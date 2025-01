Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2ce53b26-fd2e-4a41-b7ed-3127fd95b233","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ausztrál kutatók egy olyan vérvizsgálati eljárást fejlesztettek ki, ami invazív beavatkozás nélkül is egyértelműen megmutatja, hogy az adott nő endometriózistól szenved-e.","shortLead":"Ausztrál kutatók egy olyan vérvizsgálati eljárást fejlesztettek ki, ami invazív beavatkozás nélkül is egyértelműen...","id":"20250106_endometriozis-diagnosztizalasa-verbol-vervetel-vervizsgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ce53b26-fd2e-4a41-b7ed-3127fd95b233.jpg","index":0,"item":"4b534816-e5ff-4d07-b545-b288d840b118","keywords":null,"link":"/tudomany/20250106_endometriozis-diagnosztizalasa-verbol-vervetel-vervizsgalat","timestamp":"2025. január. 06. 20:03","title":"Éveket spórolhat egy új vérvizsgálat, ami képes diagnosztizálni az endometriózist","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35752dd1-6910-4b69-9fe0-89fc0bacb004","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A sérült érmeket a NOB elvileg kicseréli, erről azonban egyelőre nem sokat tudni, az viszont biztos, hogy egyre több dobogós jelzi: az elismerések anyagminősége megkérdőjelezhető.","shortLead":"A sérült érmeket a NOB elvileg kicseréli, erről azonban egyelőre nem sokat tudni, az viszont biztos, hogy egyre több...","id":"20250106_kopnak-az-olimpiai-ermek-parizs-2024","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35752dd1-6910-4b69-9fe0-89fc0bacb004.jpg","index":0,"item":"29c27d7d-b6e2-4f26-87da-9d826c6ce07a","keywords":null,"link":"/sport/20250106_kopnak-az-olimpiai-ermek-parizs-2024","timestamp":"2025. január. 06. 16:06","title":"Nagyon kopnak az olimpiai érmek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4568f726-fb6e-44c8-b6b9-a57a15064a1b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szerinte ha Musk figyelme Norvégia felé fordulna, a politikusoknak közös erővel kellene ignorálni őt. ","shortLead":"Szerinte ha Musk figyelme Norvégia felé fordulna, a politikusoknak közös erővel kellene ignorálni őt. ","id":"20250106_norveg-miniszterelnok-elon-musk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4568f726-fb6e-44c8-b6b9-a57a15064a1b.jpg","index":0,"item":"964ec859-e38e-4de2-a693-8f80c789f887","keywords":null,"link":"/vilag/20250106_norveg-miniszterelnok-elon-musk","timestamp":"2025. január. 06. 11:23","title":"A norvég miniszterelnök aggódik Elon Musk európai politikai szerepvállalása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"465b0d03-47a6-447a-ba53-aa4c6b44439b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szélsőséges nézeteiről ismertté vált politikus 96 éves volt. ","shortLead":"A szélsőséges nézeteiről ismertté vált politikus 96 éves volt. ","id":"20250107_Meghalt-Jean-Marie-Le-Pen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/465b0d03-47a6-447a-ba53-aa4c6b44439b.jpg","index":0,"item":"81dde096-ed99-43bb-afe3-894a38c2a90a","keywords":null,"link":"/vilag/20250107_Meghalt-Jean-Marie-Le-Pen","timestamp":"2025. január. 07. 13:16","title":"Meghalt Jean-Marie Le Pen, a francia Nemzeti Front alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e171d771-672d-41f3-b3a9-b08b7b65a51e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mark Zuckerberg ezentúl Donald Trump elnökkel vállvetve dolgozna. ","shortLead":"Mark Zuckerberg ezentúl Donald Trump elnökkel vállvetve dolgozna. ","id":"20250107_A-Meta-drasztikusan-csokkenti-a-cenzurat-a-platformjain","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e171d771-672d-41f3-b3a9-b08b7b65a51e.jpg","index":0,"item":"d19b19d6-2a11-470b-8e10-af534cb84cb0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250107_A-Meta-drasztikusan-csokkenti-a-cenzurat-a-platformjain","timestamp":"2025. január. 07. 17:01","title":"A Facebookon megszüntetik a tényellenőrző csoportokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5273532b-0bcd-45aa-9711-07ddf8ae1a17","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Számos nemzetközi lap ír arról, hogy az USA szankciós listára tette Rogán Antalt. A Financial Times és a Guardian foglalkozik Rogánnak a rendszer működésében játszott kulcsszerepével. Utóbbi aláhúzza, a szankciós listáról lekerülni nehéz lesz, még akkor is, ha hamarosan Donald Trump érkezik a Fehér Házba.","shortLead":"Számos nemzetközi lap ír arról, hogy az USA szankciós listára tette Rogán Antalt. A Financial Times és a Guardian...","id":"20250108_nemzetkozi-lapszemle-rogan-antal-egyesult-allamok-szankcios-lista","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5273532b-0bcd-45aa-9711-07ddf8ae1a17.jpg","index":0,"item":"d03d54c8-8fa9-486d-b074-a60b4834ec5a","keywords":null,"link":"/360/20250108_nemzetkozi-lapszemle-rogan-antal-egyesult-allamok-szankcios-lista","timestamp":"2025. január. 08. 09:20","title":"Egyértelmű üzenet az Orbán-rezsimnek – így ír a világsajtó Rogán Antal szankcionálásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25e617cd-9595-4e76-9b0b-bb41a659a671","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiszelly a kínai propaganda szerint pozitívumként hangsúlyozta ki, hogy Magyarország az elsők között ismerte el anno a Kínai Népköztársaságot. Ami igaz. Csakhogy 1949-ben, amikor ez történt, az ország vezetőjét Rákosi Mátyásnak hívták. Neki pedig ritkán szokott bárki történelmi távlatban főt hajtani, végképp a Fidesz közeléből.","shortLead":"Kiszelly a kínai propaganda szerint pozitívumként hangsúlyozta ki, hogy Magyarország az elsők között ismerte el anno...","id":"20250106_kiszelly-zoltan-kina-rakosi-matyas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25e617cd-9595-4e76-9b0b-bb41a659a671.jpg","index":0,"item":"81fc1552-5ce1-4331-94c4-950afb2a86a4","keywords":null,"link":"/itthon/20250106_kiszelly-zoltan-kina-rakosi-matyas","timestamp":"2025. január. 06. 12:34","title":"A Kínai Kommunista Párt múzeumát méltatta a Századvég politikai elemzési igazgatója Pekingben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0785d6db-5e79-485e-8796-7910383c1a75","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A hollywoodi aranykort idéző filmsztárautóra lehet licitálni. ","shortLead":"A hollywoodi aranykort idéző filmsztárautóra lehet licitálni. ","id":"20250106_Egyedulallo-Mercedes-replikat-kinal-eladasra-John-Cena","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0785d6db-5e79-485e-8796-7910383c1a75.jpg","index":0,"item":"425fd755-2f19-4fbc-a1f2-db6f011996aa","keywords":null,"link":"/cegauto/20250106_Egyedulallo-Mercedes-replikat-kinal-eladasra-John-Cena","timestamp":"2025. január. 06. 20:20","title":"Egyedülálló Mercedes-replikát kínál eladásra John Cena","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]