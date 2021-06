Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5cfda095-bca1-4afd-8d5e-7bf3378286c0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jó ötletnek tűnt, hogy az Apple egy olyan telefont is készít, amelyik a specifikációit tekintve a topon van, viszont kisméretű, így könnyen kezelhető. A felhasználók azonban nem voltak elragadtatva.","shortLead":"Jó ötletnek tűnt, hogy az Apple egy olyan telefont is készít, amelyik a specifikációit tekintve a topon van, viszont...","id":"20210627_apple_iphone12_mini_eletciklus_vege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5cfda095-bca1-4afd-8d5e-7bf3378286c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b073ee27-423d-4ead-b98a-77a0a555a975","keywords":null,"link":"/tudomany/20210627_apple_iphone12_mini_eletciklus_vege","timestamp":"2021. június. 27. 15:03","title":"Úgy hírlik, most már tényleg vége az iPhone 12 mininek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c97bc9a-48f5-46f7-83c9-b6c652400758","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hosszú idő után először újra kamatot emelt az MNB; Matolcsy György látványosan szembement a kormány gazdaságpolitikájával; hamarosan elkészülhet az Orbán család hatvanpusztai majorsága. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Hosszú idő után először újra kamatot emelt az MNB; Matolcsy György látványosan szembement a kormány...","id":"20210627_Es_akkor_Matolcsy_mnb_eu_orban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c97bc9a-48f5-46f7-83c9-b6c652400758&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"375b67c2-3f2a-4c1f-b3e4-d925f46d8452","keywords":null,"link":"/kkv/20210627_Es_akkor_Matolcsy_mnb_eu_orban","timestamp":"2021. június. 27. 07:00","title":"És akkor Matolcsy Györgynek fontosabb lett a hitelesség, mint a kormányhűség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f738c13-d3d4-47df-9615-ca53fc333564","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Heti várható főnyeremény 540 millió forint volt az ötös lottón. ","shortLead":"Heti várható főnyeremény 540 millió forint volt az ötös lottón. ","id":"20210626_Az_otos_lotto_nyeroszamai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f738c13-d3d4-47df-9615-ca53fc333564&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99ed68d0-11b2-4ccc-b12d-c7e767bba47f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210626_Az_otos_lotto_nyeroszamai","timestamp":"2021. június. 26. 19:52","title":"Kihúzták a lottószámokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bb487a2-7933-46b6-984a-63c70263a057","c_author":"Szabó Márta","category":"360","description":"Óriási felzúdulást keltett Olaszországban, hogy büntetése lejártával, 25 év után szabadlábra került az a maffiózó, aki 1992-ben megölte Giovanni Falcone vizsgálóbírót. Az ezt lehetővé tevő törvény azonban kulcsfontosságú a szervezett bűnözés elleni küzdelemben.","shortLead":"Óriási felzúdulást keltett Olaszországban, hogy büntetése lejártával, 25 év után szabadlábra került az a maffiózó, aki...","id":"202125__maffiozo_szabadlabon__falcone_gyilkosa__sorsdonto_perek__a_torveny_neveben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2bb487a2-7933-46b6-984a-63c70263a057&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca78c611-5596-4c2b-8ffc-50bec8d29b69","keywords":null,"link":"/360/202125__maffiozo_szabadlabon__falcone_gyilkosa__sorsdonto_perek__a_torveny_neveben","timestamp":"2021. június. 27. 16:00","title":"Sokkolta az olaszokat, hogy kiszabadult az egyik legelvetemültebb maffiózó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af391456-76c3-46b9-ae4d-8f153e16d86c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ezúttal Francisnak kínálja fel a Teremtő a Berlinben új életet kezdeni akaróknak szánt identitás megválasztásának lehetőségét. Alfred Döblin klasszikus regénye filmen, az afgán származású rendező, Burhan Qurbani újragondolásában.","shortLead":"Ezúttal Francisnak kínálja fel a Teremtő a Berlinben új életet kezdeni akaróknak szánt identitás megválasztásának...","id":"202125_film__sehol_egy_jotet_lelek_berlin_alexanderplatz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af391456-76c3-46b9-ae4d-8f153e16d86c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66e57e57-84f8-466e-bf29-b60305e1c807","keywords":null,"link":"/360/202125_film__sehol_egy_jotet_lelek_berlin_alexanderplatz","timestamp":"2021. június. 27. 08:45","title":"Berlin, Alexanderplatz: Öttételes megváltáspróba az új filmfeldolgozásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54202694-db19-4547-8e61-c1540f28d372","c_author":"Nagy Iván László","category":"sport","description":"Személyiségi botrány rázta meg a német és a nemzetközi futballközösséget, miután kiderült: a VFB Stuttgart 22 éves szupertehetsége, Silas Wamangituka hosszú évek óta a menedzsere árnyékában él, hamis névvel és papírokkal, kiszolgáltatva. A klub és a futballközösség a játékos mögött áll, az ügynek pedig segít feneket keríteni az az abszurd tény, hogy egy 19 éves brit YouTuber közbenjárásával az interneten kultuszhőssé nőtte ki magát valódi nevén Silas Kaptompa Mvumpa. ","shortLead":"Személyiségi botrány rázta meg a német és a nemzetközi futballközösséget, miután kiderült: a VFB Stuttgart 22 éves...","id":"20210627_Silas_Katompa_Mvumpa_Stuttgart_Wamangituka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54202694-db19-4547-8e61-c1540f28d372&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b68b2f7-e569-4556-93ac-1a5f4e18815a","keywords":null,"link":"/sport/20210627_Silas_Katompa_Mvumpa_Stuttgart_Wamangituka","timestamp":"2021. június. 27. 17:00","title":"Hamis név és lenyúlt bankszámlák: éveken át az ügynöke irányította a Stuttgart játékosának életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2889ee3-7e6e-441e-8ea2-1d740c88088f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Benkő Tibor honvédelmi minisztertől. ","shortLead":"Benkő Tibor honvédelmi minisztertől. ","id":"20210626_Pisztolyt_kapott_ajandekba_L_Simon_Laszlo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2889ee3-7e6e-441e-8ea2-1d740c88088f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1adcad23-1f4c-4be0-85c3-db3861caa7aa","keywords":null,"link":"/kultura/20210626_Pisztolyt_kapott_ajandekba_L_Simon_Laszlo","timestamp":"2021. június. 26. 16:23","title":"Pisztolyt kapott ajándékba L. Simon László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a22536c-4799-46eb-bead-6eb5c9a74c1e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok év után a Windows 11 lesz az első olyan oprendszer, amelynek beépített programjai között már nincs ott az Internet Explorer.","shortLead":"Sok év után a Windows 11 lesz az első olyan oprendszer, amelynek beépített programjai között már nincs ott az Internet...","id":"20210628_microsoft_windows_11_internet_explorer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a22536c-4799-46eb-bead-6eb5c9a74c1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1935ac1a-eb04-4690-80c8-713b462c3607","keywords":null,"link":"/tudomany/20210628_microsoft_windows_11_internet_explorer","timestamp":"2021. június. 28. 10:03","title":"Egy korszak vége: végleg kikerül a Windowsból az Internet Explorer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]