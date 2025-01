Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"45f29535-c76d-4938-b2b3-fcd24cf27e2e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók szimulációi szerint az antarktiszi jég folyamatos olvadása olyan körforgáshoz vezethet, amit nem lehet majd megállítani.","shortLead":"Amerikai kutatók szimulációi szerint az antarktiszi jég folyamatos olvadása olyan körforgáshoz vezethet, amit nem lehet...","id":"20250113_antarktisz-aktiv-vulkan-jegolvadas-klimavaltozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/45f29535-c76d-4938-b2b3-fcd24cf27e2e.jpg","index":0,"item":"7178aff5-b7bf-436c-a715-057c5d72901c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250113_antarktisz-aktiv-vulkan-jegolvadas-klimavaltozas","timestamp":"2025. január. 13. 18:03","title":"100 aktív vulkán van az antarktiszi jég alatt, a globális felmelegedés elszabadíthatja őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9d1bd9e-ea28-4747-920d-d7a4c697f4f8","c_author":"Vass Péter","category":"360","description":"Megosztotta a közönséget és a szakmát a karácsony előtti premierek egyik szenzációja, a Nobel-díjas Gabriel García Márquez Száz év magány című regényének megfilmesítése a Netflixen sorozatként.","shortLead":"Megosztotta a közönséget és a szakmát a karácsony előtti premierek egyik szenzációja, a Nobel-díjas Gabriel García...","id":"20250113_hvg-szaz-ev-magany-gabriel-garcia-marquez-netflix","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b9d1bd9e-ea28-4747-920d-d7a4c697f4f8.jpg","index":0,"item":"b83937f3-b37b-4982-a646-ff1780b28909","keywords":null,"link":"/360/20250113_hvg-szaz-ev-magany-gabriel-garcia-marquez-netflix","timestamp":"2025. január. 13. 19:30","title":"Botrányokon és nehézségeken át vezetett az út a Száz év magány-sorozatig, amit a kritika is vegyesen fogadott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a6898c0-5043-4e1b-b4c8-0f22b5ab55a0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A városban elharapózó tüzeknek eddig kevesebb mint a harmadát tudták megfékezni a hatóságok.","shortLead":"A városban elharapózó tüzeknek eddig kevesebb mint a harmadát tudták megfékezni a hatóságok.","id":"20250113_los-angeles-tuz-aldozatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a6898c0-5043-4e1b-b4c8-0f22b5ab55a0.jpg","index":0,"item":"d1647832-576c-4f28-8d5b-a9e6aeff8f81","keywords":null,"link":"/vilag/20250113_los-angeles-tuz-aldozatok","timestamp":"2025. január. 13. 07:49","title":"Már 24 halálos áldozata van a Los Angeles-i tűzvésznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"226c2f35-a9af-49a6-9236-ad73eecaed1d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A magyar teniszezők közül egyéniben így már csak Marozsán Fábián maradt versenyben a melbourne-i tornán.","shortLead":"A magyar teniszezők közül egyéniben így már csak Marozsán Fábián maradt versenyben a melbourne-i tornán.","id":"20250114_bondar-anna-australian-open-tenisz-vang-ja-fan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/226c2f35-a9af-49a6-9236-ad73eecaed1d.jpg","index":0,"item":"ff0f33f0-f3b5-4ab3-8e39-3e3d8d29a854","keywords":null,"link":"/sport/20250114_bondar-anna-australian-open-tenisz-vang-ja-fan","timestamp":"2025. január. 14. 05:58","title":"Bondár Anna búcsúzott az Australian Open első körében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41b01dbc-415f-42d6-a906-615bf5378496","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A legrosszabbul a nagy, ellenzéki vezetésű városok jártak, és a Népszava szerint az Orbán-kormány alig titkoltan Budapest csődjére játszik.","shortLead":"A legrosszabbul a nagy, ellenzéki vezetésű városok jártak, és a Népszava szerint az Orbán-kormány alig titkoltan...","id":"20250113_Ugy-emelt-a-kormany-az-onkormanyzati-tamogatasokon-hogy-realerteken-csokkentek-a-penzek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/41b01dbc-415f-42d6-a906-615bf5378496.jpg","index":0,"item":"727798e6-649f-465a-87e6-f9262b74efd3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250113_Ugy-emelt-a-kormany-az-onkormanyzati-tamogatasokon-hogy-realerteken-csokkentek-a-penzek","timestamp":"2025. január. 13. 09:05","title":"Úgy emelt a kormány az önkormányzati támogatásokon, hogy reálértéken csökkentek a pénzek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64afee0c-5e65-4dd9-8335-f7a26fd6763c","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A vezér továbbra is az örök klasszikus Ford F-sorozat. ","shortLead":"A vezér továbbra is az örök klasszikus Ford F-sorozat. ","id":"20250113_tiz-auto-uralja-az-amerikai-autopiacot-benzinfalok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/64afee0c-5e65-4dd9-8335-f7a26fd6763c.jpg","index":0,"item":"e02cfb95-b398-49e8-9d0a-9710416abb20","keywords":null,"link":"/cegauto/20250113_tiz-auto-uralja-az-amerikai-autopiacot-benzinfalok","timestamp":"2025. január. 13. 09:50","title":"Ez a tíz autó uralja az amerikai autópiacot: benzinfalók az élen, de közelít a Tesla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bcb7007-8f94-4ad5-b052-f9b783ed4bdd","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A legújabb rakétateszt a japán külügyminiszter dél-koreai látogatását előzte meg, de valójában Donald Trumpnak szólhat a kommunista diktatúra durrogtatása.","shortLead":"A legújabb rakétateszt a japán külügyminiszter dél-koreai látogatását előzte meg, de valójában Donald Trumpnak szólhat...","id":"20250114_eszak-korea-ballisztikus-raketa-donald-trump-teszt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0bcb7007-8f94-4ad5-b052-f9b783ed4bdd.jpg","index":0,"item":"2483993a-df44-43ca-9e88-8db452487575","keywords":null,"link":"/vilag/20250114_eszak-korea-ballisztikus-raketa-donald-trump-teszt","timestamp":"2025. január. 14. 06:21","title":"Ismét ballisztikus rakétákat lőtt ki Észak-Korea, Trumpnak üzenhettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cef3b405-0c5f-453c-a0af-1507f15fd341","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Kreml varázslója azt dolgozza fel, hogyan tört Oroszország élére Putyin.","shortLead":"A Kreml varázslója azt dolgozza fel, hogyan tört Oroszország élére Putyin.","id":"20250112_Jude-Law-Putyin-film-foszereplo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cef3b405-0c5f-453c-a0af-1507f15fd341.jpg","index":0,"item":"9d6e5f6b-1227-4d6e-98c3-edef176abbb7","keywords":null,"link":"/kultura/20250112_Jude-Law-Putyin-film-foszereplo","timestamp":"2025. január. 12. 15:02","title":"Putyint játszhatja Jude Law egy új filmben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]