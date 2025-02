Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"102bfa31-ac32-41d1-ae23-83d6ff6a6373","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Bíró Zsombor Aurél első regényében a fiúk még mindig nem engedhetik meg maguknak, hogy sírjanak, de már majdnem sírnak.","shortLead":"Bíró Zsombor Aurél első regényében a fiúk még mindig nem engedhetik meg maguknak, hogy sírjanak, de már majdnem sírnak.","id":"20250203_Biro-Zsombor-Aurel-Visszatero-almom-hogy-apam-vallan-ebredek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/102bfa31-ac32-41d1-ae23-83d6ff6a6373.jpg","index":0,"item":"fc9175e5-0039-4451-a53c-eb7ca34c6ef0","keywords":null,"link":"/360/20250203_Biro-Zsombor-Aurel-Visszatero-almom-hogy-apam-vallan-ebredek","timestamp":"2025. február. 03. 18:30","title":"Uszoda helyett a laptop magánya: felnőni egy profi vízilabdás fiaként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a11aa8d-c037-4579-974c-2d854c98b522","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A férfi a rendőrség szerint álcázta magát, úgy ment vissza a lakásba, ahol a volt feleségét holtan találták.","shortLead":"A férfi a rendőrség szerint álcázta magát, úgy ment vissza a lakásba, ahol a volt feleségét holtan találták.","id":"20250204_rendorseg-japan-no-megolese-volt-ferj-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8a11aa8d-c037-4579-974c-2d854c98b522.jpg","index":0,"item":"2dc06e8b-8e75-4d65-9406-f73c32d87918","keywords":null,"link":"/itthon/20250204_rendorseg-japan-no-megolese-volt-ferj-video","timestamp":"2025. február. 04. 12:04","title":"Közzétette a felvételeket a rendőrség, ami alapján elfogták a japán nő megölésével gyanúsított volt férjet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f6e2cc8-f471-48d9-8601-8c7d5a03b514","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A Rákosrendezőre tervezett Mini-Dubaj beruházás apropóján olyan barnamezős beruházásokat gyűjtöttünk össze, amelyek megmutatták, hogyan lehet jól hasznosítani az elhagyott iparterületeket. ","shortLead":"A Rákosrendezőre tervezett Mini-Dubaj beruházás apropóján olyan barnamezős beruházásokat gyűjtöttünk össze, amelyek...","id":"20250205_mini-dubaj-helyett-rozsdaovezet-hasznositas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0f6e2cc8-f471-48d9-8601-8c7d5a03b514.jpg","index":0,"item":"ce5a22af-17aa-4f01-b003-ec16c2c957e4","keywords":null,"link":"/elet/20250205_mini-dubaj-helyett-rozsdaovezet-hasznositas","timestamp":"2025. február. 05. 06:02","title":"Dubajkodás helyett: három nagyszerű példa, mit lehet kezdeni egy rozsdaövezettel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7264ca3c-07f8-4ed7-83c1-5063f3e5fc23","c_author":"Földes Márton","category":"360","description":"Nem érti, hogy a kormány miért kötött védelmi megállapodást az Emírségekkel? Nincs egyedül, mi se. Viszont itt van minden, amit tudni lehet az üzletről és az olajmonarchia fejlődő hadiiparáról.","shortLead":"Nem érti, hogy a kormány miért kötött védelmi megállapodást az Emírségekkel? Nincs egyedül, mi se. Viszont itt van...","id":"20250204_mini-dubaj-emiratusok-hadiipar-edge-egyuttmukodes-fegyver","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7264ca3c-07f8-4ed7-83c1-5063f3e5fc23.jpg","index":0,"item":"4f89e8da-a434-4fa5-b383-bbc25a46be3d","keywords":null,"link":"/360/20250204_mini-dubaj-emiratusok-hadiipar-edge-egyuttmukodes-fegyver","timestamp":"2025. február. 04. 10:15","title":"Nemcsak Mini-Dubajt hozhatnak az arabok Magyarországra, de fegyvereket is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69060f4b-2034-4719-b3e6-f42b678b3b6c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az észak-budapestiek a legnagyobb ananászbűnözők.","shortLead":"Az észak-budapestiek a legnagyobb ananászbűnözők.","id":"20250203_hawai-olaszkolbasz-pizza-nepszeruseg-magyarorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/69060f4b-2034-4719-b3e6-f42b678b3b6c.jpg","index":0,"item":"43421edb-768a-47f3-be33-e77be8e45679","keywords":null,"link":"/elet/20250203_hawai-olaszkolbasz-pizza-nepszeruseg-magyarorszag","timestamp":"2025. február. 03. 10:20","title":"Egy friss felmérés szerint itthon az olaszkolbászos után a hawaii a legnépszerűbb pizza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99b3543c-5356-40d0-9a4c-4dcfc948a23a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Jobb mihamarabb telepíteni az androidos mobilokra most megjelenő frissítést, mert elég komoly biztonsági réseket foltozott be a Google.","shortLead":"Jobb mihamarabb telepíteni az androidos mobilokra most megjelenő frissítést, mert elég komoly biztonsági réseket...","id":"20250204_google-android-februari-hibajavitas-sulyos-serulekenysegek-zero-day","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/99b3543c-5356-40d0-9a4c-4dcfc948a23a.jpg","index":0,"item":"70cd7a23-7f63-49ca-bdea-821085bb2cfa","keywords":null,"link":"/tudomany/20250204_google-android-februari-hibajavitas-sulyos-serulekenysegek-zero-day","timestamp":"2025. február. 04. 11:03","title":"Vészfrissítés jött az Androidhoz, egy súlyos hibát már a támadók is kihasználtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4f08e89-24a7-4dd1-b628-9dfb7dd51975","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"A 80 éves volt német kancellár a betegség meglehetősen súlyos tüneteit mutatta.","shortLead":"A 80 éves volt német kancellár a betegség meglehetősen súlyos tüneteit mutatta.","id":"20250204_gerhard-schroder-kancellar-kieges-korhaz-kezeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4f08e89-24a7-4dd1-b628-9dfb7dd51975.jpg","index":0,"item":"adf7dbb0-dff5-44ad-a84d-34783c48d726","keywords":null,"link":"/elet/20250204_gerhard-schroder-kancellar-kieges-korhaz-kezeles","timestamp":"2025. február. 04. 12:14","title":"Kiégéssel került kórházba Gerhard Schröder","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82b785ca-d222-431f-917a-713690d8201d","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Még egy-két éven belül is választható opció lesz a munkavállalók számára a home office, vagy a cégek szép lassan felszámolják ezt a lehetőséget? És mikor dolgoznak jobban az alkalmazottak: az irodában, egymást inspirálva, vagy ha élvezhetik a távmunka nyújtotta rugalmasságot?","shortLead":"Még egy-két éven belül is választható opció lesz a munkavállalók számára a home office, vagy a cégek szép lassan...","id":"20250203_hvg-tavmunka-home-office-hibrid-munkavegzes-termelekenyseg-paranoia-fujhatjak-a-visszavonulot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/82b785ca-d222-431f-917a-713690d8201d.jpg","index":0,"item":"9f2796bf-dae8-4033-92e6-56ee4bbea584","keywords":null,"link":"/360/20250203_hvg-tavmunka-home-office-hibrid-munkavegzes-termelekenyseg-paranoia-fujhatjak-a-visszavonulot","timestamp":"2025. február. 03. 16:06","title":"Termelékenységparanoiában élő menedzserek állnak szemben home office-ra vágyó nőkkel és fiatalokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]