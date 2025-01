Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b115f70c-179e-40e2-be0d-ae38793529a5","c_author":"Ballai Vince","category":"gazdasag","description":"Indulásának egyéves évfordulóján lezárják a Napenergia Plusz Programot. Az energiatárolóval kiegészített háztartási napelemes rendszerek telepítését akár ötmillió forinttal megtámogató, korábban nagyon várt pályázat kerete még bő négyezer pályázóra lenne elég, de úgy tűnik, ők már feladták. A kormány pedig köszöni, most már inkább másra költené a megmaradt milliárdokat.","shortLead":"Indulásának egyéves évfordulóján lezárják a Napenergia Plusz Programot. Az energiatárolóval kiegészített háztartási...","id":"20250109_napenergia-program-plusz-vege-napelemes-palyazat-ingyen-akkumulator-megujulo-energia-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b115f70c-179e-40e2-be0d-ae38793529a5.jpg","index":0,"item":"0192816f-5d38-4b2c-a70e-3438ee47606c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250109_napenergia-program-plusz-vege-napelemes-palyazat-ingyen-akkumulator-megujulo-energia-ebx","timestamp":"2025. január. 09. 06:51","title":"Bealkonyul a legutóbbi napelemes pályázatnak, ezrek bukhatják el az ingyenakkumulátort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e171d771-672d-41f3-b3a9-b08b7b65a51e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mark Zuckerberg ezentúl Donald Trump elnökkel vállvetve dolgozna. ","shortLead":"Mark Zuckerberg ezentúl Donald Trump elnökkel vállvetve dolgozna. ","id":"20250107_A-Meta-drasztikusan-csokkenti-a-cenzurat-a-platformjain","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e171d771-672d-41f3-b3a9-b08b7b65a51e.jpg","index":0,"item":"d19b19d6-2a11-470b-8e10-af534cb84cb0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250107_A-Meta-drasztikusan-csokkenti-a-cenzurat-a-platformjain","timestamp":"2025. január. 07. 17:01","title":"A Facebookon megszüntetik a tényellenőrző csoportokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07519cf2-14f1-4e8a-8195-d9ff66e2373d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Napjainkban valamilyen stresszhatás folyamatosan ér minket, a kérdés az, hogy van-e hatékony megküzdési stratégiánk. ","shortLead":"Napjainkban valamilyen stresszhatás folyamatosan ér minket, a kérdés az, hogy van-e hatékony megküzdési stratégiánk. ","id":"20250208_stressz-csokkentes-harmonia-termeszet-20-5-3-szabaly","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07519cf2-14f1-4e8a-8195-d9ff66e2373d.jpg","index":0,"item":"8e62ebfc-2fd0-4f02-9483-a0817c4eb21a","keywords":null,"link":"/elet/20250208_stressz-csokkentes-harmonia-termeszet-20-5-3-szabaly","timestamp":"2025. január. 08. 05:50","title":"Hogyan csökkenthetjük a stresszt, és lehetünk boldogabbak a 20-5-3 szabállyal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c18a1638-fa15-4799-ba4b-6ab9370ac386","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A kanadai miniszterelnök válaszolt Trump felvetésére, hogy legyen a hazája az 51. tagállam.","shortLead":"A kanadai miniszterelnök válaszolt Trump felvetésére, hogy legyen a hazája az 51. tagállam.","id":"20250108_trudeau-Kanada-Egyesult-Allamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c18a1638-fa15-4799-ba4b-6ab9370ac386.jpg","index":0,"item":"89a36646-c96d-49a4-a932-acde6666ce99","keywords":null,"link":"/vilag/20250108_trudeau-Kanada-Egyesult-Allamok","timestamp":"2025. január. 08. 07:09","title":"Trudeau: Annyi esélye sincs, mint egy hólabdának a pokolban, hogy Kanada az Egyesült Államok része legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b055e7cd-c58c-4d48-9d54-459c465cf9c9","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Panorámakivetítővel, 3D HUD-dal, újfajta kormánnyal és BMW X operációs rendszerrel támad a Neue Klasse.","shortLead":"Panorámakivetítővel, 3D HUD-dal, újfajta kormánnyal és BMW X operációs rendszerrel támad a Neue Klasse.","id":"20250108_ime-az-elso-debreceni-bmw-neue-klasse-szuper-muszerfala","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b055e7cd-c58c-4d48-9d54-459c465cf9c9.jpg","index":0,"item":"f092d420-b809-47ac-9f73-6219a862bc23","keywords":null,"link":"/cegauto/20250108_ime-az-elso-debreceni-bmw-neue-klasse-szuper-muszerfala","timestamp":"2025. január. 08. 07:59","title":"Íme az első debreceni BMW jövőbe mutató műszerfala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ed3c2c1-5917-4e27-9d32-e143b2253d55","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A főpolgármester a demokrácia melletti “következetes kiállását” is megköszönte a távozó amerikai nagykövetnek.","shortLead":"A főpolgármester a demokrácia melletti “következetes kiállását” is megköszönte a távozó amerikai...","id":"20250108_karacsony-gergely-david-pressman-bucsulatogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8ed3c2c1-5917-4e27-9d32-e143b2253d55.jpg","index":0,"item":"2bddd8f7-7b63-4095-aa2a-bd03e0970686","keywords":null,"link":"/itthon/20250108_karacsony-gergely-david-pressman-bucsulatogatas","timestamp":"2025. január. 08. 15:22","title":"Karácsony Gergely egy drMáriás-képpel búcsúzott David Pressmantől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1889061-b727-4cc8-a0b2-723b78804baa","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az ünnepi időszakban több napon 10 millió fölött volt a palackvisszaváltások száma, fél év alatt egymilliárd csomagolást váltottak vissza az emberek. A szombat a legforgalmasabb nap, a kedd és a szerda a legnyugodtabb.","shortLead":"Az ünnepi időszakban több napon 10 millió fölött volt a palackvisszaváltások száma, fél év alatt egymilliárd...","id":"20250108_mohu-palackvisszavaltas-forgalom-ajanlott-napok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e1889061-b727-4cc8-a0b2-723b78804baa.jpg","index":0,"item":"a1efa7e6-476c-41eb-b4d2-299182a0b001","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250108_mohu-palackvisszavaltas-forgalom-ajanlott-napok","timestamp":"2025. január. 08. 12:15","title":"A Mohu elárulta, a hét mely napjain érdemes palackvisszaváltással próbálkozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a0c10ca-7859-40c8-a052-148030d7d271","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Harmincezer embert kellett evakuálni a lángok elől, több hollywoodi sztár otthona is veszélyben van.","shortLead":"Harmincezer embert kellett evakuálni a lángok elől, több hollywoodi sztár otthona is veszélyben van.","id":"20250108_erdotuz-Los-Angeles-palisades","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a0c10ca-7859-40c8-a052-148030d7d271.jpg","index":0,"item":"18cffbc1-c9fe-4579-a5a8-ab413ce0155b","keywords":null,"link":"/vilag/20250108_erdotuz-Los-Angeles-palisades","timestamp":"2025. január. 08. 08:14","title":"Óriási erdőtűz pusztít Los Angeles egyik előkelő negyedében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]