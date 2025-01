Új korszakba léptünk, amelyben a kemény geostratégiai versengés uralkodik, kontinens méretű hatalmakkal van dolgunk, amelyek többnyire az érdekeik alapján viszonyulnak egymáshoz: ez az új dinamika egyre inkább meghatározza a globális szereplők közötti kapcsolatokat, amelynek szabályai állandó változásban vannak – mondta Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerdán Strasbourgban.

Az elnök felhívta a figyelmet, hogy a kontinensnek alkalmazkodnia kell az új és változó játékszabályokhoz, miközben továbbra is hű marad értékeihez. Hangsúlyozta: az európai gazdasági erő fenntartása és növelése kulcsfontosságú.

„Európa minden eszközzel rendelkezik ehhez: a magánszektor hosszú innovációs hagyományai, a magasan képzett munkaerő és az egyedülálló szociális infrastruktúra mind azt szolgálják, hogy az emberek biztonságban érezzék magukat az élet kockázataival szemben” – tette hozzá. Az elnök szerint ugyanakkor az unió és az egységes piac figyelmet és gondoskodást igényel; az európaiak számára a globális verseny itthon kezdődik.

„Ez a versenyképességről szóló Budapesti nyilatkozat központi eleme, amelyet a magyar uniós elnökség alatt fogadtunk el, és a lengyel elnökség alatt kell végrehajtani” – tette hozzá. A jövő héten a bizottság bemutatja az új versenyképességi iránytűt, amely irányítani fogja a következő öt év munkáját a testület számára. Von der Leyen szavai szerint Európai Unió három kulcsfontosságú célt tűzött ki, hogy megerősítse pozícióját a globális gazdasági és technológiai versenyben.

Az első cél az innovációs szakadék csökkentése versenytársakkal szemben. Az alacsony beruházások és innováció-körforgás megtörése érdekében elengedhetetlen az állami és magánszektor együttműködése. Az európai ipar már most is komoly előrelépéseket tett, tavaly közel 10 százalékkal növelte kutatás-fejlesztési kiadásait, így a magánberuházások terén Európa ismét a globális második helyen áll. Ehhez azonban további koordinációra és a stratégiai területekre való fókuszálásra van szükség.

A második a dekarbonizáció és a versenyképesség összehangolása. Az Európai Unió ütemtervet dolgoz ki annak érdekében, hogy a fenntarthatóság és a gazdasági növekedés kéz a kézben járjon, és a kontinens energiafüggetlensége is erősödjön.

A harmadik a gazdasági ellenálló-képesség és biztonság megerősítése. Ennek érdekében elindul az Európai Megtakarítási és Befektetési Unió, amely új megtakarítási és befektetési termékeket, valamint kockázatitőke-ösztönzőket hoz létre. A cél az, hogy a beruházások szabadon és zökkenőmentesen áramolhassanak az unió területén, támogatva az európai innovációt és a helyi vállalkozásokat.

Az elnök szerint az EU egyik legfontosabb partnere az Egyesült Államok. Az EU és Amerika között egyedülállóan integrált gazdasági kapcsolat áll fenn, a kereskedelem volumene eléri az 1500 milliárd eurót, és munkahelyek milliói függenek e kapcsolat fenntartásától mindkét oldalon. Az EU prioritása az új amerikai kormánnyal a korai kapcsolatfelvétel, a közös érdekek megvitatása és a pragmatikus tárgyalási alapok megteremtése.

Von der Leyen ugyanakkor hangsúlyozta azt is, hogy Európa nyitott az együttműködésre, de ki fog tartani saját elvei és értékei mellett. Az elnök a davosi világgazdasági fórumon is beszélt az EU–USA-együttműködésről, de a Kínával való kapcsolatok elmélyítéséről is beszélt:

António Costa, az uniós tagállamok vezetőit tömörítő Európai Tanács elnöke beszédében elmondta: az EU egyértelműen megerősítette támogatását Ukrajna mellett, és elkötelezett abban, hogy minden szükséges áldozatot meghozzon az igazságos és tartós béke elérése érdekében. Ezen túlmenően az EU teljes mértékben elkötelezett a bővítés mellett, amelyet a kontinens békéjébe és biztonságába történő legnagyobb geopolitikai befektetésként értékel.

Costa szerint a védelem területén az EU célja hogy önállóbb, és megbízhatóbb biztonsági szereplővé váljon miközben szorosabb együttműködést épít a NATO-val és transzatlanti partnereivel.