540f19-b72f-4ecd-9125-283f1fdb54e7","keywords":null,"link":"/itthon/20210617_Karacsony_dugo_fovaros_egyesulet","timestamp":"2021. június. 17. 12:22","title":"Furcsa szervezet szállt be a Karácsony elleni dugókampányba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62525922-f6a1-4497-a953-21fac1b684ef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Átvonultak a szurkolók a Puskás Arénába a Hősök teréről az este hat órakor kezdődő magyar–portugál meccsre.","shortLead":"Átvonultak a szurkolók a Puskás Arénába a Hősök teréről az este hat órakor kezdődő magyar–portugál meccsre.","id":"20210615_vonulas_puskas_arena","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62525922-f6a1-4497-a953-21fac1b684ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aa01349-bcdc-4844-aa08-5859a2c848a0","keywords":null,"link":"/itthon/20210615_vonulas_puskas_arena","timestamp":"2021. június. 15. 15:25","title":"Így vonultak a szurkolók a Puskás Arénához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a70bcd1f-f2cc-47e3-9112-568b406adeac","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egyszülős és a szegény családok gyerekei jártak a legrosszabbul.","shortLead":"Az egyszülős és a szegény családok gyerekei jártak a legrosszabbul.","id":"20210615_unicef_publicus_gyerekek_mentalis_egeszsege_koronavirus_felmeres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a70bcd1f-f2cc-47e3-9112-568b406adeac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bf31d63-991e-4a32-9159-d6ef8fb2f804","keywords":null,"link":"/elet/20210615_unicef_publicus_gyerekek_mentalis_egeszsege_koronavirus_felmeres","timestamp":"2021. június. 15. 21:10","title":"Durván megviselte a járványhelyzet a gyereket, mondja minden második magyar szülő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5df6109-6ff7-4947-add4-ab293850fb58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A CÖF-CÖKA elnöke azt is mondta, hogy a honvédők akaratára megalakítják a Civil Igazságtételi Bizottságot.","shortLead":"A CÖF-CÖKA elnöke azt is mondta, hogy a honvédők akaratára megalakítják a Civil Igazságtételi Bizottságot.","id":"20210616_csizmadia_laszlo_cof_coka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5df6109-6ff7-4947-add4-ab293850fb58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe4c9346-2db8-4a5b-8c11-9c9661f5e400","keywords":null,"link":"/itthon/20210616_csizmadia_laszlo_cof_coka","timestamp":"2021. június. 16. 10:11","title":"Csizmadia László szerint itt az ideje, hogy a „balliberális országfosztás” nyomába eredjenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"380c7afb-27f1-4573-bbb7-7ad9ac1205c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jogi segítséget ajánlanak azoknak, akik engedetlenséggel tiltakoznak a „hazug és igazságtalan” törvény ellen.","shortLead":"Jogi segítséget ajánlanak azoknak, akik engedetlenséggel tiltakoznak a „hazug és igazságtalan” törvény ellen.","id":"20210615_tasz_homofobtorveny_polgari_engedetlenseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=380c7afb-27f1-4573-bbb7-7ad9ac1205c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"093471bc-950c-4335-a334-a22f1e0ac904","keywords":null,"link":"/elet/20210615_tasz_homofobtorveny_polgari_engedetlenseg","timestamp":"2021. június. 15. 17:08","title":"A TASZ a homofóbtörvényről: megérett a helyzet a polgári engedetlenségre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]