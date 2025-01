“Az alkohol évente 100 ezer rákos megbetegedést okoz az Egyesült Államokban, és ebből 20 ezer halálos” – figyelmeztetett dr. Vivek Murthy, hozzátéve: “Az alkohol több rákos halált követel mint az olyan közlekedési balesetek, melyeket ittas sofőrök követnek el. Ez utóbbi évi 13500 áldozatot követel.”

Hányan fogyasztanak több-kevesebb rendszerességgel alkoholt az Egyesült Államokban? “Körülbelül a felnőtt lakosság 70 százaléka”- állítja Brian P. Lee doktor, aki a University of Southern California májbetegség kutatója. Lee elmondta a CNN tudósítójának, hogy “mindössze az amerikaiak 45 százaléka van tudatában annak, hogy az alkohol fogyasztása rákot okozhat.”

Miért ez a tájékozatlanság? “Korábban sok olyan tanulmány jelent meg ebben a kérdésben, amelynek nem volt szakmailag eléggé megalapozott tartalma, és ezért az olvasók azt a következtetést vonhatták le belőlük , hogy az alkohol káros és hasznos hatásai valamiképp kiegyenlíthetik egymást.”

A legfrissebb kutatások szerint az alkohol mindenképp káros az egészségre : “Semmilyen pozitív hatás sincsen még akkor sem, ha valaki csak kis mértékben fogyaszt alkoholt. Valójában arról van szó, hogy az alkohol mindenképp káros a szervezetnek” – hangsúlyozza Lee doktor.

Pontosan ez áll az USA főorvosának figyelemfelhívó jelentésében is: “Az életformához kötődő rákos megbetegedések harmadik helyén szerepel az alkohol, az első a dohányzás, a második a túlsúly. Az alkoholfogyasztás káros hatása a mennyiségtől függ kizárólag.” Teljesen mindegy, hogy sört, bort vagy épp whiskyt iszunk. Korábban sok olyan szakvélemény látott napvilágot, amely a vörös bort kiemelte, és a fogyasztását kis mértékben előnyösnek nevezte az egészségre nézve.

A vörös bor hatásával kapcsolatban ma is megoszlanak a szakmai álláspontok: decemberben tette közzé jelentését a National Academies of Sciences, Engineering and Medicine, és e szerint “a kis mennyiségű vörösbor fogyasztása hasznos lehet a keringési betegségek szempontjából, de károsan befolyásolhatja a rák kialakulását a szervezetben.”

A Johns Hopkins egyetem szakértője, aki korábban az Országos Rák Társaság elnöke volt, megerősíti a főorvos véleményét: ”Régebben voltak olyan tanulmányok, melyek azt állították, hogy a vörösbor mérsékelt fogyasztása előnyös a keringési betegségek szempontjából, és ez a kedvező hatás felülmúlja a rák kockázat veszélyét , de a mai kutatási eredmények cáfolják ezt” – hangsúlyozza Otis Brawley doktor.

“Nincs jó alkohol”

Ezt mutatják az elmúlt három év kutatási eredményei. Kiderült ugyanis, hogy az alkohol többféleképpen is rákot okozhat. Egyrészt úgy, hogy módosítja a DNS-t, és ennek nemcsak maga a fogyasztó, de az utódok is a kárát láthatják.

Négyféle rák a legvalószínűbb az alkohol következtében: a száj-, a hasnyálmirigy-, a gyomor- és a bélrák. A világon diagnosztizált ajak és szájrák kiváltó oka 20 százalékban az alkohol- állapította meg egy új tanulmány. Az alkohol abból a szempontból is káros, hogy kiürít a szervezetből néhány hasznos tápanyagot, illetve a B-vitamint. A dohányzással kombinálva az alkohol különösen veszélyes lehet, mert fokozott mértékben old ki rákkeltő anyagot a dohányból, így megsokszorozódhat a veszély.

A főorvos figyelemfelkeltő közlése megerősíti, hogy az alkohol általában káros a szervezetre, de a nők esetében nagyobb a veszély. Egy nő esetében 17 százalék annak az esélye, hogy életének 80 éve alatt az alkohol rákot okoz nála akkor is, ha heti egy italnál kevesebbet iszik. Ha növeli az adagot, azaz rendszeresen fogyaszt napi 1-2 adagnál többet, akkor nő a kockázat is: egy italnál 19, két italnál 22 százalékra.

A férfiak esetében 10-11-13 százalék ez a kockázatú mutató vagyis lényegesen kisebb. Miért? Főként azért, mert a nők testtömege általában kisebb, vagyis ugyanannyi alkohol nagyobb kárt okozhat, mert a női test minden egyes sejtje fokozottabb alkohol terhelést kap mint a férfiak esetében. A másik ok az, hogy a nők általában hajlamosabbak az elhízásra, amelyet az alkohol fogyasztása elősegít.

Száraz január

Az ünnepek idején még az orvosok is isznak az Egyesült Államokban is, de ilyenkor alkoholmentes januárt javasolnak mindenkinek. David Greenberg onkológus mindenkinek ezt javasolja: „Ha teljesen a szabályok szerint akarunk élni, akkor mellőzni kellene az alkoholt teljes mértékben, dehát ez nem reális elvárás. Az élet sem lenne így különösebben szórakoztató. Én ezért azt tanácsolom minden páciensemnek, hogy tartson száraz januárt! Én magam is így teszek” – nyilatkozta a CNN gazdasági rovatának doktor David Greenberg, a Hackensack Meridian Jersey Shore University vezető onkológusa.