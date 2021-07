Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"72da4dcc-082b-411f-86de-06d40714c220","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Betegsége miatt visszavonult az előző frontember, Duncan Campbell.\r

\r

","shortLead":"Betegsége miatt visszavonult az előző frontember, Duncan Campbell.\r

\r

","id":"20210706_Mar_meg_is_van_ki_lesz_a_UB40_uj_enekese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72da4dcc-082b-411f-86de-06d40714c220&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"486cd400-d849-4fd4-bf4a-8c42e78a917c","keywords":null,"link":"/kultura/20210706_Mar_meg_is_van_ki_lesz_a_UB40_uj_enekese","timestamp":"2021. július. 06. 09:19","title":"Már meg is van, ki lesz a UB40 új énekese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"309d3ba0-b45a-47a6-9530-dddc4a6cbf4f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A főváros szerint 500 buszt kellene lecserélni azonnal.","shortLead":"A főváros szerint 500 buszt kellene lecserélni azonnal.","id":"20210706_busz_bkk_klma_kanikula","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=309d3ba0-b45a-47a6-9530-dddc4a6cbf4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0663fc6a-0d4b-4fa1-aa58-98fe63d0087a","keywords":null,"link":"/kkv/20210706_busz_bkk_klma_kanikula","timestamp":"2021. július. 06. 20:32","title":"Gyakran 50 fokos hőségben kell dolgozniuk a buszsofőröknek Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9a05437-ea10-4df5-86de-1a7a35676e43","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, hogy az előfizetéshez kötött rendszer előbb-utóbb az Instagramra is megérkezik.","shortLead":"Úgy tűnik, hogy az előfizetéshez kötött rendszer előbb-utóbb az Instagramra is megérkezik.","id":"20210706_instagram_elofizetes_havidij_tortenet_bejegyzes_poszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9a05437-ea10-4df5-86de-1a7a35676e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5114aa4e-822f-4edc-b7f1-91a0b98eafec","keywords":null,"link":"/tudomany/20210706_instagram_elofizetes_havidij_tortenet_bejegyzes_poszt","timestamp":"2021. július. 06. 08:03","title":"Készüljön, lesznek olyan posztok az Instagramon, amikért fizetni kell, ha látni akarja őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c33bea57-8da6-4d02-a5d7-cdbe15f43f4c","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Egy jogász, a katonai titkosszolgálat egyik embere, az ezred parancsnoka, a honvédség parancsnoka, legkésőbb június végén pedig a miniszter is tudhatott arról, hogy az ezred parancsnokhelyettesét szexuális visszaéléssel vádolja az egyik női beosztottja. Ennek ellenére csak azután kezdődött el látványosan a honvédségen belüli rendteremtés, hogy a HVG360 nyilvánosságra hozta az ügyet. A nő hónapokig küzdött azért, hogy olyan helyre kerüljön, ahol nem az alezredes a főnöke. A botrány kirobbanása után a honvédelmi miniszter azt nyilatkozta: a zaklatással vádolt alezredesen kívül azok szerepét is vizsgálni kell, akik, bár tudtak az ügyről, nem segítettek az érintett nőnek.","shortLead":"Egy jogász, a katonai titkosszolgálat egyik embere, az ezred parancsnoka, a honvédség parancsnoka, legkésőbb június...","id":"20210706_honvedseg_szexualis_zaklatas_visszaeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c33bea57-8da6-4d02-a5d7-cdbe15f43f4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfa4006b-edc1-4b91-82e8-3cc7864bb782","keywords":null,"link":"/360/20210706_honvedseg_szexualis_zaklatas_visszaeles","timestamp":"2021. július. 06. 06:30","title":"Hiába könyörgött más beosztásért az alezredest szexuális visszaéléssel vádoló nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e910b214-1409-4326-89e7-1eea12cd5ee0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Balatonhenyénél talált a túrázó két gyanús nyomot.","shortLead":"Balatonhenyénél talált a túrázó két gyanús nyomot.","id":"20210707_medvenyomok_balaton_felvidek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e910b214-1409-4326-89e7-1eea12cd5ee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ca57e66-f091-4826-9c71-3defa923a82e","keywords":null,"link":"/elet/20210707_medvenyomok_balaton_felvidek","timestamp":"2021. július. 07. 14:37","title":"Medvenyomokra bukkanhatott egy túrázó a Balaton-felvidéken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"331b79e1-21b1-4230-91df-4d855ada520e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A karrierje leginkább egy menetre hasonlít a hullámvasúton, a nagy pofonok után mindig fel tudott állni Fucsovics Márton. Korábbi sikere helyszínén, Wimbledonban olyat vitt véghez, ami hosszú évtizedek óta nem sikerült magyar teniszezőnek.","shortLead":"A karrierje leginkább egy menetre hasonlít a hullámvasúton, a nagy pofonok után mindig fel tudott állni Fucsovics...","id":"20210705_fucsovics_marton_tenisz_wimbledon_andrej_rubljov","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=331b79e1-21b1-4230-91df-4d855ada520e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"113e66c3-0d95-44c5-9b91-2c898ab0af56","keywords":null,"link":"/sport/20210705_fucsovics_marton_tenisz_wimbledon_andrej_rubljov","timestamp":"2021. július. 05. 21:00","title":"Legyőzte mumusát Fucsovics Márton, ami innen jön, már jutalomjáték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d994a231-7258-47fc-9ea8-9f6e4c2dd1fd","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Gödör Underground szeptember közepétől a Király utcában fog üzemelni.","shortLead":"A Gödör Underground szeptember közepétől a Király utcában fog üzemelni.","id":"20210707_Az_egykori_Siraly_helyen_nyit_az_uj_Godor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d994a231-7258-47fc-9ea8-9f6e4c2dd1fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"412259c8-7375-4b8c-9c32-1a5105a7f600","keywords":null,"link":"/kultura/20210707_Az_egykori_Siraly_helyen_nyit_az_uj_Godor","timestamp":"2021. július. 07. 13:25","title":"Az egykori Sirály helyén nyit az új Gödör","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dae7dc9-8fcf-4133-84b5-44f100ad0935","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester elképzelhetőnek tartja, hogy politikai presztízs miatt rejtegetik az információkat.","shortLead":"A főpolgármester elképzelhetőnek tartja, hogy politikai presztízs miatt rejtegetik az információkat.","id":"20210706_karacsony_gergely_vakcina_vizsgalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2dae7dc9-8fcf-4133-84b5-44f100ad0935&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"527f14e9-681f-4bf1-ab74-57112672acc8","keywords":null,"link":"/itthon/20210706_karacsony_gergely_vakcina_vizsgalat","timestamp":"2021. július. 06. 19:19","title":"Karácsony: A kormány ül a vakcinavizsgálatok eredményén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]